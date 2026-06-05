Özgür Özel: Erdoğan Siyasete Darbe Yapıyor

"ERDOĞAN TÜRKİYE SİYASETİNE DARBE YAPIYOR"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Reşadiye'deki programının ardından kara yolu ile Erbaa ilçesine geldi. Burada Cumhuriyet Meydanı'nda partililerle buluşan Özgür Özel, "Kendisini yenen genel başkandan kurtulmak için Erdoğan, Türkiye siyasetine darbe yapıyor. Önce Cumhurbaşkanı adayımızı aldılar. Şimdi partimizi almaya çalışıyorlar. ve partinin genel başkanına saldırıyorlar. Ancak kimseye bir şey demeyin. Öfkenizi anlıyorum, ama durun. Öfke yok. Öfkeyi, enerjiye mücadeleye çevirmek durumundayız. Bir şeyler oluyor görmüyor musunuz? Bir şeyler oluyor. Erbaa ayağa kalkmış, Tokat ayağa kalkmış. Gümüşhane, Trabzon ayağa kalkmış. Türkiye ayağa kalkmış. Bu darbeye direniyor. Partisine sandığa demokrasiye sahip çıkıyor. O yüzden birilerine kızıp öfke söylemenin zamanı değil. Türkiye ayağa kalkmış, Gazi'nin partisine sarılmanın ve iktidara yürümenin zamanı. Şunu herkes bilsin ki biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Partimizle yürüyoruz. Bir yürüyüşün içindeyiz. Ancak bu yürüyüş partiyi aşan, sokaklara taşan tüm siyasi partilerin, muhalefet partilerinin de yapılan bu darbeye bizim yanımızda bu darbeye karşı durmasıyla, sendikalarıyla, meslek örgütleriyle, sivil toplumuyla ve hangi görüşten olursa olsun sandığı seven, bu ülkede Atatürk'ten emanet sandığa sahip çıkanların sahiplenmesiyle bir başka şey oluyor. Hissediyoruz, Türkiye büyük bir değişime yürüyor. Onun için bu yürüyüş ilk gün Atatürk'ün evinden, baba ocağımızdan polis zoruyla söke söke atıldığımızda o yağmurun altında, o dolunun altında adım adım yürüdük ve meclisimize vardık. Ertesi gün bu sefer Çankaya'dan, Güvenpark'tan atamıza yüzbinlerle yürüdük. Yüzbinlerle bayramlaştık. Şimdi bu yürüyüş her gün Türkiye'nin dört bir yanından bizi çağırıyor, sizi çağırıyor. Millet hayatı boyunca hizmet ettiği bu devletten adeta kendisine tarihin en büyük vefasızlığı yapılarak açlık sınırının altında verilen asgari ücreti, emekli maaşlarını ya da bir çiftçinin aylık gelirinin 19 bin liraya düşmesini hiç kimsenin hayatından memnun olmamasını gören bu millet, umudu artık büyük bir değişimde görüyor. Bir devri kapatmaya, bir devri açmaya hazırlanıyor. Bu meydanlardaki heyecan, bu meydanlardaki coşku, bu meydanlardaki enerji boşa değildir. AK Parti'nin kara düzeni bitecek ezilen emeklinin, emekçinin, çiftçinin esnafın yüzü gülecek. Bakın umudunu kaybetti diyenler, a politik gençler diyenler görsün gençler meydanları dolduruyor. Her yaştan gençler meydanları dolduruyor. Asgari ücretlinin ümidi de, devlet memurunun ümidi de, çiftçinin hayvancılıkla geçinenin ümidi de, esnafın ümidi de birdir. Ümit değişimdedir. Ümit artık kurtulmaktadır. ve herkes biliyor ki tek başına ne emekli kurtulabilecek, ne gençler, ne çiftçi, tek başına ne CHP'li kurtulabilir, ne İYİ Partili ne MHP'li ne AK Partili. Kurtuluş yok tek başına" diye konuştu.

"BENİM 4 MAZBATAM VAR"

4 kurultayı kazanmış genel başkana darbe yapıldığını savunan Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Geçen sene 19 lira olan üre gübre olmuş 34 lira. Yüzde 80 zam almış, enflasyon diyorlar ki 30, 20 yapacaktık olmadı 32 oldu. 34 liraya çıkmış gübre yüzde 79 zamla. Dap gübre 27 liradan 42 lira olmuş, yüzde 56 zamla. Mazota yüzde 50 zam gelmiş. İğneden ipliğe her şeye zam gelmiş. Bunlar buna karşı meydan meydan gezen, mücadeleyi yükselten bütün anketlerde birinci parti olan ve her adımıyla iktidara yaklaşan bizlere bir darbe yaparak son 4 kurultayı kazanmış, 4 mazbatam var benim. 4 kurultayı kazanmış genel başkana darbe yaparak son 4 kurultayı yok sayıp 6 yıl öncesine dönüp, 13 sefer seçime girip kazandığı günleri arayarak Erdoğan bizi görevimizden uzaklaştırmaya çalışıyor. Bak Erdoğan, şunu bilsinler; bizi kağıt üzerinde yargı darbeleriyle görevden uzaklaştırabilirsiniz. Bizi devletin polisini üzerimize yollayarak binalardan dışarı atabilirsiniz. Ama bizi bu millet bağrına bastıkça siz bizden asla kurtulamayacaksınız, asla. Ant olsun ki durmayacağım. Baş vereceğim ama baş eğmeyeceğim. Bu düzeni değiştirene kadar sizin yüzünüzü güldürene kadar, partimizi iktidar yapana kadar, bu iktidarı değiştirene kadar durmayacağım. Siz benimle birlikte bir devri kapatıp bir devri açmaya hazır mısınız?"