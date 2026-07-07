Özgür Özel: Mücadeleye Devam! - Son Dakika
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Özgür Özel: Mücadeleye Devam!

Özgür Özel: Mücadeleye Devam!
07.07.2026 16:21
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CHP'li Özgür Özel, partisinin geri alınması için hukuki ve siyasi mücadelenin süreceğini belirtti.

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, "Partimizi geri almak için sonuna kadar hukuki, siyasi ve fiziki bir mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Ama işgal bitmezse kimse enseyi karartmasın. Ne bu parti ne bu millet çaresiz değildir, seçeneksiz değildir. Bu yürüyüş, benden, benim adımdan, arkadaşlarımızın adından çok daha büyük bir yürüyüştür" dedi.

Özgür Özel, grup toplantısı için beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Eskişehir'e geldi. Özel, grup toplantısını Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yaptı. Salona eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile birlikte giren Özel, partilileri selamladı. Özel, daha sonra kürsüden vatandaşlara seslendi.

'OYUNCU KURUCU BİR ÜLKE OLSUN İSTERİZ'

AK Parti iktidarını emekliler ve ekonomi politikaları üzerinden eleştiren Özel, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne de değinerek, "Ülkemiz bugün ve yarın devlet başkanlarının da bulunacağı NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz son yerel seçimin birinci partisi olarak böyle bir dönemde, böyle bir ev sahipliğini önemsiyoruz. Elbette çok iyi bir ev sahipliği yapılmalıdır. Yabancı liderler, heyetler ağırlanmalı, Türkiye'ye gelmeliler, görmeliler. NATO'da sözümüz geçsin, Türkiye bölgesel ve küresel gelişmelerde söz ve karar sahibi olsun. Oyun kurucu bir ülke olsun isteriz. Ülkemizin milli menfaatlerinin iktidarıyla, muhalefetiyle birlikte savunulmasını ve bu tip organizasyonların hep birlikte sahiplenilmesini arzu ederiz. Bugün bu NATO Zirvesi'nden önce Avrupa'nın en önemli yapılarının raporlarında ana muhalefet partisi olarak okuduğumuzda utandığımız tespitler yer almaktadır. Maalesef ülkede Adalet Bakanlığı'nın başındaki kişi, raporlarda ismiyle, Avrupa'daki mal varlığıyla anılmakta, bizim bu ifadelerimize Cumhurbaşkanının 'Sen sus, cevap verme' dediği günler hatırlarda kalmakta ve kendisinin bu konuda tek savunanı kendisi olmakta, raporları yazanlarla bir başını kendi polemiklere girişmekte ancak Türkiye'ye bu büyük utanç, okumaktan memnuniyet duymadığımız böyle bir raporun varlığından utanç duyduğumuz bir süreçte NATO Zirvesi Türkiye'de yapılmaktadır. Muhalefete saldıran, kendinden olmayana hukuksuzlukla muamele eden bir iktidarın Türkiye'nin milli menfaatlerini savunamadığını ve savunamayacağını üzüntüyle görüyoruz" dedi.

'BEN ONU YENDİM'

Mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşananlara ilişkin de konuşan Özgür Özel, "Değerli Eskişehirliler bunu defalarca söyledik, bir kez daha buradan söyledi. Ben öfkeyi anlıyorum, ben uğranılan haksızlığı anlıyorum. İktidara yürürken bu karşı karşıya olduğumuz durumun yarattığı öfkeyi anlıyorum. Ancak öfke sözlerinin böyle dillendirilmesi yerine bu öfkenin bir enerjiye dönüşmesi, bu enerjinin de kararlılıkla iktidar yürüyüşüne sevk edilmesi gerekmektedir. Değerli Eskişehirliler, biz partimizi 47 yıl sonra birinci parti yapan kadrolarız. Ancak bu başarıyı kendimize, ekibimize filan yazmayız. Bu başarı 47 yıl sonra hep beraber doğru tespitler, doğru sözlerin ve hep birlikte ortaya koyduğumuz bir azmin eseridir. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulduğu günden sonra ilk kez yenen kadrolarız. Erdoğan ile genel başkan olarak girdiğim ilk ve tek seçimde ben onu yendim, o henüz bugüne kadar bizi yenemedi. Öyle '13 kere yarıştık, hep ben yendim' diyen birisine 'Ne konuşuyorsun kardeşim sen? Bir kere yarıştık, orada da ben yendim' diyecek durumdayız. O yüzden son kurultayın sonuçlarını hazmedemeyenlerle, son seçimlerin sonuçlarını hazmedemeyenler, mutlak sultan ile mutlak butlan ittifakını kurmaya çalışıyorlar. Bu milletin buna rızası yoktur. Bunun cevabını milletimiz seçilmişlerden yana koyduğu iradesiyle sokaklarda, meydanlarda vermeye devam ediyor. Birileri partiyi karpuz gibi ortadan bölmek ya da 'Haydi ortadan olmasa 60'a 40 olsun', 'Hiç olmadı, 30'a 70 olsun' hevesindeyken bizim bir ve bütün olarak bir arada olduğumuzu bütün millet görmektedir. Biz bir ve bütünüz. Ayrılanların, farklı düşünenlerin, matematiksel ve siyasi bir karşılığı yoktur. Bu vicdansızlığın en kısa sürede son bulmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'SABIRLA, SAĞDUYUYLA BEKLİYORUZ'

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararından bu yana sabırla beklediklerini kaydeden Özel, şunları söyledi:

"Butlan kararından beri sabırla, sağduyuyla bekliyoruz. Aklıselimin hakim olmasını bekliyoruz. Milletin safında durmaya devam ediyoruz. Çarşıda, pazarda, sokakta, meydanda milletle birlikteyiz. Partimizi geri almak için sonuna kadar hukuki, siyasi ve fiziki bir mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Ama işgal bitmezse kimse enseyi karartmasın. Ne bu parti ne bu millet çaresiz değildir, seçeneksiz değildir. Bu yürüyüş, benden, benim adımdan, arkadaşlarımızın adından çok daha büyük bir yürüyüştür. Bu yürüyüş, Ekrem Başkanı unutmayan, Mansur Başkandan ayrılmayan, Yılmaz Hocanın elini bırakmayan bir yürüyüştür. Bu yürüyüş; kimse endişe etmesin ki millete güvenenlerin milletle birlikte başaracakları, milletle birlikte hedefe ulaşacakları bir yürüyüştür. Oy oy, zarf zarf, sokak sokak kazanacağız. Köy köy, belde belde, şehir şehir kazanacağız. Sokak sokak, meydan meydan büyüyoruz, büyümeye devam edeceğiz. Bu yürüyüşte pusulamız millettir, rotamız iktidardır, hedefimiz iktidardır. Hepinize inanıyorum, hepinize güveniyorum. Yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun."

Özgür Özel, konuşmasının ardından esnafı ziyaret etmek için trafiğe kapalı olan Hamamyolu Caddesi'ne geçti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: Mücadeleye Devam! - Son Dakika

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