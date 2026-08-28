Öztrak: Çerçeve yasa şartlı başlangıç

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında hazırlanan ve TBMM'de kabul edilen 'Çerçeve Yasa'ya ilişkin "Biz, çerçeve yasanın çıkmasını şartlı bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu meselenin millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çözülmesi gerektiğini her defasında vurguladık, vurgulamaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Öztrak, AK Parti'nin 25'inci yaşını gösterişli bir törenle kutladığını belirterek, "Türkiye neredeyse çeyrek asırdır AK Parti hükümetleri tarafından yönetiliyor. Bugün bu ülkede yaşayanların yarıya yakını kendini bildi bileli Erdoğan'dan başka hükümet başkanı görmedi. Bu 25 yıl bir ülkenin makus talihini yenmesi, kalıcı refaha ulaşması için yeterli bir süredir. Nitekim 25 yılda; Güney Kore, dünyanın en zengin ülkeleri arasına girdi. Çin, geri kalmış bir tarım toplumundan dünyanın en büyük ikinci ekonomisine dönüştü. Polonya, yıkık dökük bir ülke iken büyük bir sanayi ekonomisi oldu. Peki, AK Parti iş başına gelirken ne vadetti, 25 yılda ne yaptı? AK Parti açıkladığı ilk seçim bildirgesinde temel hak ve özgürlüklerin AB standartlarına yükseltileceğini vadetmişti. 25 yıl sonra Türkiye, Dünya Özgürlük Endeksi'nde Nijerya, Tanzanya, Pakistan gibi ülkelerle birlikte özgür olmayan ülkeler ligine düştü. Son 20 yılda özgürlüklerin en ağır yara aldığı ülkeler arasında yer aldı. AK Parti yine aynı seçim bildirgesinde gerçek anlamda bir hukuk devleti olma sözünü vermişti. Türkiye, Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde; 2014'te Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilip, 'Ben öncekiler gibi olmayacağım' diyerek tek kişilik yönetim sistemine geçiş sürecini başlattığında 59'uncu sıradaydı. Bugün 143 ülke içinde 118'inci sırada. Yine Gine, Nijerya, Gabon gibi ülkelerle aynı seviyelerdeyiz" ifadelerini kullandı.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÖRGÜTSEL VARLIĞI SONA ERDİRİLMEDEN SÜREÇ BAŞLAMAMALI'

Türkiye'nin kuzey ve güneyinde jeostratejik kırılganlıkların yaşandığı bir dönemden geçildiğini kaydeden Öztrak, Ukrayna ve Orta Doğu'da yeni hikayelerin yazıldığını vurguladı. Öztrak, "Ülkemiz bu hikayeleri dinleyenlerden değil, yazanların arasında olması gerekiyor. Ülkemizin 40 yıldır uğraştığı terör örgütünün tasfiyesi ve terör sorununun bitirilmesinin ilk adımı olan çerçeve yasa TBMM tatile girmeden geçti. Biz bu yasayı; o ya da bu partinin değil devletin projesi olarak gördüğümüz için destekledik. Bunu yaparken uygulamada sorunu kalıcı bir biçimde çözmek için takip edilmesi gereken şu dört kritere dikkat çektik. Birincisi; terör örgütünün doğrulanabilir, denetlenebilir ve geri dönüşsüz biçimde silahlarını bırakması, örgütsel varlığını sona erdirmesidir. Bu olmadan süreç fiilen başlamamalıdır. İkincisi; tüm yurttaşlarımızı kapsayan, demokrasiyi ve hukuk devletini temel alan reformların yapılmasıdır. Üçüncüsü; bölge ülkelerinde birbirleriyle bağlantılı silahlı yapıların geleceğini de kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesidir. Dördüncüsü; dış güçlerin, vekil yapılanmalar üzerinden bölgeye ve Türkiye'ye müdahalesini sınırlayacak egemenlik stratejisinin oluşturulmasıdır. Biz, çerçeve yasanın çıkmasını şartlı bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu meselenin millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çözülmesi gerektiğini her defasında vurguladık, vurgulamaya devam edeceğiz. Milletimizin vicdanını yaralayacak, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüreğini sızlatacak bir sürecin başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını bir kere daha hatırlatıyoruz" diye konuştu.

Öztrak ayrıca, üniter devlet yapısı ve anayasanın ilk 4 maddesinin kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti.

'YARGITAY'A MÜRACAAT EDEN KİŞİLER BAŞVURULARINI GERİ ÇEKTİLER'

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, mutlak butlan davasıyla ilgili Yargıtay'a verilen temyiz başvurusunun geri çekilmesine ilişkin, "Benim bilebildiğim kadarıyla bu Yargıtay'a müracaat eden kişiler başvurularını geri çektiler" dedi. Öztrak ayrıca kurumsal olarak Yargıtay'a başvurmadıklarını söyledi.