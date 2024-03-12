Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: \'TOKİ mağdurları\' iddiaları muhalefetin tahrikleri

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Ara ara, sağda solda 'TOKİ mağdurları' falan diye platform oluşturup bir şeyler söyleyenler oluyor. Bunların da çok zorlama, muhalefetin tahrikleriyle kendi yandaşlarını ortaya dökerek seçim öncesinde mide bulandırmak için ortalığı biraz da toz dumana karıştırmak için yaptıkları bir numara olduğunu biz çok iyi görüyoruz." dedi.
Özhaseki, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarıyla tüm ülkede hizmet döneminin başladığını söyledi.
Hizmet, dürüstlük, gayret ve millete adanmış bir ömür olmadan başarının gelmeyeceğini belirten Özhaseki, "Bugün geldiğimizde noktada da bizim alnımız ak, başımız dik bir vaziyette de çok şükür herkesin önüne çıkabiliyoruz. Yaptıklarımızı anlatabiliyoruz." diye konuştu.
22 yıllık AK Parti iktidarının rüşdünü ispatladığını dile getiren Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Üzerinde yaşadığımız bu güzel Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşim yeri olarak bilinir. Kadim şehirlerimiz var. Cennet gibi bir vatana sahibiz ama iki de dezavantajımız var. Birincisi, yerin altındaki fitne odakları bitmek bilmez. Dışarıdan tahrik ederler, bunlara destek verenler aynıdır, istekleri de aynıdır. PKK'dan IŞİD'e, FETÖ'sünden DHKP-C'sine uzun bir yelpazede bir sürü bela, örgüt bu milleti bölmek için her şeyi yaparlar. Zayıflatmak için her şeyi yaparlar. 'Kardeş kanı dökülsün' diye her şeyi yaparlar. Dikkat edin bunları destekleyenler hep aynıdır, hiç değişmez."
Bu coğrafyanın ikinci dezavantajının deprem kuşağında yer alması olduğunu anlatan Özhaseki, kentsel dönüşümün bakanlık, belediye ve vatandaş olmak üzere üç önemli ayağının olduğunu ifade etti.
Özhaseki, kentsel dönüşümle ilgili bakanlığa gelenlere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu vurgulayarak, "Burada bir tek AK Parti'li belediyeler gayret ediyor. Ben şu ana kadar kentsel dönüşümü kendisine, iş edinen bir CHP'li belediye başkanı görmedim. Öğrenmişler papağan gibi bir kelam, artık midemiz dönüyor bunu duymaktan: 'Bizler kentsel dönüşüme karşı değiliz, rantsal dönüşüme karşıyız.' Kardeşim ne olur rantsal dönüşüm yapmayın. Ayıp bir şeydir rantsal dönüşüm zaten. Ne demek? Çirkinleşmeyin. Kentsel dönüşüm yapın. Hadi Allah rızası için bir tane kentsel dönüşüm yapın. Yok. Neden? Zor bir iş." değerlendirmesini yaptı.
"Ajanslara algı operasyonu için verilen para, kentsel dönüşüm için ayrılan paranın iki katı"
CHP'li başkanların yönettiği belediyelerin sürekli dava açıp işleri engellediğini söyleyen Özhaseki, şöyle devam etti:
"Bütün dünyayı herkes geziyor, naçizane ben de az çok gezmiş görmüş bir kardeşinizim. Hayırlı bir iş olduğunda, milli bir mesele olduğunda oradaki partilerin hep bir araya geldiklerine ben şahidim. Fakat bizdeki muhalefet ne hikmetse milli meselelerde bile karşı çıkıyor. Hayırlı bir iş olduğunda yine karşı çıkıyor. Yine dava açıyor. Sonra da bir algı operasyonu çekiyorlar. Son dönemde böyle bir moda başladı. Benim anlayamayacağım bir şey yok. 20 küsur sene belediye başkanlığı yaptım. Bu işin de bir usulü vardır. Fakat son dönemde Cumhuriyet Halk Partililerin yapmış olduğu bir belediyecilik, yapmadığı halde yapıyormuş gibi göstermek. Çalışmadığı halde çalışıyormuş kendini göstermek. Tatilde gezerken iş başındaymış gibi sunmak. Gözü başka yerlerde ama işine hakimmiş gibi göstermek. Ben böyle bir şey anlayamıyorum. İstanbul'da ajanslara algı operasyonu için verilen para, kentsel dönüşüm için ayrılan para neredeyse iki misli. El insaf."
Özhaseki, AK Parti'nin eser siyaseti yaptığını dile getirerek, "İnşallah Eskişehir halkının tabii ki iradesi arkadaşlarımızdan yana olduğunda da elimizdeki bütün imkanımızla buraya gelip sonuna kadar gayret edeceğiz. O en ufacık depremde yıkılabilecek kötü konutları bir an önce TOKİ'nin sağlam konutlarıyla dirençli hale getirip kendilerine teslim edeceğiz inşallah." ifadesini kullandı.
"Dünyanın neresinde asgari ücretin 4'te biriyle, 5'te biriyle ev sahibi olunan ülke var"
TOKİ'nin depreme dayanıklı sağlam konutlar inşa ettiğini vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:
"Ara ara, sağda solda 'TOKİ mağdurları' falan diye platform oluşturup bir şeyler söyleyenler oluyor. Bunların da çok zorlama, muhalefetin tahrikleriyle kendi yandaşlarını ortaya dökerek seçim öncesinde mide bulandırmak için ortalığı biraz da toz dumana karıştırmak için yaptıkları bir numara olduğunu biz çok iyi görüyoruz. Kimleri nasıl çağırdıklarını, oraya getirdikleri insanlara neleri teklif ettiklerini, söylediklerini çok iyi biliyoruz ama bunları geçtik, böyle bir mağduriyet var mı yok mu buna bakmak lazım."
