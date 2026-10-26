CHP\'li Öztrak\'tan Özel ve ekibine ağır suçlama! "CHP\'nin TBMM hesaplarını boşalttılar"

CHP ile CHP’den ayrılanların kurduğu Yeni Parti arasında, partinin TBMM hesaplarındaki para nedeniyle tartışma çıktı. CHP Grup Başkanı Öztrak, parayı geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

“KONU YARGIYA İNTİKAL ETMİŞTİR”

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Öztrak, kendisinden önce konuşan Yeni Parti Grup Başkanvekili’nin açıklamalarına yanıt verdi. Paranın CHP’ye ait olduğunu savunan Öztrak, şunları söyledi:

“Bir kere her şeyden önce konu yargıya intikal etmiştir. Dolayısıyla bu paranın ne olduğu konusu yargıda belirlenecektir. Tek bir hususun altını çizeyim; bu para CHP Genel Başkanlığına ait İş Bankası’ndaki özel bir hesapta durmaktadır. Yani CHP’nin parasıdır.”

YENİ PARTİ’NİN “FON GÜNDEMİ” SUÇLAMASINA YANIT

Yeni Parti Grup Başkanvekili’nin, CHP’yi bu davayı gündeme taşıyarak fon gündemini karartmak istemekle suçladığını hatırlatan Öztrak, toplantısında 20 dakikayı fon konusuna ayırdığını, ancak Yeni Parti cephesinin bu konuda tek kelime etmediğini ileri sürdü.

Öztrak, “Biz hem fon rezaletiyle uğraşırız hem de partimizin genel merkezine ait olan parayı geri alabilmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Eğer biz bunu yapmazsak yani bugün fon rezaletinin peşine düşerken milletimizi; kendi hakkımızı dahi arayamazken fon mağdurlarının hakkını arayacağımıza inandıramayız. Siyaseten önemli husus budur. Ben hem kendi paramın hem de fon rezaletinin peşinde koşarım. Milletimizin takdirine şunu da sunmak isterim; ‘Baba ocağı’ dedikleri partinin hesabındaki paraya katakulli ile çökenler milletin hakkını nasıl arayacak” ifadelerini kullandı.

“PARA CHP’NİNDİR”

Paranın kime ait olduğuna mahkemenin karar vereceğini belirten Öztrak, grup kararlarının CHP Grup İç Yönetmeliği, Siyasi Partiler Kanunu ve Anayasa çerçevesinde değerlendirileceğini söyledi. Öztrak, şöyle konuştu:

“Böyle bir keyfi, ‘Bu çay parasıdır’ şeklinde bir para toplanmaz. O paraların hepsinin gerekçesinde grup kararları vardır. Ancak tüm bunların ötesinde bu para nerden çekilip dağıtılmıştır; CHP Genel Merkezi’nin özel hesabından. Para, CHP’nin mal varlığına intikal etmiştir, para CHP’nindir. Kanuna aykırı olarak aldığınız grup kararı, kanuna ve yasalara aykırı olarak kullandığınız imzalar; açık söylüyorum hiçbir işe yaramaz.”

“MİLLETVEKİLLERİNE FARKLI ANLATILMIŞ”

Parayı alan milletvekillerinin, paranın partiye ait olduğunu bilselerdi buna el sürmeyeceklerini düşündüğünü belirten Öztrak, eski yönetimi hedef aldı. Öztrak, “Ancak maalesef partinin kötülük makinesine dönüşmüş olan ve mahkemelerin batıl ilan ettiği yönetimi, meseleyi milletvekili arkadaşlara çok farklı anlatmış” dedi.