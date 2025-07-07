Pervin Buldan: 'Tarihi bir görüşme olacak' - Son Dakika
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Politika

Pervin Buldan: 'Tarihi bir görüşme olacak'

Pervin Buldan: \'Tarihi bir görüşme olacak\'
07.07.2025 17:00
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DEM Parti TBMM Başkan Vekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecekleri görüşmeye ilişkin, "Tarihi bir görüşme bizim açımızdan. Süreç yeni bir aşamaya giriyor artık. Bu yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var.

DEM Parti TBMM Başkan Vekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecekleri görüşmeye ilişkin, "Tarihi bir görüşme bizim açımızdan. Süreç yeni bir aşamaya giriyor artık. Bu yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var. Bu nedenle bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile bunları konuşacağız, tartışacağız" dedi.

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden önce DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya geldi. Buldan ve Sancar, bu görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecekleri görüşmeye ilişkin, "Sırrı Başkanımızı bir kez daha analım. Büyük emekleri var; ilk görüşmeye kendisi katılmıştı. Tarihi bir görüşme bizim açımızdan. Süreç yeni bir aşamaya giriyor artık. Bu yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var. Bu nedenle bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile bunları konuşacağız, tartışacağız. Hayırlı ve verimli bir toplantı olmasını temenni ediyoruz. Bu görüşmeye çok büyük bir anlam biçiyoruz. Dolayısıyla hepimize hayırlı olsun bir kez daha" diye konuştu.

'SAYIN CUMHURBAŞKANI İLE İSTİŞARE EDECEĞİZ'

Mithat Sancar ise görüşmenin önemli olduğunu belirterek, "Biraz önce eş genel başkanlarımızla da istişare ettik. Sürecin yeni bir aşamaya geldiği biliniyor. Bu yeni aşamanın özellikleri, sonrasının gereklilikleri konusunu Sayın Cumhurbaşkanı ve heyetiyle istişare edeceğiz. Sırrı kardeşimizin anısını bir kez daha yad etmek istiyorum. Onun büyük emekleri oldu. O emeklerin sonuca varması için biz de üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

'GERÇEKTEN DERİN ÜZÜNTÜ YAŞADIK'

Buldan ve Sancar daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mithat Sancar, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında 12 askerin metan gazına maruz kalarak şehit olmasıyla ilgili, "Dün zaten açıklamamızda da belirttik, gerçekten derin üzüntü yaşadık. Biz dün görüşmedeyken bu haber geldi. Hepimizi, Öcalan'ı da bizleri de derinden üzdü. Bu tür acıların yaşanmaması için zaten bu yolu ilerletmek gibi görevimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Başsağlığı diliyoruz. Bu acıların biteceği günlerin yakın olduğuna inancımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz" dedi.

'BARIŞIN İLERLEMESİ GEREKİYOR'

Pervin Buldan ise, "Ben de özellikle şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok üzücü bir haber aldık, bugün sayının 12'ye ulaştığını duyduk. İşte barışın kıymeti burada belli oluyor. Barış sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu biz bu tür durumlarda daha iyi anlayabiliyoruz. Bundan sonra hiçbir insanımızın yaşamını yitirmemesi için barışın ilerlemesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Pervin Buldan: 'Tarihi bir görüşme olacak' - Son Dakika

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