KDV'nin sosyal konutlar için 149 metrekarenin altında yüzde 1 iken sonradan yüzde 10'a kadar dilimin yükseldiğini anlatan Özhaseki, bunu kabine toplantısında gündeme getirdiğini belirtti.
Maliye ekibinin çalışmasını sürdürdüğü bilgisini veren Özhaseki, bu konuyla ilgili müjdeli bir haber çıkacağını ümit ettiğini söyledi.
Mehmet Özhaseki, TOKİ'nin şu anda ülke genelinde yapımına devam ettirdiği 175 bin civarı konut olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bunların 165 bini, vatandaşlarımız ev sahibi olurken 2 bin küsur liradan 4 bin liraya kadar taksit ödüyorlar. Yani neredeyse yüzde 95'i 2 bin 300 lira ile 4 bin lira arasında taksit ödeyerek ev sahibi oluyorlar. Herkes elini vicdanına koysun. Dünyanın neresinde asgari ücretin 4'te biriyle, 5'te biriyle ev sahibi olunan ülke var. Geriye kalan 10-12 bin dilimde ise son dönemde başlayan, biraz metrekareleri büyük olan 8 bin liraya kadar olan bir bölüm var. Bir de 12 bin liraya kadar bölüm olan var. Yani 10-12 bin tane konutun da taksitleri bir grubun 8 bin liraya kadar, 6 bin, 7 bin, 8 bin lira gibi. Biraz daha büyük metrajlı olanlar da 12 bin liraya kadar. Bunlar da en son dönemdeki başlayanlar ve yapılanlar. Türkiye'deki asgari ücretin yarısı gibi bazen 4'te 1'i gibi bazen 4'te 3'ü gibi bir rakamla çok şükür binlerce insan ev sahibi olabiliyor. Biz bunları devam ettireceğiz. Daha çok yapacağız, daha çok vereceğiz. Daha düşük fiyatlarla, daha uzun vadelerle, kiranın bile yarısı gibi fiyatla inşallah ev sahibi yapmaya gayret edeceğiz."
Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu da birer konuşma yaptı.
Valiliği de ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Mehmet Özhaseki'ye, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, MKYK Üyesi Ali Demirel, Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu eşlik etti.
Son Dakika › Politika › Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: 'TOKİ mağdurları' iddiaları muhalefetin tahrikleri - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, döviz kurunun Türkiye'de geçinmek zorunda olanlar için yüksek, ihracatçılar için ise düşük olması gerektiğini belirterek, çözümün AR-GE yatırımlarıyla, inovasyonla ve katma değeri yüksek ürünlere yönelmekten geçtiğini söyledi. Özel ayrıca, enflasyon muhasebesi konusunda TOBB'un lobicilik faaliyetine giriştiğini ve bankaların bu konuda ayrıcalıklı tutulmasının adaletsizlik yarattığını ifade etti.
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MLKP'ye üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı. Diğer 6 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu operasyon, 22 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen zincirleme baskınların ardından yapılan en son operasyondur.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mamak Devlet Hastanesi'ni ve Mamak esnafını ziyaret ederek AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı'ya destek istedi. Hastanede tedavi gören hastalarla sohbet eden Koca, esnafı ziyaret ederek fiyatları karşılaştırdı. Bakan Koca, emeklilerin durumuyla ilgili soruya Cumhurbaşkanı'nın gereğini yapacağı sözünü verdiğini belirtti. Vatandaşlar ise Türkiye'deki sağlık sisteminin dünyaya kıyasla çok daha iyi olduğunu ifade etti.
AK Parti Büyükşehir Belediyesi Encümen listesinde 1. sırada yer alan Abdulhakim Kaya, aday tanıtım toplantısında konuştu. Aynı zamanda Zeytinburnu meclis üyeliği adayı olan Kaya, Midyatlılara hitap ederek Murat Kurum'a destek çağrısında bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ümraniye'de cami açılışına katıldı. Yazıcı, 'Biz iş ve hizmet üretiriz, eser yaparız. Bu millet ve gelecek nesiller için yaparız' dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İZTO, İTB ve EBSO'nun ev sahipliğinde İzmir'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da toplantıya katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Küba Başbakan Yardımcısı Rikardo Kabrisas Ruis ve heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Görüşmede, ülkeler arasındaki ikili, ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler de değerlendirildi. İlişkilerin her alanda geliştirilmesi hususunda kararlılık ifade edildi.
Adalet Partisi Sarıyer Seçim Koordinasyon Merkezi törenle açıldı. Açılışta konuşan Adalet Partisi Sarıyer Belediye Başkan Adayı Ruhi Yılmaz, Sarıyer'in sorunlarına çözüm olacaklarını ve Sarıyer'in kaynaklarının israf edilmediğini vurguladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce'de partisinin Düzce Belediye Başkan Adayı Mehmet Keleş ile esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener, esnafla sohbet ederek yerel seçimlerin önemine vurgu yaptı ve komşunun komşuya düşman edildiği bir dünyaya gerek olmadığını belirtti. Ayrıca Akşener, esnafın önemine değinerek DYP kökenli sistemin içinden geldiği için esnafa büyük önem verdiğini ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yayınladığı Ramazan mesajında, dünyadaki Müslüman topluluklar arasında çatışma ve acıların yaşandığı bir döneme dikkat çekti. Blinken, Gazze'deki insani durumun yürekleri parçaladığını belirterek, insani yardım ulaştırma ve ateşkes sağlama çabalarının devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, Filistin ve İsrail ihtilafında iki devletli çözüme yönelik çabaların sürdürüleceğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?