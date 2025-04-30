PKK'lı Teröristler Teslim Oldu

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MSB: Geçen hafta içinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1, mağarada tespit edilen ve teslim ol çağrısına uyan 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist teslim oldu.

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MSB: Son 1 haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 104 kişi yakalandı, 1893 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

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MSB: 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1666, engellenen kişi sayısı da 27 bin 507'ye ulaştı.

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MSB: Suriye Harekat Alanlarında, 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 85, Menbiç bölgesinde ise 95 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.

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MSB Kaynakları: (Suriye'deki son duruma ilişkin) Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği, Türkiye için temel bir önceliktir. Bu kapsamda, özerklik talepleri ve bu yöndeki açıklamalar, Suriye'nin egemenliğine ve bölgesel istikrara zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Suriye'nin toprak bütünlüğünün parçalanmasına ve hangi kisveyle olursa olsun üniter yapısının bozulmasına rıza gösteremeyiz.

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MSB Kaynakları: (Türkiye'nin Pakistan'a silah yardımı yapma iddialarına ilişkin) Bu iddia doğru değildir. Türkiye'den hareket eden bir adet nakliye uçağı yakıt ikmali sebebiyle Pakistan'a iniş yapmıştır. Ardından belirlenen rotasında hareketine devam etmiştir. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir.

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MSB Kaynakları: (GKRY'nin KKTC'ye yönelik faaliyetlerine ilişkin) Türkiye; garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek; garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri daha önce olduğu gibi kullanmaktan asla çekinmeyecektir.

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MSB Kaynakları: (İhraç edilen teğmenlerin idare mahkemesine başvurması sebebiyle bakanlık savunmasında geçen ifadelere ilişkin) MSB savunmasında 'ajan' kelimesinin kullanılmasına ilişkin, bahsi geçen ifade 'idare ajanı' terimi olup, devlet tüzel kişiliği veya diğer yönetim idareleri adına kamusal faaliyetleri yürüten kamu görevlisine verilen isimdir.