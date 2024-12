Özgür Özel: Önemli olan geçmişle hesaplaşabilmek, gerekirse özür dileyebilmektir (2)

Politika

'ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERİYOR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Başkent Ankara Kalkınma Projesi Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nı gezdi. Özel, gezinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel'e, ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgüsü ve Erdoğan'ın, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'nin Türkiye'den daha büyük olduğunu hatırlattığı yönündeki açıklaması soruldu. Özel, "Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu, etki alanının çok daha yüksek olduğu, dünyadaki bütün mazlum milletlere tarihi boyunca örnek olduğu, sahip çıktığı bir gerçektir. Bu konuda Atatürk'ün bu topraklarda vermiş olduğu Kurtuluş Savaşı'nın tüm dünyadaki mazlum milletlerin antiemperyalist mücadelelerine ilham olduğu bir gerçektir. Bunların idrak edilmiş olması, ifade ediliyor olmasında hiçbir mahsur görmem, memnuniyet duyarım" dedi.

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubu hatırlatan Özgür Özel, "Bir utanç mektubu var ve bu utanç mektubu bu ülkenin Cumhurbaşkanını güya çok seven, onu destekleyen, ona 'Reis' diyen, onu yerlere göklere sığdıramayanlar tarafından o zaman yutulmuştu, yutkunulmuştu, sindirilmişti. Biz o zaman da bunu kabul edilemez bulmuştuk. Şimdi de Trump'un bir övgü dizgisi var ama ton aynı ton. Üstten bakıyor. Ağabeyiymiş gibi adeta sırt sıvazlıyor; hem övüyor, hem de bir yandan belli ortak kelimeler kullanarak, akıllı olmazsa aba altından sopa gösteriyor. İlk mektuptan da utanç duymuştuk, bu açıklamalardan da büyük bir utanç duyuyoruz" diye konuştu.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessizliğinin bu konuda manidar olduğunu söyleyerek, "Çünkü ümit ediyorum ki o da etrafındaki işte birtakım dalkavuklar gibi bu mektuptan memnuniyet duyacak kadar şuurunu kaybetmemiştir. Bu mektup memnuniyet duyulacak değil, ulusal onurumuzu zedeleyecek ifadeler içeriyor, aynı ilk mektupta olduğu gibi burada da üstten bir dille birtakım övgüler, birtakım hatırlatmalarla ilerliyor. Biz bunu tamamen reddediyoruz. Çağımız demokrasiler çağı. Bu süreçlerde kurumların yıpratılmasına, kuralların terk edilmesine değil, diplomatik kuralların, kurumların işlemesine, kişiler arası ilişkilerin kişisel ilişkiler boyutunda kalmasına, efendim 'Güçlü lider, ne yapacağı belli olmayan lider Trump'ın bugünkü güya övgüsüne çok kapılanlar, yarın o kapıldıkları selin kendilerini ve ülkeyi nereye savuracaklarına da şaşırmasınlar. O yüzden öngörülebilir işler yapmak lazım. Türkiye-Amerika ilişkileri iyi müttefiklik ilişkilerine dayanan yıllara sari ve çok uzun süre en iyi şekilde devam etmesi gereken ilişkilerdir. O yüzden Trump ağzıyla da AK troller kafasıyla da sürdürülemez" diye konuştu.

'MİLLET HESABINI SORAR'

Özel, SGK borcu olan şirketlerin listesinin açıklanmamasına ilişkin soru üzerine ise "Bunu uzunca bir süredir ifade ediyoruz; kanun var, Sosyal Güvenlik onu 6 ayda bir açıklaması lazım. Açıklamaya kalktıklarında bizim açımızdan belediyelerimizin isimleri öyle ilk 100 falan olmaz ama olsa olsa CHP'li, AK Parti'li, DEM'li, İYİ Parti'li, MHP'li belediye isimleri olabilir listenin sonlarına doğru; bizim tanıdıklarımız burada var. Ama AK Parti'nin tanıdıkları listenin başında. O yüzden listeyi açıklamıyorlar. Ne kadar kayırdıkları müteahhit varsa, ne kadar yandaş müteahhit varsa, ne kadar vergi vermeyen, yani o 44 büyük kamu müteahhidinin 37'si 0 lira vergi vermiş. Bugün bu ülkede en yoksul, en gariban insanlar vergi veriyor, en zenginler vermiyor, 40 haramiler vergi vermiyorlar; 40 milyon onlara bakmaya uğraşıyoruz. O yüzden liste açıklansın, 40 haramilerle dolu olacak. O yüzden gizliyorlar. SGK'nın toplam 100 lira alacağı var. Bu alacağın 10 lirası her partiden bütün belediyelere ait. SGK borçlarının yüzde 90'ı AK Parti'nin çok sevdiği ve semirttiği müteahhitlerine, iş adamlarına, kamu müteahhitlerine ait. Bunları, bu şirketleri açıklamadan belediyelerin üstüne gitmek demek şu demek; 'Ben hazımsızım. Mansur Yavaş'ın yaptığı hizmetlerle, CHP'li belediyelerin yaptığı hizmetlerle rekabet edemiyorum' demektir. Göz diktikleri para sosyal yardımların parasıdır, göz diktikleri para, bugün Ankara'da bu soğukta yapılan doğal gaz yardımına göz dikmiş durumdalar, protein desteklerine; ete, süte göz dikmiş durumdalar, yoksulun her türlü ihtiyacının görülmesine göz dikmiş durumdalar, üniversite öğrencisine dağıtılan çorbaya, ilkokul öğrencisine verilen kırtasiye desteğine göz dikmiş durumdalar. Başkanlarımız her şeye rağmen bunları sürdürmeye devam ediyor. Gücümüzün son noktasına kadar yoksulların ve bu ağır ekonomik kriz altında ezilen herkesin ve onların evlatlarının yardımına koşmaya devam edeceğiz. Bize engel olamazlar ama milletimize de bu katı yürekliliği, bu vicdansızlığı, bu hazımsızlığı şikayet ediyoruz. Göz diktikleri şey bu zor zamanlarda size sahip çıkan belediyelerimizin kısıtlı bütçeleridir. Zenginlere, kendi ekiplerine, kendi adamlarına, kendi şirketlerine af üstüne af çıkaranlar, burada haciz yapıp da belediyeleri işleyemez hale getirmeye çalışıyorlar. Bunun hesabını millet er ya da geç soracak bunlara" dedi.

'80-90 CİVARINDA GAYRİMENKUL GÖNDERDİK'

Mansur Yavaş da haciz işlemi başlatılmasıyla ilgili soru üzerine, "Kendilerine 3 aydır teklifler sunduk. Sunulan teklifleri hep geri çevirdiler. Daha sonra tekrar gönderdik, kabul etmediler. Bugün 80-90 civarında gayrimenkul yine gönderdik. 'Değerlendirmesini siz yapın' dediler. Değerlendirmesini biz resmi kuruluşları yaptırdık ve aşağı yukarı 2 milyarlık yani yüzde 50 teminatı karşılayacak şekilde gönderdik. Zaten 1 milyar da daha önce ödemişlerimiz var. Şimdi haczin hemen kaldırılması lazım ama kaldıracaklar mı, kabul edecekler mi bilmiyorum. 1 milyara yakın da Çevre Bakanlığı'ndan alacağımız var, 'onu size devredelim' diyoruz ama onu da kabul etmiyorlar. Amaç, parayı tahsil etmek mi bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diye konuştu.