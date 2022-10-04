Bahçeli'den Miçotakis'e çok sert sözler: Türkiye'nin Ege'de yalnız olduğunu söylemiş, halt etmiş - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçeli'den Miçotakis'e çok sert sözler: Türkiye'nin Ege'de yalnız olduğunu söylemiş, halt etmiş

04.10.2022 11:15

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, ilişkilerin gerildiği Yunanistan'a sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, kürsü konuşmasında, "Şerefimiz içinde seve seve şehadeti göze alırız. Emperyalistin Miço'su bunu aklından çıkarmasın. Yunanistan Başbakanı Türkiye'nin Ege'de yalnız olduğunu söylemiş, halt etmiş. Allah'ımız var, tarihimiz var, ulaşacağımız zaferlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Ege'de adalarını silahlandırması ve ABD'ye Türkiye'ye savaş uçağı satmaması konusunda baskı yapması nedeniyle bir süredir iki ülke arasında gerilim sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

"SEVE SEVE ŞEHADETİ GÖZE ALIRIZ"

Bugün TBMM'de partisinin grup toplantından konuşan Bahçeli, Yunanistan'a ağır sözlerle yüklendi. MHP lideri, "Yunanistan ABD'nin dolduruşuna gelip, Türkiye'ye meydan okumaktadır. Lozan ve Paris Antlaşmalarının hükümleri yok sayılmaktadır. Dünyaya haykırıyorum, hakkımızı çiğnetmeyiz, hakkımıza göz koyanların gözünü oyarız. Hak demek şeref demektir. Şerefimiz içinde seve seve şehadeti göze alırız. Emperyalistin Miço'su bunu aklından çıkarmasın. Yunanistan Başbakanı Türkiye'nin Ege'de yalnız olduğunu söylemiş, halt etmiş. Allah'ımız var, tarihimiz var, ulaşacağımız zaferlerimiz var. Karnı acıkan katık istemez, hedefe kilitlenen rüzgar beklemez." ifadelerini kullandı.

AYAĞA KALKIP ALKIŞLADILAR

Bahçeli'nin bu sözleri partililer tarafından uzun süre alkışlandı. Konuşmasını sürdüren MHP lideri sesinin tonunu daha da yükseltirken salondakiler alkışlamasına ayağa kalkarak devam etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar TBMM'de milletimizin beklentilerini yasalaştıracağız. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyeti bu yıl bitmeden çözüme kavuşturulacak. MHP, hiçbir vaadinin altında kalmamıştır. Cumhur İttifakı hiçbir sözünü unutmamıştır. Zillete düşen Türkiye muhaliflerinde dürüstlüğün izi görülemez. Türkiye mutlaka değeri çok büyük bir ülkedir. Bazen kıskançlıkla bazen hayranlıkla bazen husumetle bakılan Türkiye gerçeği artık dünya siyaset tarihinde göz kamaştırmaktadır. MHP olarak nasıl bir maziye sahip olduğumuzun ziyadesiyle farkındayız. 20223 yılına çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Her ayrıntıyı düşünerek çalışmalarımıza hız veriyoruz.

"ANKETLER BİZİM İÇİN VIZILTIDIR"

966 ilçemizin tamamında toplantılar düzenledik, esnaflarımızla, çiftçilerimizle, muhtarlarımızla buluştuk, dertleştik. Bu millet bu vatan benim diyen herkesi bağrımıza bastık. Geleceği birlikte inşa etmek için sözleştik. Türk milletinin zillete düşmesi söz konusu değildir. Cumhur kendi varlığına sonuna kadar sahip çıkacaktır. Anketler şunu söylemiş bunu söylemiş bizim için vızıltıdır, biz milletimize bakarız. 16 Ekim'de Konya'da, 23 Ekim'de Manisa'da açık hava toplantılarımızı yapacağız.

"ADAYIMIZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN"

Cumhur İttifakı'nın anayasayı değiştirme çoğunluğuna ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen her insanımızı aramıza buyur ediyorum. Biz birlikte Türkiye'yiz diyen vatansever yüreklerle çok daha güçlü olacağız. Bizim Cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyeceğiz. Milli birlik ve kardeşliğimiz, refah ve bereketimiz için milletimize çağrım: Gelin diri olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Siyasi ve saha çalışmalarımızda görev alan milletvekili arkadaşlarıma, teşkilatımızın asil mensuplarına, bütün dava arkadaşlarıma gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

2. Dünya Savaşı'nın ithamında küresel sistem çetin sınamalar eşliğinde çok ciddi sarsıntılar geçirmektedir. Ülkeler arası irtibat ve ilişki ağları üst üste darbe almaktadır. Krizlerin biri biterken diğeri başlamaktadır. Beşeriyetin güvenlik açığı tehlikeli şekilde genişlemektedir. Diplomatik gerilimler, siyasi oyunlar, ticaret savaşları, yayılmacı politikalar, insani dramlar, iklim değişikliği, gıda ve enerji darboğazları, çözülmeyi bekleyen liste başı sorunlardandır. Beşeriyet istikrara ve refaha adeta susamış haldedir. Soğuk savaş yıllarının sona ermesinin ardından tek kutuplu dünya düzeni, çok merkezli yeni bir siyasi tasarıma bırakmak üzeredir."

YORUMLAR
500
ABD'li diplomattan tartışma yaratacak sözler: Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sert söylemlerinin ardında Putin var ABD'li diplomattan tartışma yaratacak sözler: Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sert söylemlerinin ardında Putin var MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını eleştirdi: Çözülmüş bir meseleyi istismar etmenin manası yok MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını eleştirdi: Çözülmüş bir meseleyi istismar etmenin manası yok

Devlet Bahçeli, Yunanistan, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den Miçotakis'e çok sert sözler: Türkiye'nin Ege'de yalnız olduğunu söylemiş, halt etmiş - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Kısa süre önce boşanan Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisiyle romantik fotoğrafı ortaya çıktı
12:02 Türkiye'nin doğal gaz ödemeleri için Rusya'dan erteleme istediği iddiasına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tepki
12:00 VAR'dan en fazla ücret kazanan hakem Alper Ulusoy oldu
11:56 İzmir'de içki masasında Kur'an-ı Kerim yırtan şahıslar olayı hatırlamadıklarını söyledi
11:44 Bakan Yanık'tan anaokulu destekleri açıklaması: Herhangi bir başvuru yok, ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli
11:43 Bakıcıyla ilişkisini öğrenen karısını katletti! Mahkemenin hatası yüzünden serbest kaldı
11:39 Popstar Bayhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Çocukken sokakta kalırken taciz etmeye yeltendiler
11:27 MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını eleştirdi: Çözülmüş bir meseleyi istismar etmenin manası yok
11:26 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,58 seviyesinden işlem görüyor
11:25 ABD'li diplomattan tartışma yaratacak sözler: Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sert söylemlerinin ardında Putin var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 12:22:13. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçeli'den Miçotakis'e çok sert sözler: Türkiye'nin Ege'de yalnız olduğunu söylemiş, halt etmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement