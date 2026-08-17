Özgür Özel\'den Alevilere Birlik Mesajı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "İncitiliyoruz, haksızlığa uğruyoruz ama incinsek de incitmemeye söz veriyoruz. Madem ki seçimler yakındır, madem ki bu kadar zulmün karşısında zulmedenlere bugüne kadar oy verenler, 'Ya bu iktidar değiştiğinde acaba benzer şey bu sefer bize doğru gelir mi?' diyenlere Hünkar Hacı Bektaş'ın huzurundan namus sözümüzdür. Bugünün mağduru olsak da yarının zalimi olmayacağız, gördüğümüz kötülüğü gönlümüze gömüp Türkiye'nin yarınlarını kardeşlikle kucaklayacağız" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 63'üncü Ulusal ve 37'nci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliği'ne katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile milletvekilleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Alevilerin tarihin hep doğru tarafında yer aldığını söyleyen Özgür Özel, "3 yıl önce, Genel Başkan seçilmeden hemen önce buradaydım. Genel Başkan seçildikten sonra da 3 yıldır burada sizlerle birlikte olmaya gayret ettim. Nasip oldu, bu güzel geceyi de hep birlikte paylaşıyoruz. Bu yıl da Alevi Bektaşi yolunun muhipleri, siz değerli dostlarla birlikteyiz. Bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş son Genel Başkanı sıfatıyla değil, Yeni Parti'nin Genel Başkanı olarak sizleri büyük bir heyecanla selamlıyorum. 200 yıl önce buranın yönetimini Alevilerden alıp devletin el koyması, yani devletin bir kuruma 'Burayı sen, senin seçtiğin, senin karar verdiğin değil de benim atadığım yönetecek' demesi 200 yıllık bir travma olarak duruyor. Bunu Türkiye'de yerel yönetimlerde yaşadık. Şimdi de siyasette ilk kez bir siyasi partinin başına geldi. Ancak hep biliyoruz ki Alevi kurumları, yöneticileri ve tüm Aleviler atanmışların değil, seçilmişlerin yanında yer aldılar; tarihin hep doğru tarafında yer aldılar" diye konuştu.

'ZALİMLERE KARŞI ADALETİN YANINDA DURANLARSINIZ'

Asırlardır gönülden gönüle geçen bir erdemin mekanında olduklarını da belirten Özel, "Sizler Kerbela'dan Maraş'a, Madımak'tan Çorum'a gadre uğrayan ama kini ve nefreti değil, sevgiyi ve hoşgörü büyüten, acıyı içine gömenlersiniz. Sizler evlatlarınıza geçmişin feryadını değil, geleceğin umudunu miras bırakanlarsınız. Bizler sizden öğrendik ki yol, cümleden uludur. Yol, cümlemizden uludur. Yol, yolculardan da uludur. Aslolan yolda olmaktır. Biliriz ki bu yol, insanı insana kul etmez. Bu yol, kötülüğe karşı kötülük yapmayı asla öğütlemez. Biliriz ki yolda yürüyenler mazlum olur ama asla zalim olmazlar. İşte sizler bir asır önce Mustafa Kemal Paşa'ya omuz veren, Samsun'dan başladığı yürüyüşünde menzili Ankara'ya varıp orada kuruluş ve kurtuluşun adımlarını atmadan önce uğradığı bu son durakta, Hacı Bektaş'ta ona maddi ve manevi destek olanların bugünkü devamları, temsilcileri, evlatları ve torunlarısınız. Kurtuluşta da kuruluşta da en ön safta yer alan, bugün de zalimlere karşı adaletin yanında duranlarsınız" diye konuştu.

