Özgür Özel, İmamoğlu\'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Özel, "Bugün Ekrem Başkanımızın davasını takip etmek ve buradaki arkadaşlarımızı ziyaret etmek üzere Silivri'deydik. Davayı bitirdik, ziyaretlerimizi yaptık ve ayrılıyoruz. Tabii ki içimiz buruk olarak ayrılıyoruz. Bir gün gelecek, buradan Ekrem Başkanımızı, arkadaşlarımızı alacağız ve iktidara doğru yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. O güne kadar da büyük bir kararlılıkla, büyük bir umutla ve büyük bir inatla adaleti talep etmeye devam edeceğiz" dedi.

'SİYASİ YASAK MESELESİ, İSTİNAFA; İSTİNAFTAN SONRA YARGITAY'A KALDI'

Özel, "Bugün mahkeme, Akın Gürlek'in olmayacak alınganlıkla kendi kendine yarattığı bir mağduriyete aslında geçit vermedi. Şöyle geçit vermedi: Kendisine, 'Bize bu kötülükleri yapıyorsunuz. Gençlik Kolları Genel Başkanımızı sabahleyin evinden almışsınız. Bizim çocuklarımıza siz bunu yapıyorsunuz ama biz ileride sizin çocuklarınızın başına bu gelmesin diye iktidar olacağız.' lafından, 'Çoluğumla çocuğumla tehdit etti.' dedi. 'Terörle mücadelede görev almış kişiyi tehdit etti.' dedi. 'Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterdi.' dedi. Bu hedef gösterme yönünden beraat etti ve esas olarak o günlerde, 'Vay efendim, terörle mücadele eden kişiyi hedef gösterdi.' diye televizyonlarda köpürtülen suçun işlenmediği mahkeme tarafından ortaya çıktı. Ama tehdit suçundan 2 aylık bir ceza verdiler ve onun dışında da hakaret suçundan 1 yılın üzerinde bir ceza vererek, aslında siyasi yasak getirmek üzere niyetlenilen bu mevzuda, siyasi yasak meselesi istinafa; istinaftan sonra Yargıtay'a, ileri zamanlara kaldı.

Bu yönüyle, aslında bu kadar organize bir kötülüğün içinde geldiğimiz bir noktada bir siyasi yasak meselesinin çıkmamış olması benim açımdan olumlu. Ama bu kadar saçma sapan bir durumda, 3 suçlamadan ikisinden ceza verilmesi elbette ki son derece ayıplı bir durum. Ben, içinde bulunduğumuz bu berbat atmosfer içinde bu kararın olabilecek en kötü karar olmadığını değerlendiriyorum. Biz, böyle bir atmosferde arkadaşlarımızla birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Hepsinin morali benden iyi. Bu da size dert olsun. Çünkü haklılar, masumlar moralli olur; iftiracılar, şantajcılar, kumpasçılar moralsiz olur" dedi.

'SİYASİ YASAK SINIRINA GİRMEDİĞİ İÇİN BU TEHLİKE ORTADAN KALKTI'

Özel, "Eğer tehdit suçundan yüksek miktarda ceza alıp da, tehdit suçunun Yargıtay aşaması olmadığı için istinafta onaylansa, çok kısa sürede siyasi yasak gelebilirdi. Ama oradan 2 ay 15 günlük bir ceza verildiği için, bu ceza siyasi yasak sınırına girmediği için bu tehlike ortadan kalktı. O yüzden şimdi bu kararı birkaç ay içinde istinafta onaylatıp siyasi yasak getiremezler. Bir başka suç iddiasıyla, hakaretten 2 yılın üzerinde ceza verdiler. Siyasi yasak gelebilir ama onun Yargıtay yolu açık. Ceza 2 yılın üstünde de olsa, 1 yılın üzerindeki cezalar da yasak getiriyor. Bunun kesinleşmesi için önce istinaf, sonra Yargıtay gibi, seçime kadar yetişmeyecek süreçler var. O yüzden Tayyip Bey'in dönüp diplomaya yeniden saldırması bundan" dedi.

'İSTEYEN TELEVİZYONLARIN DAVAYI CANLI OLARAK YAYINLAMASINI İSTİYORUZ'

Özel, "Ekrem Başkanım, 'Dışarıda ne söyleyeyim?' deyince, 'Canlı yayın önemli, Genel Başkanım.' dedi. Biz, TRT'den tamamının canlı yayınlanmasını; bir kanaldan veya isteyen tüm televizyon kanallarına frekans linki verilmesini ve isteyen televizyonların davayı canlı olarak yayınlamasını istiyoruz, bekliyoruz. Bu konuda da Meclis'e vermiş olduğumuz kanun teklifimizin, Meclis kapanmadan kanunlaşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'ALDIĞI HER CEZAYA ELBETTE TEPKİ DUYUYOR'

Ekrem İmamoğlu'nun aldığı cezaya tepkili olduğunu ifade eden Özel, "Aldığı her cezaya elbette tepki duyuyor ve 5 başlıkta başına gelenleri saydığı mahkemede de hatırlatmıştı. 'Onları sayalım, bu mahkemelerden adalet çıkar mı, ona bakalım.' dedi. Elbette ki bir gün dahi ceza olsa, bu çok ağır bir cezadır" ifadelerini kullandı.