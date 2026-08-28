Öztrak: Çerçeve yasa şartlı başlangıç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öztrak: Çerçeve yasa şartlı başlangıç

Öztrak: Çerçeve yasa şartlı başlangıç
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, terörle mücadele kapsamında kabul edilen çerçeve yasayı "şartlı bir başlangıç" olarak nitelendirdi; silahsızlanma ve Meclis denetiminin şart olduğunu, sürecin TBMM çatısı altında çözülmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında hazırlanan ve TBMM'de kabul edilen 'Çerçeve Yasa'ya ilişkin "Biz, çerçeve yasanın çıkmasını şartlı bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu meselenin millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çözülmesi gerektiğini her defasında vurguladık, vurgulamaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Öztrak, AK Parti'nin 25'inci yaşını gösterişli bir törenle kutladığını belirterek, "Türkiye neredeyse çeyrek asırdır AK Parti hükümetleri tarafından yönetiliyor. Bugün bu ülkede yaşayanların yarıya yakını kendini bildi bileli Erdoğan'dan başka hükümet başkanı görmedi. Bu 25 yıl bir ülkenin makus talihini yenmesi, kalıcı refaha ulaşması için yeterli bir süredir. Nitekim 25 yılda; Güney Kore, dünyanın en zengin ülkeleri arasına girdi. Çin, geri kalmış bir tarım toplumundan dünyanın en büyük ikinci ekonomisine dönüştü. Polonya, yıkık dökük bir ülke iken büyük bir sanayi ekonomisi oldu. Peki, AK Parti iş başına gelirken ne vadetti, 25 yılda ne yaptı? AK Parti açıkladığı ilk seçim bildirgesinde temel hak ve özgürlüklerin AB standartlarına yükseltileceğini vadetmişti. 25 yıl sonra Türkiye, Dünya Özgürlük Endeksi'nde Nijerya, Tanzanya, Pakistan gibi ülkelerle birlikte özgür olmayan ülkeler ligine düştü. Son 20 yılda özgürlüklerin en ağır yara aldığı ülkeler arasında yer aldı. AK Parti yine aynı seçim bildirgesinde gerçek anlamda bir hukuk devleti olma sözünü vermişti. Türkiye, Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde; 2014'te Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilip, 'Ben öncekiler gibi olmayacağım' diyerek tek kişilik yönetim sistemine geçiş sürecini başlattığında 59'uncu sıradaydı. Bugün 143 ülke içinde 118'inci sırada. Yine Gine, Nijerya, Gabon gibi ülkelerle aynı seviyelerdeyiz" ifadelerini kullandı.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÖRGÜTSEL VARLIĞI SONA ERDİRİLMEDEN SÜREÇ BAŞLAMAMALI'

Türkiye'nin kuzey ve güneyinde jeostratejik kırılganlıkların yaşandığı bir dönemden geçildiğini kaydeden Öztrak, Ukrayna ve Orta Doğu'da yeni hikayelerin yazıldığını vurguladı. Öztrak, "Ülkemiz bu hikayeleri dinleyenlerden değil, yazanların arasında olması gerekiyor. Ülkemizin 40 yıldır uğraştığı terör örgütünün tasfiyesi ve terör sorununun bitirilmesinin ilk adımı olan çerçeve yasa TBMM tatile girmeden geçti. Biz bu yasayı; o ya da bu partinin değil devletin projesi olarak gördüğümüz için destekledik. Bunu yaparken uygulamada sorunu kalıcı bir biçimde çözmek için takip edilmesi gereken şu dört kritere dikkat çektik. Birincisi; terör örgütünün doğrulanabilir, denetlenebilir ve geri dönüşsüz biçimde silahlarını bırakması, örgütsel varlığını sona erdirmesidir. Bu olmadan süreç fiilen başlamamalıdır. İkincisi; tüm yurttaşlarımızı kapsayan, demokrasiyi ve hukuk devletini temel alan reformların yapılmasıdır. Üçüncüsü; bölge ülkelerinde birbirleriyle bağlantılı silahlı yapıların geleceğini de kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesidir. Dördüncüsü; dış güçlerin, vekil yapılanmalar üzerinden bölgeye ve Türkiye'ye müdahalesini sınırlayacak egemenlik stratejisinin oluşturulmasıdır. Biz, çerçeve yasanın çıkmasını şartlı bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu meselenin millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çözülmesi gerektiğini her defasında vurguladık, vurgulamaya devam edeceğiz. Milletimizin vicdanını yaralayacak, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüreğini sızlatacak bir sürecin başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını bir kere daha hatırlatıyoruz" diye konuştu.

Öztrak ayrıca, üniter devlet yapısı ve anayasanın ilk 4 maddesinin kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti.

'YARGITAY'A MÜRACAAT EDEN KİŞİLER BAŞVURULARINI GERİ ÇEKTİLER'

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, mutlak butlan davasıyla ilgili Yargıtay'a verilen temyiz başvurusunun geri çekilmesine ilişkin, "Benim bilebildiğim kadarıyla bu Yargıtay'a müracaat eden kişiler başvurularını geri çektiler" dedi. Öztrak ayrıca kurumsal olarak Yargıtay'a başvurmadıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Politika, Güvenlik, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Öztrak: Çerçeve yasa şartlı başlangıç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İslami NATO“ genişliyor Bir ülke daha davet gitti "İslami NATO" genişliyor! Bir ülke daha davet gitti
İBB’den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri İBB'den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri
“Paranız terör örgütüne gidecek“ deyip kandırdılar "Paranız terör örgütüne gidecek" deyip kandırdılar
Yeni Parti’nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti
Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti Her an patlatabilirler Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti! Her an patlatabilirler
Her gün yapılan alışkanlık mahkemelik edebilir Her gün yapılan alışkanlık mahkemelik edebilir
Annelik sıcak havada daha da zorlaştı Ünlü oyuncu isyan etti Annelik sıcak havada daha da zorlaştı! Ünlü oyuncu isyan etti
Fenerbahçe’nin Lyon zaferinde dikkat çeken görüntü Fenerbahçe'nin Lyon zaferinde dikkat çeken görüntü
Ortalık savaş alanına döndü, Kante hiç oralı olmadı Ortalık savaş alanına döndü, Kante hiç oralı olmadı
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne gittiğini gören Galatasaray’dan olay paylaşım Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım

12:25
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
11:40
UEFA kulüp sıralaması güncellendi İşte zirvedeki Türk takımı
UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı
11:36
Nepal’den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
11:27
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu’nun o halini gören taraftarlar delirdi
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi
10:47
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
10:45
Aydınspor’un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu Yüzlerce başvuru yapıldı
Aydınspor'un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu! Yüzlerce başvuru yapıldı
10:27
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
10:17
İsmail Kartal’ın Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde
İsmail Kartal'ın Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde
09:58
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
09:46
MEB duyurdu Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
09:29
Tibet’te baraj patladı, sular Nepal’e doğru geliyor Halka “Yükseklere kaçın“ uyarısı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka "Yükseklere kaçın" uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 12:42:59. #7.13#
SON DAKİKA: Öztrak: Çerçeve yasa şartlı başlangıç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement