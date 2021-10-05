Erbakan: "Çözüm üretim, istihdam ve ihracata odaklı ekonomiye geçmektir" - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Çözüm borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracata odaklı ekonomiye geçmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Erbakan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, çeşitli illere yaptığı ziyaretlerde, vatandaşların kendisine ilettiği sorunları dile getirdi.

Vatandaşların ekonomik sorunlarının bulunduğunu belirterek, hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Erbakan, borçlanma, zam, vergi ve devlete ait varlıkların satılmasıyla gelir sağlandığını, faiz, imtiyazlılara kaynak aktarılması ve israfın da temel giderler olduğunu ifade etti.

Erbakan, "Çözüm borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracata odaklı ekonomiye geçmektir. 'Önce imtiyazlılar' anlayışı yerine 'önce millet' anlayışının hakim kılınmasıdır. Çözüm mutlaka paylaşım ve adalet prensibinin devlet yönetiminde hakim kılınmasıyla ancak olabilir ve çözüm borçla, zamla, vergiyle değil milli kaynak paketleriyle, kaynak üretilmesiyle mümkün olabilir." diye konuştu.

Türkiye'nin onaylaması beklenen Paris İklim Anlaşması'nın, birtakım mahsurlar içerebileceğinden şüphe duyduklarını dile getiren Erbakan, anlaşma imzalanmadan önce son derece dikkatli bir şekilde incelenmesi ve temkinli yaklaşılması gerektiğini kaydetti.

"Gelmemiz mümkün olmadı"

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesine katılmamasına ilişkin soru üzerine Erbakan, Hakkari'nin ilçelerinde aylar öncesinden belirlenmiş programlarının bulunduğunu belirtti.

Erbakan, "Ona rağmen biz programları yarıda kessek mi diye düşündük ama uçak saatlerine baktığınızda ancak Van'dan gelebiliyorsunuz. Van'dan cumartesi günü uçağa binip Hakkari programlarını iptal etsek bile cenazeye yetişmemiz mümkün olmuyordu. O nedenle gelmemiz mümkün olmadı. Allah rahmet eylesin, kendisine de bütün geçmişlerimize de. Allah tüm geçmişlerimizin ve kendisinin taksiratını affetsin inşallah." dedi.