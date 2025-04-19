Özgür Özel: Türkiye'yi Gerçek Demokrasiyle Buluşturacağız - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Türkiye'yi Gerçek Demokrasiyle Buluşturacağız

Özgür Özel: Türkiye\'yi Gerçek Demokrasiyle Buluşturacağız

CHP lideri Özgür Özel, Yozgat'ta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin demokrasiye dönüşmesi için çalışacaklarını açıkladı.

19.04.2025 20:26
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Atatürk'ün gösterdiği yolda AB'ye doğru yürüyüp Türkiye'yi gerçek bir demokrasiyle buluşturacağımız için bugün kaçan sermaye de gelmeyen yatırımlar da gelecek. CHP iktidarında sermaye daha çok kazanacak, üretim daha fazla olacak." dedi.

Özel, partisinin "Millet iradesine sahip çıkıyor" mottosuyla düzenlediği mitinge katılmak üzere Yozgat'a geldi. Bir çiftçiye ait traktörü kullanarak konvoy eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na gelen ve otobüsten partililere seslenen Özel, çiftçilerin daveti üzerine Yozgat'a geldiğini söyledi.

Çok partili hayatta iyi yönetilmek ve hizmet isteyen Yozgat'ın iradesine hem genel hem de yerel seçimlerde saygılı olduklarını kaydeden Özel, "Yozgat'ta yüzde 4 oy çıkardığımız da oldu, milletvekili çıkardığımız da. İşte demokrasi tam olarak budur. Sandıkla gelen sandıkla gider ama seçimle iş başına gelenler şimdi seçimle gitmek istemiyor. Yozgat'ın da Türkiye'nin de önünden sandığı kaçırmak istiyorlar. Oysa demokrasilerde mühür milletin elindedir." diye konuştu.

İşçi ve emekli dostu, garibandan ve yoksuldan yana olduklarını, çiftçiyi milletin efendisi gördüklerini belirten Özel, şöyle devam etti:

"Bu iktidar gibi hukuku ayaklar altına almayıp baş tacı edeceğimiz, kuvvetler ayrılığını yeniden tesis edeceğimiz, Atatürk'ün gösterdiği yolda AB'ye doğru yürüyüp Türkiye'yi gerçek bir demokrasiyle buluşturacağımız için bugün kaçan sermaye de gelmeyen yatırımlar da gelecek. Türkiye'nin risk birimi bugünkü gibi 300-400'lerde değil, olması gerektiği gibi 50'lilerin altına inecek, borç alırken de ortak bulurken de sıkıntı çekmeyeceksiniz. CHP iktidarında sermaye daha çok kazanacak, üretim daha fazla olacak. Şirketler daha çok kazanacak ama bugünden farkı adaletli bir vergi sistemiyle kazanılan para bölüşülecek."

Özel, Avrupa'da ve hukukun üstün olduğu dünya ülkelerinde yoksul işçi bulunmadığını belirterek, asgari ücretlinin yüzünün güleceği, emeklinin de bir asgari ücret kadar maaş alacağı yarınların CHP iktidarıyla olacağını söyledi.

Bir süre önce Türkiye'nin bazı bölgelerinde yaşanan zirai dondan etkilenen çiftçilere de geçmiş olsun dileğinde bulunan Özel, "Biz çiftçimizi kaderine terk etmeyeceğiz. Hızla tespitlerin yapılmasını, TARSİM'li olanın TARSİM'den, olmayanın Hazine'den zararlarının karşılanmasını, çiftçilerimize devletin sahip çıkmasını savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'de büyük bir yıkımın yaşandığına dikkati çeken Özel, Filistin halkının yanında olduklarını söyledi.

İktidarın dış politikasının çöktüğünü ileri süren Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maalesef etle tırnak gibi olduğumuz can Azerbaycan'ımız ve Türk Cumhuriyetlerimiz var ama bu iktidar oralarla da ilişkileri sağlıklı götürememiştir. 4 Nisan'da AB ülkeleri Türk Cumhuriyetleri ile Semerkant'ta bir araya gelmişler, Güney Kıbrıs'ı tanımışlar, Kuzey Kıbrıs'ın varlığını reddetmişlerdir. Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın Güney Kıbrıs'ta büyükelçilik açması, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının iflasıdır. Açıkça söylüyorum. İktidarın hamasetle yürüttüğü dış politikası, içinde bulunduğumuz dönemde iflas etmiştir. Soruyorum, işleri bu noktaya nasıl getirdiniz? Siz bu Türk Devletleri Teşkilatını kurdunuz da yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacaklar diye beklediklerimiz nasıl oluyorlar da Güney Kıbrıs'ı tanıyorlar? Biz bu büyük felakete asla sessiz kalmayacağız."

Özel, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattıkları imza kampanyasına partilileri destek olmaya davet etti.

Birbirini seven, güvenen ve inanan insanlar olarak Türkiye'yi ayağa kaldıracaklarını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Namusumuz ve şerefimiz üzerine ant içeriz ki CHP iktidarı, demokrasi ve özgürlükleri getirecek. Kimsenin ne yaşam biçimine müdahale edecek ne de kimsenin geleceğinden endişeleneceği hiçbir kısıtlama olmayacak. Kimsenin ne inancına ne yaşam biçimine kimse ilişmeyecek. Üniversitede arkadaşları 'başörtülü' diye sınıfa sokulmadığında onlarla eylem yapan Özgür Özel var partinin başında. Kimsenin endişesi olmasın. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı ve Çerkez'iyle bu ülkenin tüm renkleri Türkiye'nin gücüdür. Atatürk bu renkleri, bu güzel mozaiği çok güçlü bir harçla birbirine tutturmuştur."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: Türkiye'yi Gerçek Demokrasiyle Buluşturacağız - Son Dakika

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