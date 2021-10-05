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CHP'li Gökçen, 'FETÖ'nün siyasi ayağı' davasında savunma yaptı - Son Dakika

CHP'li Gökçen, 'FETÖ'nün siyasi ayağı' davasında savunma yaptı

05.10.2021 16:09
CHP'li Gökçen, 'FETÖ'nün siyasi ayağı' davasında savunma yaptı, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisi tarafından basılarak dağıtılan, '21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı' adlı kitapçık nedeniyle hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'hakaret' ve 'iftira' suçlarından açılan davada savunmasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisi tarafından basılarak dağıtılan, '21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı' adlı kitapçık nedeniyle hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'hakaret' ve 'iftira' suçlarından açılan davada savunmasını yaptı. Gökçen, "Kitapçığın hazırlanma aşamasında demokratik hakkımı, ifade özgürlüğümü ve örgütlenme özgürlüğümü kullandım" dedi.

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11 Şubat'ta 2020'de TBMM'de grup toplantısında yaptığı konuşmayı kitapçık haline getirerek dağıttı. '21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı' adlı kitapçık, mahkeme kararıyla toplatıldı. Kitapçıkla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında milletvekili olmayan Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', 'sesli, yazılı ve görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'iftira' suçlamasıyla 6 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kitapçığın hazırlanması ve dağıtılmasından sorumlu tutulan milletvekilleri hakkında ise fezleke düzenlenerek TBMM'ye gönderildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Ankara 2'nci Asliye Ceza Mahkemesinde davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya, sanık CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, avukatları, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve çok sayıda milletvekili katıldı. Savunmasında demokratik haklarını kullandıklarını belirten Gökçen, o dönem Merkez Yönetim Kurulu üyesi olduğunu, bu kurulun genel başkan ve genel başkan yardımcılarından oluştuğunu söyledi. İsnat edilen suçlamaları kabul etmediğini belirten Gökçen, "Kitapçığın hazırlanma aşamasında demokratik hakkımı, ifade özgürlüğümü ve örgütlenme özgürlüğümü kullandım. Bunun bir suç olduğunu düşünmüyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.KATILMA TALEPLERİ KABUL EDİLDİSanık avukatı Celal Çelik ise, kitabın yayımlandığı tarihte ve sonrasında mağdur olarak gösterilen Bülent Arınç, Abdulkadir Aksu, Mehmet Ali Şahin ve Suat Kılıç'ın kamu görevlisi olmadıklarını bu nedenle bu suçlar yönünden şikayet beyanlarının alınmasını gerektiğini belirterek, bu kişilerin mahkeme huzurunda beyanlarının alınmasını talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının talebini reddetti. Dosyaya dilekçe ile başvuran mağdurlar Bülent Arınç, Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Cemil Çiçek, Binali Yıldırım'ın katılma taleplerini kabul eden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için, duruşmayı erteledi. 'FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI NEREDE'

Adliye önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Ankara Adliyesi'nde yine temelsiz, haksız ve hukuksuz bir davayla karşı karşıyayız. Genel Başkan Yardımcımız Gökçe Gökçen yargılanıyor. Bütün MYK üyelerimiz hakkında fezlekeler düzenlendi. Niçin? Cumhuriyet Halk Partisi olarak FETÖ'nün siyasi ayağını sorduğumuz için. 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı kitapçığını kamuoyuyla paylaştığımız için. Tekrar soruyoruz FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? FETÖ'nün bir tek siyasi ayağı ortaya çıkarılmadı. Meclis'te kurulan darbeyi araştırma komisyonunun raporunu bile yayımlayamadılar. Bu davada son derece haklı olarak görülen sorularımız suç olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.


CHP'li Gökçen, 'FETÖ'nün siyasi ayağı' davasında savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet Halk Partisi, Gökçe Gökçen, Gökçen, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Gökçen, 'FETÖ'nün siyasi ayağı' davasında savunma yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Gökçen, 'FETÖ'nün siyasi ayağı' davasında savunma yaptı - Son Dakika
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