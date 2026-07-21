Özgür Özel: Yeni partimizi kuruyoruz, iktidara yürüyoruz

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bugün seçilmiş il başkanlarımızla yarın seçilmiş parti meclisimiz MYK'mızla ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizin milletimizin seçtiği ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz" dedi.

Özgür Özel partisinin grup toplantısında son kez konuştu. Özel tarihi bir kavşakta olduklarını belirterek, "Bugün buradan tarihi bir konuşma, bugün buradan çok sıra dışı bir konuşma değil. Bugün buradan tarihe not düşen, hatırlatan, tarihe emanet edilen cümleleri bırakan, samimi bir konuşma, açık açık bir konuşma yapmaya geldik. Tarihi konuşmayı yapılacak ilk seçimin akşamında hep birlikte, hep birlikte yapmak üzere tarihe emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özel, CHP'yi bölemeyeceklerini belirterek, "Partinin adı değişir. Partinin logosu değişir. Gün gelir devran değişir. Ayrı düşenler birleşir ama bizi bu birlikteliği bölemezler. Hele öyle söyledim ya karpuz gibiyiz. Yarıdan ikiye, altmışa, otuza yetmiş. Biz bir bütünüz. Bu bütünü asla bozamazlar. Çünkü bu bütün yüz üç yıllık bir gelenekle birbirinden ayrı durmayan, düşünmeyen bir bütündür. ve değerli yol arkadaşlarım, hepiniz şahitsiniz ki kurultayımızın altından ilk yerel seçimler için önümüzde sadece dört ay vardı. Sadece dört ay. Zaman kısaydı. Yol uzundu. ve esas partideki değişimin Türkiye'yi değiştirip değiştirmeyeceği, burada yapılan işin millet tarafından bir öz eleştiriye sayılıp sayılmayacağı milletin yeni bir kredi verip vermeyeceği orada belli olacak. İşte o dört ayda hepiniz şahitsiniz ki oradan buradan biz odur budur o dört ayda kadınlara önem verildi, gençlere önem verildi, ölçme değerlendirmeye önem verildi. En yakınımız en yakınımızda duran başka adayı desteklemesine rağmen ankette çıkmayan o liste olmadı. En yakınımızda duran bir şey istediğinde bir rasyonalitesi yoksa hatta ve hatta her şey eşitse değişim görüntüsünü, umudunu, sözünü kim verecekse o adaylara yön edin. İzmir gibi yerde Cumhuriyet tarihinde bütün partiler 6 kadın belediye başkanı seçtirmişken 9 aday gösterilip 8 seçtirildi. 14 genç aday gösterilip 13'ü seçtirildi. 31'de 29, İzmir gibi yerde hem de seçimden sonra İzmir'i kaybedeceksiniz denilen yerde böyle bir şey gerçekleşti. Eldekiler kazanıldı. Türkiye'nin yüzde 65'i kazanıldı. Ufak tefek adaların bedelleri ödendi. Hatay'da ödendi ama doğru yapılan samimiyetle arkasında durulan ve tek tek göstergenin başarı olan çünkü o gün salonda Genel Başkan adaylığı sırasında sadece kendi adıma değil yeni yönetim anlayışı adına şunu söylemiştim. 'Artık bize kimse bir kez daha yenilgiyle tanıştıramayacak. Nasıl Bülent Ecevit 70'lerde girdiği 2'si yerel, 2'si genel 4 seçimden birinci parti çıktıysa, girdiğimiz her hangi bir seçimde 2. parti çıkarsak ertesi gün kurultayı toplayacağım ve bir daha aday olmayacağım' dedim. 'Dur' dediler. 'Yeni seçildin' dediler. '4 ayda nereye gidiyorsun' dediler. Birileri 1 Nisancılar başarısızlık olsun gitsin diye bakarken sevenler bu kadar erken veda mı olur? ya birinci parti olamazsan dediler. Ama ben siyasetin kararlılık işi olduğunu, biz siyasetin ekip işi olduğunu hepimiz artık bu partinin muhalefette kalmaya, yenilgiye doyduğunu, hedefinin iktidar olduğunu biliyoruz biz. Bunu söyledik biz. Şükürler olsun 47 yıl sonra söz verdiğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi birinci partiydi" şeklinde konuştu.

