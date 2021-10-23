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Son dakika haberleri: AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "PKK terör örgütünün ülkemize ve Kürt kardeşlerimize olan... - Son Dakika

Son dakika haberleri: AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "PKK terör örgütünün ülkemize ve Kürt kardeşlerimize olan...

23.10.2021 14:11

Son dakika politika haberine göre AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK terör örgütünün ülkemize ve Kürt kardeşlerimize olan düşmanlığını bu şehirleri tamamen yakarak, halkı perişan ederek gösterdi" AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı...

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"PKK terör örgütünün ülkemize ve Kürt kardeşlerimize olan düşmanlığını bu şehirleri tamamen yakarak, halkı perişan ederek gösterdi"

ŞIRNAK - AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında, Şırnak'ta başladı.

Şırnak'ta bir otelde düzenlenen program, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurul Üyesi Refik Tuzcuoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Doğu ve Güneydoğu illerinden 22 il ve çe belediye başkanı katıldı. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın iki buçuk yılda kentte yaptığı hizmetleri anlattı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısına telefon ile bağlanarak, "2019 seçimlerinde yüzde 62 oy ile Mehmet Yarka kardeşimizin AK Parti'den belediye başkanı seçen Şırnaklı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Partimizi ve Şırnak teşkilatımızı seçimde gösterdikleri bu başarıdan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Yaklaşık 6 yıl önce Şırnak'ın neredeyse tamamen yıkılmasına yol açan çukur eylemlerinin ardından çok önemli hizmetlere imza attı. PKK terör örgütünün ülkemize ve Kürt kardeşlerimize olan düşmanlığını bu şehirleri tamamen yakarak, halkı perişan ederek gösterdi. Devlet olarak sadece teröristlerin açtıkları çukurları kapatmakla kalmadık aynı zamanda şehri baştan sona inşa ederek, tüm yaraları sarmak suretiyle Şırnak'ı yeniden ayağa kaldırdık. Şırnak merkez ve Cizre'yi, Silopi'yi tekrar inşa ve ihya ederek evleri başlarına yıkılan ve tutunacak hiç bir dalı kalmayan Şırnaklı kardeşlerimiz için kısa süre içerisinde 10 bin konut inşa ettik. Merkez ve ilçelerin alt yapılarını sıfırdan inşa ederek bakanlarımızın ve kurumlarımız Şırnak için seferber olduk. Bugün 22 ayrı şehirden bütün belediye başkanlarımızın Şırnak'ta buluşması bu seferberliğin en somut göstergesidir. Artık Şırnak, alt ve üst yapısıyla vatandaşlarımız huzurla, güvenle gezdiği ışıl ışıl bir yerdir. Devlet ve hükümetin tüm imkanları Şırnak'ı daha da geliştirmek, güzel bir hale getirmek için üzerimize düşen görevi sürdüreceğiz. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"Tecrübeler, bilgiler paylaşarak herkes şehrine daha güzel işler yapar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise "Biz üçüncü toplantımızı özellikle Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu'ya konu olan illerimiz için Şırnak'ta yapıyoruz. Bu toplantılardan amacımızı yaklaşık 2 buçuk 3 yıla yaklaşan seçimden sonraki dönemi kendi içimizde değerlendirmek ve masaya yatırmak. Eksiklerimiz varsa onu görmek ileriye doğru geleceğe doğru hedeflere koyarak yeniden hızla yola koyulmak amacıyla yapıyoruz. Belediye başkanlığının bir okulu yok. Bu işi bilgi ile gördü ile istişare ile yaparız. Tecrübeler bilgiler paylaşarak herkes şehrine daha güzel işler yapar. O amaç ile bir aradayız. Neden Şırnak'ı seçtiğimizi soracak olursanız, burada yaklaşık 5-6 yıl önce bu ülkeyi bölmek isteyen, parçalamak isteyen, bu milletin gücünden, tarihte üstlendiği misyondan ve değerlerimizden korkan emperyalist ülkelerin maşa tutarak kullandıkları araçları ilan ettikleri çok çirkin ve duymak istemediğimiz, bir daha hatırlamak istemediğimiz günlerinde bugüne gelişi hep birlikte nasıl olduğunu görmek amacıyla buradayız. Bundan 5-6 yıl önce o bizi sevmeyen ülkeler bizim değerlerimize düşman ülkeler kullandıkları maşalarla özyönetim ilan ettiler. Güya federasyon ilan edecekler, güya bizi böleceklerdi. Bin yıllık kardeşliğimize dinamit atacaklardı. Paramparça edeceklerdi bizi. Bir terör devleti kuracaklardı. Onun içindir ki beraber olduğumuz, bir olduğumuz, akraba olduğumuz kardeşler onlar kurşunlarını silahlarını bize doğru yöneltip kardeşliğimize de kurşun atmaya başladılar. Yaklaşık bu bölgelerde 30 bine yakın ev yıkıldı. İnsanlar perişan oldular. Sokaklara düştüler, çadırlarda kaldılar. Belki bunları giderirdik, telafi ederdik ama gönül kırgınlıkları daha büyük bir yük olarak hepimizin üzerine düştü. Bu yıkımda, bu terör olaylarında, sağduyulu tarafta olanlar kazandı. Burada asker, polis mücadele verdi. Ama halk, Mehmetçiğimizin yanında oldu. Halkın yanında olmadığı bir savaşın kazanılması mümkün değildir. O yüzden burada yaşayan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Burada yaraları sarmak için devlet elinden geleni yaptı. Teröristler yaktı, yıktı, 10 bin konutu neredeyse bir sene içinde tamamladık. Alt yapısını yaptık, üst yapısının da birçok hizmetini yaptık ve daha yenilerin de yapılması için çalışmalar devam ediyor. Şırnak'ın yüzde 65'i yıkıldığı bir ortamda buraya gelip, buraya hizmet eden bir kardeşiniz olarak, aradan 5 yıl geçmiş ve çok şükür ihya edilmiş, etrafı ışıl ışıl donatılmış bir Şırnak'ı görmek benim içinde son derece mutluluk verici bir olaydır. Buraya katılım sağlayan arkadaşlarımız bu gün çarşıya çıkıp esnaflarımızın arasında olacağız. Herkes rastgele esnaflarımızdan yemeklerini yiyecekler. Esnafla sohbet edeceğiz, alışveriş yapacağız. Şırnaklı olup diğer illerde okuyan öğrencilerimize ulaşıp, bursa bağlayalım. Onlara ev sahipliği yapalım. Belediyeler olarak birçok görevi arkadaşlarımız üstleniyorlar. Gaziantep Belediye Başkanı kütüphane yaptıracak. Erzurum Belediyesi bir park yaptıracak. Birçok belediye başkanı arkadaşlarımız da bir taraftan bu devletin, milletin gücünü bir taraftan da beraber olmanın gücünü hissettireceğiz. Bir ili 5 yılda nasıl inşa edilir görsünler. Avrupa da sel oluyor, hala ortada çamurları kaldıramıyorlar" diye konuştu.

