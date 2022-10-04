Bahçeli'den Miçotakis'e çok sert sözler: Türkiye'nin Ege'de yalnız olduğunu söylemiş, halt etmiş

Yunan ordusunun en kıdemli ismi, Türkiye ile olası bir savaşın kaç gün süreceğini paylaştı

Yunanistan'ın Ege'de adalarını silahlandırması ve ABD'ye Türkiye'ye savaş uçağı satmaması konusunda baskı yapması nedeniyle bir süredir iki ülke arasında gerilim sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

"SEVE SEVE ŞEHADETİ GÖZE ALIRIZ"

Bugün TBMM'de partisinin grup toplantından konuşan Bahçeli, Yunanistan'a ağır sözlerle yüklendi. MHP lideri, "Yunanistan ABD'nin dolduruşuna gelip, Türkiye'ye meydan okumaktadır. Lozan ve Paris Antlaşmalarının hükümleri yok sayılmaktadır. Dünyaya haykırıyorum, hakkımızı çiğnetmeyiz, hakkımıza göz koyanların gözünü oyarız. Hak demek şeref demektir. Şerefimiz içinde seve seve şehadeti göze alırız. Emperyalistin Miço'su bunu aklından çıkarmasın. Yunanistan Başbakanı Türkiye'nin Ege'de yalnız olduğunu söylemiş, halt etmiş. Allah'ımız var, tarihimiz var, ulaşacağımız zaferlerimiz var. Karnı acıkan katık istemez, hedefe kilitlenen rüzgar beklemez." ifadelerini kullandı.

AYAĞA KALKIP ALKIŞLADILAR

Bahçeli'nin bu sözleri partililer tarafından uzun süre alkışlandı. Konuşmasını sürdüren MHP lideri sesinin tonunu daha da yükseltirken salondakiler alkışlamasına ayağa kalkarak devam etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar TBMM'de milletimizin beklentilerini yasalaştıracağız. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyeti bu yıl bitmeden çözüme kavuşturulacak. MHP, hiçbir vaadinin altında kalmamıştır. Cumhur İttifakı hiçbir sözünü unutmamıştır. Zillete düşen Türkiye muhaliflerinde dürüstlüğün izi görülemez. Türkiye mutlaka değeri çok büyük bir ülkedir. Bazen kıskançlıkla bazen hayranlıkla bazen husumetle bakılan Türkiye gerçeği artık dünya siyaset tarihinde göz kamaştırmaktadır. MHP olarak nasıl bir maziye sahip olduğumuzun ziyadesiyle farkındayız. 20223 yılına çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Her ayrıntıyı düşünerek çalışmalarımıza hız veriyoruz.

"ANKETLER BİZİM İÇİN VIZILTIDIR"

966 ilçemizin tamamında toplantılar düzenledik, esnaflarımızla, çiftçilerimizle, muhtarlarımızla buluştuk, dertleştik. Bu millet bu vatan benim diyen herkesi bağrımıza bastık. Geleceği birlikte inşa etmek için sözleştik. Türk milletinin zillete düşmesi söz konusu değildir. Cumhur kendi varlığına sonuna kadar sahip çıkacaktır. Anketler şunu söylemiş bunu söylemiş bizim için vızıltıdır, biz milletimize bakarız. 16 Ekim'de Konya'da, 23 Ekim'de Manisa'da açık hava toplantılarımızı yapacağız.

"ADAYIMIZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN"

Cumhur İttifakı'nın anayasayı değiştirme çoğunluğuna ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen her insanımızı aramıza buyur ediyorum. Biz birlikte Türkiye'yiz diyen vatansever yüreklerle çok daha güçlü olacağız. Bizim Cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyeceğiz. Milli birlik ve kardeşliğimiz, refah ve bereketimiz için milletimize çağrım: Gelin diri olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Siyasi ve saha çalışmalarımızda görev alan milletvekili arkadaşlarıma, teşkilatımızın asil mensuplarına, bütün dava arkadaşlarıma gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

2. Dünya Savaşı'nın ithamında küresel sistem çetin sınamalar eşliğinde çok ciddi sarsıntılar geçirmektedir. Ülkeler arası irtibat ve ilişki ağları üst üste darbe almaktadır. Krizlerin biri biterken diğeri başlamaktadır. Beşeriyetin güvenlik açığı tehlikeli şekilde genişlemektedir. Diplomatik gerilimler, siyasi oyunlar, ticaret savaşları, yayılmacı politikalar, insani dramlar, iklim değişikliği, gıda ve enerji darboğazları, çözülmeyi bekleyen liste başı sorunlardandır. Beşeriyet istikrara ve refaha adeta susamış haldedir. Soğuk savaş yıllarının sona ermesinin ardından tek kutuplu dünya düzeni, çok merkezli yeni bir siyasi tasarıma bırakmak üzeredir."