Özel, belediye başkanlarına art arda operasyonlar yapıldığını kaydederek, "Partinin adaysızlaştırılma, kurumsuzlaştırılma ve lidersizleştirilme sürecinin düğmesine Recep Tayyip Erdoğan tarafından basıldı. Cumhurbaşkanı adayımızı alıp tutukladılar. Belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, kıymetli bürokratlarımızı aldılar tutukladılar. O noktada millete bunlar casus, bunlar hırsız, bunlar yolsuz bunlar terörist damgaları vurmaya çalıştılar. Türkiye'nin en büyük belediyesini Esenyurt'u kazanmışız. Kayyum atayarak işe başladık. Operasyonlarla Ekrem İmamoğlu gibi girdiği tüm seçimleri AK Parti'ye karşı kazanmış birisinin başarılarını kendisine de terör yolsuzluk hırsızlık hızını alamayıp casus ve gayriahlaki suçlamalarla bir buçuk yıl boyunca devletin televizyonu dahil birkaç muhalif birkaç özgür yayıncılık yapan televizyon ve gazeteler dışında her türlü haysiyet suikastını servis ederek önemli bir kısmında da özel ekiplerle üstünde tepinerek arkadaşlarımızı perişan etmeye çalışıyor" diye konuştu.

Özel şöyle konuştu:

"Yol ayrımı AK Parti'nin kadın kollarıyla yenemediği, gençlik kollarıyla yenemediği ana kademesinden umudunun olmadığı siyasetçileri dışlayıp bürokratları getirdiği yeni düzen kara düzen siyasetine bu memleketin namuslu temiz evlatlarını kardeşlerini teslim edip onların üstüne beton döküp o betonun üstünde parti içi iktidarda mı oturacağım? Kardeşlerim için mücadele mi edeceğim? Onun kararını verildiği gündür. Kurultayı kaybedip hazmedemeyenlerle, yerel seçimleri kaybedip hazmedemeyenlerin büyük kurguyu yakıp yapıp içinde bir memur çocuğuna bir parasız yatılı öğrenciye arkasında lobilerin olmadığı arkasında çıkar gruplarının olmadığı, geçmişinde bağlantıları geleceğe yönelik taahhütleri olmayan birine ana muhalefeti ki durmaz ki o zaman onlara muhalefetle yarının iktidarını verecek miyiz, yoksa derin devletin kirli hesabına uyacak bir iş birliği mi yapacağı sorusuna verilmiş cevaptır bizim yürüyüşümüz. O yüzden butlan kararının üstünden 61 gün geçti. Bayram geçsin tepki durur diyenler. Bayramdan önce strateji yaptık. 3 gün konuşulur, 4. gün durulur. Sonra geçilir partinin başına oturulur diyenlerin bugün içinde bulundukları durumda sahadaki enerji de salondaki beklenti de memleketin geleceğe dair umutları da tam bu noktada bu kör düğümün olduğu yerde ya biz bu kör düğüme oturup susacağız milletin mahkumiyetine mahcubiyetle cevap vereceğiz ya bu kör düğümleri teker teker koparıp atacağız. Memleketin önünü açacağız. Tam buradayız. Hani tarih bir yerde kırılacaksa burada kırılacak. İnceldiği yerden kopacaksa burada kopacak. Kimse bana particilik oynamayacak. ya Cumhuriyet Halk Partili gibi davranılacak ya da saraydan alınan talimatlar unutulacak. Başkası yoktur. Böyle bir şey yok. Dünyanın lafını duyduk senelerce bir kelime cevap vermedik. Ama milletin partililerin gözünün önüne geçip de böyle bir şey yok. Ha şaşıyor musunuz? Sokakta şaşarsınız. Çünkü orada akan duygu adalet duygusudur. Taşan duygu yenilgiye isyan duygusudur. Kabaran duygu iktidara yürüme duygusudur. O yüzden biz akıp gidiyoruz. Siz dört kişiyle davul zurna tedbirli esnaf ziyareti yapmaya kalkıyorsunuz. Şükürler olsun ki bugün istikameti millete soran ve doğru yolu milletle bulan bir yolda ilerliyoruz. Bütün başvuruları yaptık. Delege imzalarını veriyoruz yapmıyor. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gidiyoruz. Haksızsın demiyor. Biliyor yapılacak o kongre. 3 Kasım'da, 3 Ekim'de görüşeceğim başvurunu diyor. O dün görüşmesi gerekirken. Yargıtay karar verecek, istinaf mahkemesi yedi günde alacak kararı 59 gün tutuyor. Ne zaman adli tatil başlayacak? Pazartesi, Cuma günü öğlen yolluyor. Talimatı bakanlıktan alıyor. Yargıtay'ın yetkisini gasp ediyor."

