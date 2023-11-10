Özgür Özel'in ''meşruiyet'' sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleriyle ilgili kararına tepki olarak Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) çağrısıyla Ankara'da başlatılan yürüyüşte sarf ettiği sözlere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.

ÖMER ÇELİK'TEN, ÖZGÜR ÖZEL'İN MEŞRUİYET SÖZLERİNE SERT YANIT

CHP lideri Özel'in, elindeki Anayasa kitapçığını göstererek "Esas tehdit onadır. Türkiye'yi anayasasızlaştırma girişimine Anayasa'dan en çok yetki, güç ve sorumluluk alan kişi yol veriyorsa, göz yumuyorsa, destek veriyorsa kendi meşruiyetini ortadan kaldırıyor demektir. Tayyip Erdoğan'ı uyarıyorum. Kendi meşruiyetini tartışmaya açma." sözlerine AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"CHP'DE NE DEĞİŞİRSE DEĞİŞSİN YASSIADA ZİHNİYETİ DEĞİŞMİYOR"

X hesabından paylaşım yapan Çelik, "CHP'de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP'de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş." ifadelerini kullandı.

"CHP HALA DEMOKRASİYLE KAVGA ETMEYİ SÜRDÜRMEKTEDİR"

Çelik, paylaşımının devamında şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır. CHP ise hala demokrasiyle kavga etmeyi sürdürmektedir. CHP'de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var."

TBB ANKARA'DA YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ

Türkiye Barolar Birliğince Anayasa Mahkemesi önünden Yargıtay Başkanlığına "Hukukun Üstünlüğü Yürüyüşü" düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı milletvekilleri ve avukatlar, yürüyüş öncesinde Anayasa Mahkemesi karşısındaki Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda bir araya geldi.