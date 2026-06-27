Özgür Özel: CHP'de İç Çekişme Yok, Hukuksuz İşgal Var - Son Dakika
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Özgür Özel: CHP'de İç Çekişme Yok, Hukuksuz İşgal Var

Özgür Özel: CHP\'de İç Çekişme Yok, Hukuksuz İşgal Var
27.06.2026 19:16
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Özgür Özel, CHP'de iç çekişme olmadığını, AK Parti'nin hukuksuz yöntemlerle partiye işgal girişiminde bulunduğunu savundu.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Gurup Başkanı Özgür Özel, "CHP'de bugün bir iç çekişme, iç kavga yoktur, AK Parti'nin yargı kolları eliyle partiye hukuksuz bir işgal vardır. Bu parti üzerinde bir takım oyunlar oynanacaksa aha da söylüyorum; ya bu oyunu bozacağız, ya yeni bir yol açacağız" dedi.

CHP Gurup Başkanı Özgür Özel, bir dizi programlara katılmak için Gaziantep'e geldi. Partililerin Nizip ilçesinde karşıladığı Özel, kent merkezinde bir otelde STK temsilcileri ile buluştu.

'CHP'DE İÇ ÇEKİŞME, İÇ TARTIŞMA YOK'

Programdaki konuşmasında CHP'de iç çekişme ya da tartışma olmadığını savunan Özel, AK Parti'nin yargı kollarıyla partiyi hukuksuz şekilde işgal ettiğini iddia etti. CHP'ye butlan ve kayyım atayarak partinin adaysızlaştırmaya, gurupsuzlaştırılmaya ve lidersizleştirilmeye çalışıldığını dile getiren Özel, "Biz binadan çıktık millete sığındık. Bugün de geldik Gaziantep'in vicdanına sığındık. Biz milletle birlikte yürümeye devam edeceğiz. Hem partililerimizi hem de vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak ve hatırlatmak isterim. Bugün CHP'de bir iç çekişme ya da bir iç tartışma yoktur. Bugün AK Parti'nin yargı kolları eliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde hukuksuz bir işgal vardır. Partimize butlan ve kayyım atayarak partimizi adaysızlaştırmanın, grupsuzlaştırmanın ve lidersizleştirmenin hesabı içindedirler" diye konuştu

'SÜREKLİ BİZİMLE UĞRAŞIP DAVALAR AÇIYORLAR'

CHP'nin kurultay sürecinin iptal ettirilmesine yönelik açıklamalarda bulunan Özel, "Bir yandan da bizimle uğraşan Erdoğan, bugün döndü ve Cumhuriyet Halk Partisi için diyor 'İçlerinde bir şey var. Biz hiçbir yerinde yokuz.' Yemin ediyorum neresinde biliyor musunuz? Tam göbeğinde. Sürekli bizimle uğraşan davalar açtıran. ve sonunda da inşallah memleketimiz çok yakında hak ettiği gibi bir muhalefete kavuşacak deyip Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayını iptal ettirip bugün de çıkmış 'CHP dış mihraklar tarafından içine sokulanlardan kurtulacak' diyor. CHP'de bir tane bile dış mihrak varsa o da sensin" dedi.

'GAZİ'NİN PARTİSİNİ YENİDEN İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ'

Konuşmasında yeni parti ve yol vurgusu yapan Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Bu parti üzerinde bir takım oyunlar oynanacaksa aha da söylüyorum; biz bu oyunu bozacağız. Andolsun ki biz bu oyunu bozacağız. Bu oyunu Gazi'nin adını taşıyan Gaziantep'ten ilan ediyorum. Bu milletle birlikte bu oyunu bozacağız. ya bu oyunu bozacağız ya yeni bir yol açacağız. Ama eninde sonunda bu iktidarı değiştirip Gazi'nin partisini tekrar iktidar yapacağız. Söz veriyorum. Omuz verenlere, yolumuza yoldaş olanlara, yanımızda olanlara selam olsun. Hem partililerimizi hem vatandaşlarımızı uyarmak isterim; bugün CHP'de bir iç çekişme bir iç tartışma yoktur. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde AK Parti yargı kolları eliyle hukuksuz bir işgal vardır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: CHP'de İç Çekişme Yok, Hukuksuz İşgal Var - Son Dakika

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