"Bizler hizmet için varız"

Kendilerinin hizmet etmek için var odluklarını belirten Özhaseki, "Buraya kardeşlik için geldik ve bunu hep beraber göstereceğiz. Şırnak'a gelişimiz belli olunca, bana sosyal medyadan terör örgütü uzantıları yazılar yazdılar. Niye Şırnak'a gidiyorsunuz, orada ne işiniz var dediler. Buradan bir kez daha ilan ediyorum Şırnak bizim, İzmir'de, İstanbul'da Şırnaklılarındır. Biz her yere başımız dik ve alnımız açık gideriz. Bize bunu soranlar, satılık uşaklar, elinizi vicdanınıza koyun 50 kilometre ötede, ta 13 bin kilometre uzaklardan gelen coniler var. Onlara sorun ne işiniz var diye bize niye soruyorsunuz. Hainler niye geliyorlar onu sorsunlar, vicdanı satılıklar. Niye 13 bin kilometre uzaklardan geliyorlar. Niye milyar dolarlar harcıyorlar burada. Niye buradaki çocukları kandırıp ellerine silah verip dağa gönderiyorlar. Sonrada kardeşkanı dökmeye başlıyorlar. Asıl sormaları gereken bu değil mi? Amerika ve Avrupa birliği ülkeleri Türkiye'nin iyiliğini istemeyen sicilli düşmanlarımız var ya, buraya kardeşlik getirecekler. Eşitlik, özgürlük getirecekler. Yapmayın ya, aklımızla bu kadar da alay etmeyin. Sizde bu kadar aptal durumuna düşmeyin. Nereye gittiler de şimdiye kadar huzur, kardeşlik götürdüler. Gittikleri her yere kan, bela, sorun götürdüler. Başkada hiçbir şeyi götürmediler. Bu ülkelerin eğer bir menfaati olmasa, bir hesapları olmasın adama bitlerini, pirelerini bile vermezler. Bırakın öyle milyar dolarları dökmeyi, biz bunların farkındayız. Biz burada hizmet için varız. Akan gözyaşını dindirmek için varız" şeklinde konuştu.

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı, "algı yönetimi ve siyasal iletişim" ile "iyi hissettiren iletişim ve beden dili eğitimi" panelleriyle devam etti.

Son dakika haberleri: AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: - PKK terör örgütünün ülkemize ve Kürt kardeşlerimize olan...
Son dakika haberleri: AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: - PKK terör örgütünün ülkemize ve Kürt kardeşlerimize olan...
Son dakika haberleri: AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: - PKK terör örgütünün ülkemize ve Kürt kardeşlerimize olan...
Son dakika haberleri: AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: - PKK terör örgütünün ülkemize ve Kürt kardeşlerimize olan...
Son dakika haberleri: AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: - PKK terör örgütünün ülkemize ve Kürt kardeşlerimize olan...
Son dakika haberleri: AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: - PKK terör örgütünün ülkemize ve Kürt kardeşlerimize olan...
Son dakika haberleri: AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: - PKK terör örgütünün ülkemize ve Kürt kardeşlerimize olan...
Son dakika haberleri: AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: - PKK terör örgütünün ülkemize ve Kürt kardeşlerimize olan...
Son dakika haberleri: AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: - PKK terör örgütünün ülkemize ve Kürt kardeşlerimize olan...

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Şırnak, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: - 'PKK terör örgütünün ülkemize ve Kürt kardeşlerimize olan... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "PKK terör örgütünün ülkemize ve Kürt kardeşlerimize olan... - Son Dakika
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