Çevre Bakanı: Deprem bölgesinde çalışmalar yoğun şekilde sürüyor - Son Dakika
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Politika

Çevre Bakanı: Deprem bölgesinde çalışmalar yoğun şekilde sürüyor

Çevre Bakanı: Deprem bölgesinde çalışmalar yoğun şekilde sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, 'Şu anda tam 1000 şantiyede 110 bin kişilik bir orduyla çalışıyoruz. 4 bin 333 köyde çelikten köy evleri yapıyoruz ve 76 bin konut teslim ettik.' dedi.

09.04.2024 16:35  Güncelleme: 16:36
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, "Şu anda tam 1000 şantiyede 110 bin kişilik bir orduyla çalışıyoruz. 4 bin 333 köyde çelikten köy evleri yapıyoruz ve 76 bin konut teslim ettik." dedi.

Bakan Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca Kocasinan ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait bir tesiste düzenlenen bayramlaşma programında, herkesin bayramını kutlayarak, iyi ve kötü günlerde bir arada olan partililere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu coğrafyasının "kötü ve kadersiz" taraflarının bulunduğunu, bunlardan birinin de terör olduğunu anlatan Özhaseki, bunların yurt dışı destekli olduğunu söyledi.

Fitne örgütlerini desteklemeye devam edenlerin bulunduğunu vurgulayan Özhaseki, "Bir taraftan PKK'yı, bir taraftan FETÖ'yü desteklerler. Bir taraftan aşırı sol grupları, bir taraftan da DEAŞ'ı desteklerler. Bunlar hep aynı adamlar, aynı ülkeler. Bunlara karşı son 50 yıldır verdiğimiz mücadelede çok şükür millet ve devlet olarak galip geldik." diye konuştu.

Özhaseki, Türk milletinin başına bela olan örgütleri son 20 yıllık iktidarlarında toprağa gömdüklerini belirterek, bu örgütlerin bir daha toparlanamayacağını dile getirdi.

AK Parti'nin kurulduğu dönemden beri birçok önemli işe imza attığını anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Geçmişte, 80 yıl boyunca kim ne yapmışsa ölenlere Allah rahmet etsin, kalanlara da uzun ömürler versin. Hiçbirisine kötü bir şey söylemiyoruz ama iddia olarak da diyoruz ki; hepsinin yaptığının birkaç mislini yapmış bir iktidarımız var. Son depremde 850 bin bağımsız birim yıkıldı, 18 ilimiz etkilendi, 14 milyon insan da bundan zarar gördü. Bizim 1000 yıllık Anadolu medeniyetimizde karşımıza çıkan en büyük felaket buydu. Bundan daha böyle büyük felaketle karşılaşmamıştık. Zarar milyarlarca dolar."

Depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep beraber, millet olarak ayağa kalktıklarını dile getiren Özhaseki, "Depremzedelerle yardımlaşıyoruz, dayanışma içerisinde de elhamdülillah zararları gidermeye gayret ediyoruz. Şu anda tam 1000 şantiyede 110 bin kişilik bir orduyla çalışıyoruz. 4 bin 333 köyde çelikten köy evleri yapıyoruz ve 76 bin konut teslim ettik. Bundan sonra da her ay 10-15 bin evi teslim etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Özhaseki, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili de "Ufak bir ihtarı gördük, onu da anladık. Kendimize biraz daha çekidüzen vereceğiz, daha çok gayret edeceğiz, daha çok çalışacağız, daha çok hizmet edeceğiz. Allah'ın izniyle yine insanların gönüllerindeki yerimizi perçinleyeceğiz. Bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Elitaş'tan Filistin açıklaması

Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze ve Filistin'le ilgili en hassas insanların başında geldiğini, bunu da herkesin bildiğini söyledi.

Gazze ve Filistin'deki sokaklarda, İsrail'in soykırım yaparak insanları bombaladığı bölgelerde Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin bulunduğunu vurgulayan Elitaş, şöyle konuştu:

"Oralarda Recep Tayyip Erdoğan'a dua edenleri, 'Türkiye' dediğinde 'Recep Tayyip Erdoğan' diye sarılan insanları görürsünüz. Ama 31 Mart'taki seçimlerden önce sanki Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve onun yönettiği kabine Filistinlilere karşı ikiyüzlü bir davranış sergiliyormuş gibi göstermek maalesef ülkemize has bir tutum haline gelmiştir. Seçim zamanında, seçim bittikten sonra biter diye düşündük ama ne oldukları belirsiz, nereden yönetildikleri, nereden idare edildikleri belli olan birileri sahalara çıkmaya başladı. 'Filistin ve Gazze'deki insanlara soykırım yapan İsrail'e destek veren Türkiye Cumhuriyeti Devleti' diye yalan yanlış iftiralara başladılar. Bu sistematik bir şekilde Türkiye'yi yıpratmak, Türkiye içerisindeki seçim sonuçlarından ortaya çıkan meseleyi kardeş kavgası haline döndürmek için yapılmış bir oyundan başka bir şey değildir."

İsrail'in kuşatması altındaki Filistin'de, Gazze'de 7 milyondan fazla Müslümanın yaşadığını belirten Elitaş, şunları kaydetti:

"İsrail ve Yahudi'nin nüfusundan fazla Müslüman orada yaşamakta. O insanların sosyal medyada paylaştığı Filistin ve Gazze'deki marketlerde Türk gıda ürünlerini görüyorsunuz. Bir taraftan insani yardım yapmak için gayret ediyorsunuz, öbür taraftan da birileri Gazze'yle, Filistin'le ilgili yapılan işleri farklı şekilde yaparak değişik noktalara götürmeye çalışıyorlar. İnşallah buna fırsat vermeyeceğiz. Türk milleti de buna fırsat vermeyecek. Bizim Suriye tezkeresine hayır diyenler şu anda Filistinli olmaya başladılar. Filistin'e yardım çıkarmaya çalıştığımız kanun tekliflerini, uluslararası sözleşmeleri tersleyenler, elinin tersiyle itenler, PKK'nın siyasi temsilcisinin vasıtasıyla demlenenler şu anda birdenbire Gazzeci, Filistinci oldular. Bu ikiyüzlü samimiyetsizliği değerli kardeşlerimiz, Türk milleti değerlendirecektir. ve onlara tarih önünde hesap soracaktır."

Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki, Elitaş ve programa katılan milletvekilleri, partililerle bayramlaştı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Deprem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çevre Bakanı: Deprem bölgesinde çalışmalar yoğun şekilde sürüyor - Son Dakika

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