Özel, meşruiyetin kendilerinde olduğuna işaret ederek, "Cumhuriyeti kuran geleneğin bugünkü kuşakları ve anlayışı bizimle birliktedir. Biz asla ve asla 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapan AK Parti'ye ilk yenilgisini tattıran, Ankara'da partinin işgaline direnen parti işgal edildiğinde direnen partiyi işgale gelenlerin, kriminal tiplerle girişine göğüsleriyle direnen devletin polisi gelip üzerine gaz sıkılan, cop vurulan Atatürk'ün emaneti tarumar edilen odada her bir çekmecesi açılıp açılıp yere atılan o günden sonra milletvekillerimizle, üyelerimizle, Türkiye'nin dört bir yanından gelen il başkanlarımızla parti meclisi üyelerimizle birlikte o binadan çıktık. Geride yenilgileri teslimiyetleri hüzünleri geride bıraktık ve karşımıza umuda yürüyüşü iktidara yürüyüşü aldık. Bir rahmet başladı, bir yağmur başladı, doluya döndü" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz"

Özel şunları kaydetti:

"Biz oradan buraya yaptığımız yürüyüşte o günden bugüne yaptığımız yürüyüşte ve bugünden sonra yapacağımız yürüyüşte her adımda eskimiş, köhnemiş, yozlaşmış siyaseti geride bırakıyoruz. Eski nesil siyaseti geride bırakıyoruz. Yeni nesil siyaseti, yeni bir rekabet ahlakını, özgür ve onurlu insanların ülkesini kurmak için yola çıkan ve bu konuda kararlılıkla yürüyen bir anlayışı hayata geçiriyoruz. Kontrollü muhalefet olmayı asla kabul etmiyoruz. Kısır tartışmaları, bitmeyen kutuplaşmaları, insanları birbirine düşüren dili, devleti partiye dönüştüren anlayışı, siyaseti hukuk eliyle dizayn etme girişimlerini ve bunun oluşturduğu korkuyu, sessizliği ve umutsuzluğu geride bırakıyor. Bunları yapanları cesaretle karşımıza alıyoruz. Bu bir ayrılık değil. Bu bir vazgeçiş değil. Bu Türkiye'de daha güçlü şekilde değişimi sürdürme ve iktidara yürüyüşün kararlı adımlarıdır. Hiçbir siyasi parti milletten büyük değildir. Hiçbir siyasi parti kurucusunun gösterdiği hedefe ulaşma azmini terk edemez. Hiçbir makam demokrasiden ileride hiçbir yapı cumhuriyet ideallerinden daha büyük önemli değildir. Biz dün olduğu gibi bugün de milletin emrindeyiz. Dosta olmayana yanımızda olanlara güne kadar karşımızda olanlara ilan ederiz ki biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz. Bugün seçilmiş il başkanlarımızla yarın seçilmiş parti meclisimiz MYK'mızla ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizin milletimizin seçtiği ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin, teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Milletvekili Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz. Elbette bizler sosyal demokratız. Altı oka sonuna kadar bağlıyız. Ülkenin kurucularına kuruluş kodlarına ülkenin kuruluşundan beri benimsediğimiz partimizin ideallerine elbette sahibiz. Ancak bununla birlikte biz bir büyük çağrının da sahibiyiz. 15 ay önce yüzde 5 parti, yüzde 25 oy aldığımız yerden yüzde 38 oya giderken nasıl aslan sosyal demokratlarla muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları, sosyalist demokratları, liberal demokratları kucaklamışsak onlarla birlikte Türkiye ittifakını kurmuşsak Atatürk'le sorunu olmayan, misafir milli sınırlarıyla sorunu olmayan, cumhuriyetle sorunu olmayan tüm demokratları Türkiye İttifakı'nda kucaklamaya birlikte iktidara yürümeye davet ediyorum. Bugünlerde izim bu partiyi milletvekilleriyle kurmamızla birlikte doğru bir takvimlendirme ve ölçeklendirme içinde iktidar yürüyüşümüze herkes güvensin. Yarın sabah kimse belediye başkanına sen niye geçmedin? Belediye meclis üyesine hala niye buradasın? Filanca kişiye halen daha niye orada değilsin demesin. Bir tane kuralımız var. Bir kere kimseyi geride bırakmayacağız. Kimseden ayrı ya da uzak değiliz. Bu iktidar yürüyüşünde bizler, sizler, biz hepimiz ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı ne Zeydan Karalar Adana'da ne Vahap Seçer Mersin'de. Tarihin önünde, milletin gönlünde ayrışabilir. Bu lafı duymadığımız herkes bizimle birliktedir. İktidar yürüyüşündedir. Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen siz böyle sahip çıktıktan sonra bu vatan batmayacaktır. Bu büyük yürüyüşe bu yeni yürüyüşe hazır mısınız? Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız? Hadi bakalım. Yolunuz açık olsun. Yeni yolda hep birlikte yürüyeceğiz. İktidara yürüyeceğiz. Yürüyelim arkadaşlar." - ANKARA