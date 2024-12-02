Özgür Özel: Engelli Bireylerin Hakları İçin Mücadele Edeceğiz

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak ve engelli bireylerin engellerini ortadan kaldıracak. Sizlerin ve 86 milyon vatandaşımızın önüne konulan tüm engelleri ayrımsız, eşit vatandaşlar olarak hep birlikte aşacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Engelli Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Özel, engelli bireylerin sorunlarının çözülmesi, taleplerinin karşılanması için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını dile getirdi. Özel, devletin elinde tam, eksiksiz, güncel olması gereken istatistiklerin olmadığını ya da kendileriyle paylaşılmadığını belirterek, "Bu bizim sürece ana muhalefet partisi olarak katkı sağlamamızı, geleceğin iktidar partisi olarak gerekli hazırlıkları yaparken ihtiyaç duyduğumuz verileri elde etmemizi ve en önemlisi yerel yönetimlerin bu konuda hiç eksik kalmadan bir şeyler yapmasının önünde büyük bir engel. Bunun için Türkiye'deki 2011 nüfus ve konut araştırmasından beri engelli bireylerin il bazındaki dağılımını tahmin eden araştırmalar elimizde yok maalesef. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan, Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni'ne göre 4 milyon 882 bin kişi engelli olarak kayıtlarda. TÜİK'in 31 Aralık 2021, 3, 4 yıl önceki raporuna göre bu sayı 5 milyon 481 bindi. Bu konunun yakın takipçisi STK'lar ve sizlerden duyduğumuz değerlendirmeler ise rakamın 10 milyona yakın olduğunu söylüyor. Böyle olunca da eldeki verilerdeki bu uçurum, meselenin ya büyük bir ciddiyetten uzak takip edildiğini ya da kasıtlı olarak bu verilerin birileri tarafından gizlendiğini düşündürüyor" diye konuştu.

'TÜM ENGELLERİ HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ'

Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geleceklerini ve engelli bireylerin engellerini ortadan kaldıracaklarını ifade eden Özel, "Güçlü bir bütçesi olan, icracı bir Engelliler Bakanlığı kurmayı, engellilerin bağımsız bireyler olduğunu, yardım değil hak talep ettiklerini bilerek adımlar atmamız gerektiğinin farkındayız. Engellilerin eğitimden istihdama kadar tüm haklara erişimde önlerine konulan engelleri hep birlikte kaldıracağız. Engelli haklarından yararlanmak için Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine aykırı olarak en az yüzde 40'lık vücut fonksiyon kaybına sahip olma koşulunu derhal kaldıracağız. Engellilerin kamu hizmetlerinden ücretsiz ya da indirimli yararlanmalarına dayanan bugünkü sosyal destek sistemi yerine onların engelli olmalarından kaynaklanan ilave masraflarını karşılamaya yönelik olarak aylık engelli ödeneği sistemine geçeceğiz. Engelli maaşını net asgari ücrete çıkaracağız. Engelli ve yaşlısına bakan, çoğunlukla sosyal güvenceden yoksun kadınlardan oluşan vatandaşlarımıza ödenen evde bakım parasını da net asgari ücret düzeyine çıkaracağız. Engelliler Haftası'nda ödenmek üzere, her yıl seyyanen bir asgari ücret tutarında hem engelli bireylere hem de evde bakım yardımına muhtaç olanlara birer maaş ödeme yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak ve engelli bireylerin engellerini ortadan kaldıracak. Sizlerin ve 86 milyon vatandaşımızın önüne konulan tüm engelleri ayrımsız, eşit vatandaşlar olarak hep birlikte aşacağız" dedi.