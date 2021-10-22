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CHP'li Ağbaba ve Özel, Samsun'da gündemi değerlendirdi - Son Dakika

CHP'li Ağbaba ve Özel, Samsun'da gündemi değerlendirdi

22.10.2021 17:12
CHP'li Ağbaba ve Özel, Samsun'da gündemi değerlendirdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Türkiye'yi de ezdirmeyecek bir parti olarak bugün yaşananlardan memnun olmamız mümkün değil. 10 büyükelçinin Türkiye'ye karşı açıklama yapıyor olması üzüntü vericidir, rahatsızlık vericidir.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, " Türkiye'yi de ezdirmeyecek bir parti olarak bugün yaşananlardan memnun olmamız mümkün değil. 10 büyükelçinin Türkiye'ye karşı açıklama yapıyor olması üzüntü vericidir, rahatsızlık vericidir." dedi.

Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile partisinin Samsun İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi ve kurucu iradesi olduğunu söyledi.

"Atatürk'ün Yunan bayrağını yerden kaldırıp hiçbir bayrağın üstüne basılmayacağına gösterdiği saygıyla İzmir'de başlayan, İsmet Paşa ile Lozan Zaferi ile devam eden, 2. Dünya Savaşı'na girmeyerek kaybetmeyen tarafta olan, 1 Mart tezkeresinde Amerika askerlerinin Irak'a giderken Güneydoğu'dan geçmesine engel olacak diplomatik uyarıları yerine getirmiş ve siyasi çıkışları yapmış bir partiyiz." diyen Özel, NATO'nun üyesi ve Sovyetler Birliği'nin komşusu coğrafyada dört dörtlük denge politikasıyla Türkiye'nin çıkarlarını koruyarak Türk dış politikasının hep arkasında durduklarını anlattı.

CHP olarak gelecek yıldan itibaren yeniden Atatürk'ten miras kalan diplomatik geleneği yaşatacaklarını dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi de ezdirmeyecek bir parti olarak bugün yaşananlardan memnun olmamız mümkün değil. 10 büyükelçinin Türkiye'ye karşı açıklama yapıyor olması üzüntü vericidir, rahatsızlık vericidir. Osman Kavala hakkında yıllar sonra düzenlenen iddianame, Silivri'de mahkemesi görülmüş FETÖ'cülerin ortaya koyduğu tüm iddialar teker teker çökmüş ve mahkeme başkanı, 'Tüm sanıklar beraat etmiş' demiş, Osman Kavala'yı serbest bırakmıştır. Recep Tayyip Erdoğan, 'Ben bu kararı tanımıyorum' demiş. Serbest bırakılacak kişiyi 7-8 saat içeride tutmuş, yeni bir dava, yeni bir tutuklama kararı ile onu içeride tuttuğu için Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde de ihlal kararı uygulanmış. İnsan Hakları Mahkemesi, 'Haksızlığa uğruyor salıvermelisiniz.' dediği halde kendisini mahkemenin üzerinde gören, olmayan bir jürinin başkanı gibi görüp son sözü söylemeye çalışan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bu hale düşürmüştür. Osman Kavala'yı serbest bırakmayıp Avrupa'yı, onun hukukunu tanımayıp imzaladığı uluslararası anlaşmayı dinlemeyince bu sefer çoğu Avrupa Birliği üyesi büyükelçi, Türkiye'ye bunu hatırlatma cesareti bulmuş, Türkiye'yi, dış politika anlamında hepimizi rahatsız etmiştir. Yapılan iş doğru değildir ama sebebi Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk tanımazlığıdır."

Veli Ağbaba ise Avrupa'da asgari ücreti en düşük ikinci ülkenin, Arnavutluk'un ardından Türkiye olduğunu ifade etti.

Hep Çin örneği verildiğini, Çin'de asgari ücretin düşük olduğunu belirten Ağbaba, "Çin'de asgari ücret 387 dolar, Türkiye'de bu sabah itibarıyla 298 dolardı, şu an 290 dolar. Avrupa'nın en yüksek enflasyonuna sahip ülke de biziz. Bunun anlamı, hem dolar bazında insanlar gelir kaybına uğruyor hem de enflasyon sayesinde alım gücümüz düşüyor." diye konuştu.

Asgari ücretlinin sofrasından eksilmeyen yumurta bazında bakıldığında son bir yılda 1104 yumurta eksildiğini belirten Ağbaba, şunları söyledi:

"Bir asgari ücretlinin geçen yıl maaşı ile aynı oranda yumurtaya vurursak, tam 3 bin 941 lira maaş alması gerekiyor yumurta hesabına göre bir asgari ücretlinin. Asgari ücretlinin geçen yıla göre aynı oranda yumurta alabilmesi için 1116 liraya daha ihtiyacı varmış. Bu da rahat anlayabilmek için bir veri. Bunların hepsinin çözümü var. Türkiye'nin kaynakları var, imkanları var. Türkiye'nin şu an olmayan şeyi, hukuka saygılı, geçmişte kirli ilişkilere bulaşmamış, bürokrasi deneyimi olan, temiz süt emmiş bir siyasetçiye ihtiyaç var. O da bizim içimizde çokça var. Yeni bir anlayışla, ittifak anlayışıyla bu ülkede tekrar demokrasiyi hakim kılacağız. Bu işlerin hepsinin çözümü demokraside, yargı bağımsızlığında, hukukta. Sokakta işsiz gezenlere sözümüz olsun, liyakatle herkese iş sözümüz var. Yapacağımız ilk işlerden biri de devlette mülakatı kaldıracağız."

CHP Samsun Milletvekilleri Neslihan Hancıoğlu ve Kemal Zeybek ile Samsun İl Başkanı Fatih Türkel'in de katıldığı basın toplantısının ardından Özel ile Ağbaba, esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP'li Ağbaba ve Özel, Samsun'da gündemi değerlendirdi
CHP'li Ağbaba ve Özel, Samsun'da gündemi değerlendirdi
CHP'li Ağbaba ve Özel, Samsun'da gündemi değerlendirdi
CHP'li Ağbaba ve Özel, Samsun'da gündemi değerlendirdi
CHP'li Ağbaba ve Özel, Samsun'da gündemi değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Türkiye, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Ağbaba ve Özel, Samsun'da gündemi değerlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Ağbaba ve Özel, Samsun'da gündemi değerlendirdi - Son Dakika
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