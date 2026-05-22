Özgür Özel: Sandık ve Kurultay İstiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Dedim ki 'Sokağı görüyor musun?' Milleti duyuyor musunuz? Türkiye'nin dört bir yanından yükselen isyanı duyuyor musunuz? Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Genel Merkez'de gerçekleştirilen 'Partimize, İrademize Sahip Çıkıyoruz' buluşmasında konuştu. Bina önünde toplanan vatandaşlara otobüsün üzerinden seslenen Özel, "Yol uzunmuş, dağ yüceymiş. Dönmeyiz. Korku salmış zalimler. Sinmeyiz. Bir can değil, bin can fedadır halka. Hak yolunda diz çökmedik, çökmeyiz' diz çökmeyenlere selam olsun. Teslim olmayanlara selam olsun. Direnenlere selam olsun. Bu büyük mücadeleye omuz verenlere, tarih yazanlara, destan yazanlara, hepinize helal olsun" diye konuştu.

'ATANMIŞ KAYYIMLAR BU PARTİYİ YÖNETEMEZ'

Özel, gün boyunca görüşmeler gerçekleştirdiğinden bahsederek, "Bugün biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan bu saldırıyla demokrasiyi, siyasi partiler rejimini ve milletin karar verici olmasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet'in en büyük kazanımını, sandığı, seçme ve seçilme hakkını savunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, milletin partisidir. Atanmış kayyımlar bu partiyi yönetemezler. Cumhuriyet Halk Partisi'ni AK Parti'nin butlan kolları yönetemez, yönettirmeyiz. İşe bakın, şu işe bakın; AK Parti'nin ana kademesi pes edecek, kadın kolları başaramayacak, gençlik kollarında umut kalmayacak ve AK Parti'nin yargı kolları üzerindeki cübbelerle bize saldıracak, AK Parti'nin butlan kolları da gelip bu partiyi yönetecek. Yok öyle yağma. Herkes bilsin ki bugün burada yaşananlar, yaşadığımız zulüm, acılar, akan gözyaşları bir matemin, bir hüznün, bir kaybın, bir teslimiyetin işareti değildir. Bugün yaşananlar doğum sancısıdır, yarının iktidarının doğum sancısıdır. Biz bu sancıya dayanacağız. Bu sancının bir müjde olduğunun farkında olacağız. Acı çekeceğiz, zorlanacağız ama katlanacağız. Sancıya dayanmadan, müesses nizamın şartları kırılamaz. Acıya katlanmadan AK Parti'nin kara düzeni yenilemez. İşkenceye de varsa yaptıkları, katlanmadan; bu darbecilerin işkencesine katlanmadan güzel günler gelemez. Katlanacağız, katlanacağız, en sonunda biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

'BİZ KİMSEYİ GERİDE BIRAKAMDIK'

Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"AK Parti yaşlanmıştır. AK Parti yorulmuş, AK Parti tükenmiştir. Erdoğan bir daha seçim kazanamayacağını görmektedir. Erdoğan bu yüzden milleti adaysız, milleti partisiz, milleti lidersiz, milleti seçeneksiz ve çaresiz bırakmak istemektedir. Tarihin en büyük kuşatması, en büyük saldırısı. Ama sen inanırsan, tarihin en büyük fırsatıyla karşı karşıyayız. Bu meydan teslim olmazsa, Türkiye teslim alınamaz. Buradan ilan ediyorum, buradan ilan ediyoruz. Öyle birileri bizi bir başımıza, tek başımıza bırakıp da yalnızlaştırıp da hedefe koyup da aklınca itibarsızlaştırıp da bu mücadelenin belini kıracağını sandılar. Geçen sene 19 Mart darbesiyle Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu, Türkiye'yi gelecekte yönetecek kadroları hedef aldılar. Onları bırakmamızı, onlara sahip çıkmamamızı, onlara atılan iftiralara susmamızı, hatta onların yokluğunu kendimizce fırsat görmemizi, göreceğimizi beklediler. Biz bu milletin her zorluğu görmüş ama asla birbirine sırtını dönmemiş, birbirine menfaat ilişkisi ile bağlı olmayan, kardeşlik hukukuyla bağlı olan, sevgiyle bağlı olan, birbirini seven evlatlarıyız. Biz kimseyi geride bırakmadık, bundan sonra da geride bırakmayacağız."

'BU MİLLETİN ÖNÜNE SEÇİM SANDIĞI GELECEK'

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesine de değinerek, "Milletin, halkın gücüyle; sizlerin emeğiyle, kararlılığıyla birlikte bir büyük mücadeleyi başlattık. Günün şartları, günün psikolojisi içinde bir telefon geldi. O telefona bakmadık, bakamadık. Bugün akşamüstü o telefon görüşmesini gerçekleştirdik. İşte buradaki bütün dostlara ne konuştuğumu ne olacağını, ne olmayacağını söylemek boynumun borcudur. Bugün dedim ki 'Sokağı görüyor musun?' Dedim ki 'Sokağı görüyor musunuz? Milleti duyuyor musunuz? Bu partinin, bu baba ocağının bahçesinde yan yana ağlayan 80 yaşında teyzemi, 15 yaşında evladı görüyor musunuz? Türkiye'nin dört bir yanından yükselen isyanı duyuyor musunuz? Bugün Türkiye'den 65 baro isyan ediyor. Bugün Türkiye'nin tüm meslek örgütleri, tüm sendikaları, tüm siyasi partileri, en sağdan en sola tüm dostlar yan yana duruyor. 'Bu CHP meselesi değil, bu Türkiye meselesidir' diyor ve sizden bir şey bekliyor' Bir soru aldım. 'Siz ne diyorsunuz?' diye. Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz. İki şeye ömür vermeye, gerekirse iki şeye can vermeye razı olmuşum. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin, delegesinin önüne Atatürk'ün partisinin sandığı gelecek. İkincisi, bu milletin önüne seçim sandığı gelecek, bu iktidar değişecek" dedi.

'BÜTÜN ÜMİDİM SİZDEDİR'

Özgür Özel, konuşmasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Buradan bir sadakat, bir birliktelik, bir mutabakat yeminine ihtiyaç var. Gün; birilerinin kötülüğü yapma, zamana yayma, normalleştirip üstüne yatma, sonra o işten fayda umma dönemi. Buna karşı ancak büyük bir kararlılık, büyük bir azim ve büyük bir sadakat baş edebilir. Bu meydanlara davet edildiğinizde, eylemlere davet edildiğinizde, mücadeleye davet edildiğinizde, nerede lazımsanız orada oluşmaya, kaderinize el koymaya söz veriyor musunuz? Hep birlikte olacak mıyız? Eninde sonunda AK Parti'nin kara düzenini yıkacak mıyız? Bu kirli çarka çomak sokacak mıyız? İşbirlikçilerini pişman edecek miyiz? En sonunda kazanacak mıyız? Halaya duracak mıyız? En sonunda başaracak mıyız? Bütün ümidim sizdedir. İyi ki varsınız, hepinizi çok seviyorum. Biz başaracağız. İnananlar, haklı olanlar ve mücadele edenler kazanacak. Bu yolda hep beraber yürümeye var mıyız? Yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun. Yürüyelim arkadaşlar."