'CEMEVİ DE İBADETHANEDİR'

Özel, devleti bugüne kadar yönetenlerin, bugün yönetenlerin ve gelecekte yönetecek olanlar bu ülkenin Alevilere olan borcunu bilmesi gerektiğini belirterek, "Aynı vergiyi verip aynı hakkı alamayanlarsınız. Eşitsizliği yüreğinde en derinden hissedenlersiniz. Bu eşitliği sağlamak için buradan cesaretle ve kararlılıkla ifade etmek gerekir ki cami ibadethane ise cemevi de ibadethanedir. Alevilik bir kültür değil; bir inanç, semah müzik değil; bir ibadettir. Sünnilerin Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğu ve Aleviliğin bir kültür gibi görülüp Kültür Bakanlığı'na bağlanması apaçık bir ayrımcılıktır, bunu reddediyoruz. Genel Başkan olarak kürsüye çıktığım ilk grup toplantısında söylediğim gibi, Türkiye'de son Alevi 'Eşitsizliğe uğruyorum, haksızlığa uğruyorum, kendimi tam olarak eşit vatandaş hissetmiyorum' demeyene kadar bu eşitsizlikle mücadele etmek boynumuzun borcudur, namus borcumuzdur. Bu yüzden Yeni Parti Genel Başkanı sıfatıyla bu borcu bir kez daha kendime, siyaset arkadaşlarıma, Türkiye'yi gelecekte birlikte yöneteceğimiz tüm demokratlara hatırlatırken; sizlerden rızalık istiyorum. Size söz veriyorum; iktidar olacağız, hep beraber iktidar olacağız ve Alevilerden bu rızalığı isteyeceğiz. Rızalarını alacağız." dedi.

'KÖTÜLÜKTEN BİRLİKTE ARINACAĞIZ'

Birlik beraberlik mesajı da veren Yeni Parti Lideri Özel, "Biliriz ki iyilik makamı siyasetin değil, vicdanın terazisindedir. Eğer bu ülke kurtulacaksa, bu ülke kötülüklerden arınacaksa Alevisiyle - Sünnisiyle, Kürdüyle - Türküyle, etnik kökeni ne olursa olsun bu topraklar üzerinde eşit hakları olan, atalarının eşit emeği, eşit kanı olan, yarınları birlikte olan bizlerin birlikte kalp gözüyle bakmamızla, nefis karanlığını marifet ışığıyla aydınlatmamızla mümkündür. Kendilerine ağır geleni başkasına yapmayanlar bu ülkeyi kurtaracak. Bu ülke 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' sözünü laf olsun diye söyleyenlerle değil, bunun gereğini yapanların birlikteliğiyle kurtulacak" diye konuştu.

'KARDEŞLİKLE KUCAKLAYACAĞIZ'

Verdikleri mücadeleyi 'iyilik mücadelesi' olarak da nitelendiren Özgür Özel, "Biz doğru olacağız, dost kapısını açık tutacağız. Ama yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Zalimlerin kibrinin esiri olanlara karşı da dimdik duracağız. İncitiliyoruz, haksızlığa uğruyoruz ama incinsek de incitmemeye söz veriyoruz. Madem ki seçimler yakındır, madem ki bu kadar zulmün karşısında zulmedenlere bugüne kadar oy verenler, 'Ya bu iktidar değiştiğinde acaba benzer şey bu sefer bize doğru gelir mi?' diyenlere Hünkar Hacı Bektaş'ın huzurundan namus sözümüzdür. Bugünün mağduru olsak da yarının zalimi olmayacağız, gördüğümüz kötülüğü gönlümüze gömüp Türkiye'nin yarınlarını kardeşlikle kucaklayacağız. Hacı Bektaş Veli'nin hikmetiyle, Pir Sultan'ın direnciyle, Hazreti Hüseyin'in bilinen o dik duruşu ve Hüseyin'i kıyamıyla insanlığa, barışa, kardeşliğe hizmet etmeye ahdediyoruz. Bu mücadele kötülüğe karşı iyiliğin mücadelesidir. İyiliğin yanında olan tüm insanların mücadelesidir" ifadelerini kullandı.