Özgür Özel 'Yenidoğan çetesinde' adı geçen CHP'li hakkında konuştu - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel 'Yenidoğan çetesinde' adı geçen CHP'li hakkında konuştu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi derinden sarsan bebek katili 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçen CHP Beylikdüzü Meclis Üyesi Atilla Yılmaz hakkında, ''Bu işin içinde, içinde değil 10 kilometre kenarında bir tane CHP'li varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir. O kadar netiz bu konuda'' dedi.

19.10.2024 18:17  Güncelleme: 18:31
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CHP Genel Başkanı Özel, Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan beldesinde partisince düzenlenen Eğitim Zirvesi'ne katıldı. CHP Lideri burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin gündemine oturan 'Yenidoğan çetesi' ile ilgili yürütülen soruşturma hakkında konuştu. Özel, bebek katili çete içinde adı geçen CHP Beylikdüzü Meclis Üyesi Atilla Yılmaz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, "Yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Memlekette çocuk okutuyorsun, güvende değil. Üniversiteye gidiyor, güvende değil. Evleniyor, güvende değil. Boşanıyor, güvende değil. Takip ediliyor. Polise başvuruyor, savcıya gidiyor, güvende değil. Maalesef yeni doğuyor, güvende değil. Hatta gençler 'Bu şartlarda çocuk mu doğrulur?' diyor. Çocuk sahibi olmuyor, gidiyor kedi sahipleniyor, o bile güvende değil. Memlekette güvende olan hiçbir şey yok." Ülkede sadece sermaye sahiplerinin güvende olduğunu savunan Özel, dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da bu olayda sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Özel, şöyle devam etti:

"BİR TANE CHP'Lİ VARSA ONU PARTİDE TUTAN NAMUSSUZDUR"

"Maalesef çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Sorumlu birkaç sözü, kalemi ayırarak söylemek isterim ki iktidara müzahir medyaya İletişim Başkanlığından şunu pompalıyorlar, 'Efendim, bu işin içinde bir DEM'li var. Bu işin içinde CHP'nin bir belediye meclis üyesi var. Arkadaşlar, çok arayacaksanız. Son lafı baştan söyleyeyim. Bu işin içinde, içinde değil 10 kilometre kenarında bir tane Cumhuriyet Halk Partili varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir. O kadar netiz bu konuda. Bu işe siyaset yerinden bakınca toplumu bölersin. Yarısı yanına geçer, yarısı karşına geçer. Bu canilerle mücadele edemezsin. Oradan bir tane CHP'li bulmuş koca çetede, sorumluluğunu örtecek, bizim üstümüze atacak.

"ALNINI KARIŞLARIZ O CHP'LİNİN"

Nasıl FETÖ'nün bütün hastaneleri, bütün okulları, bütün dershaneleri, bütün binaları bir gecede kamulaştı, kardeşim OHAL ilan etmeye gerek yok. Bu halde buradayız. Getirin. O hastanelerin hepsini bir gecede kamulaştıralım. Bu işe karışan o özel hastanelerin tamamının bugün ruhsatları askıya alınmalı, her yere kayyum atıyorsun, o hastanelere devlet eliyle direkt kayyum atanmalı, yasal düzenleme salı günü Meclis'ten oy birliği ile geçirilmelidir. Hodri meydan. Bir tane DEM'li bulmuş, bir tane CHP'li bulmuş. Alnını karışlarız o CHP'linin."

Özgür Özel \'Yenidoğan çetesinde\' adı geçen CHP\'li hakkında konuştu

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Son Dakika Politika Özgür Özel 'Yenidoğan çetesinde' adı geçen CHP'li hakkında konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Balan Guler:
    CHP'li olarak seni kınıyorum özgür. Biz Atatürkçüyuz bir hata yapıp bebeklerin ölümüne sebep olmuş olsa bile kimseyi satma.Bu yola beraber çıktık. 12 264 Yanıtla
    Eski Tüfek.:
    Yayınlıyamıyorsunuz ,etki ve algı ajanlığının da bir seviyesi var ,sırıtıyorsunuz artık... 0 0
    Bilgehan Göktürk:
    Sen neyin kafasını yaşıyorsun? 0 0
    Salim Boz:
    Bu nedemek kardeş. 0 0
    Zafer Aşık:
    Sen CHP li değilsin. Hanhi partili olduğun belli. 0 0
    Turan Okumuş:
    Seni gidi troll seniii.. sen CHP’liysen ben kendimden şüphe ederim.. 0 0
  • ibrahim seven:
    adam açık açık soylemis varsa barindirmam diye diğer partilerden neden ses çıkmıyor adam savcıyı tehdit ederken parti ismi bile veriyor 145 43 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Seçime girerken öyle söylemedin 45 94 Yanıtla
  • İlhan İnan:
    mesele onu partide tutman değil partindeki yüzde 70 zhniyeti o yönde 48 82 Yanıtla
    Fatih .:
    Menzilciler ne zamandan beri CHP li. Allah size akıl fikir versin 1 0
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