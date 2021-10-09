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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de basın mensuplarıyla buluştu

09.10.2021 14:20
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de basın mensuplarıyla buluştu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentte bir otelde düzenlenen programda konuşan Davutoğlu, zirve şehir olarak adlandırdığı Kayseri'nin kendisi için memleketi Konya gibi olduğunu ifade etti. Gelecek Partisinin kuruluş nedenlerini anlatan Davutoğlu, "Gelecek Partisi, yoksulluklara, özelinde de yolsuzluklara karşı milli bilinci harekete geçirmek için kuruldu." dedi.

"Anadolu'nun bağrından yeni bir sese ihtiyaç var." diyen Davutoğlu, iktidarı zayıflatmak için ortaya çıkmadıklarını, arkalarında herhangi bir sermaye gücü olmadığını aktardı.

Kayseri ile ilgili bir gün mutlaka gerçekleştireceği bir projesi olduğunu anlatan Davutoğlu, Antalya, Konya, Kapadokya, Kayseri arasına tatil turizmi, manevi turizm, kültür ve tarih turizmini içine alan bir hat oluşturmayı istediğini dile getirdi.

Bir basın mensubunun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşüp görüşmediklerini sorması üzerine Davutoğlu, her Kayseri ziyareti öncesinde Gül ile görüştüğünü, her şartta insani ilişkiyi koruduğunu, geçmişte ne yaşanmış olursa olsun olumsuz bir duygu içinde olmadığını, buna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dahil olduğunu ifade etti.

Davutoğlu, bir ittifak içinde yer alıp almayacaklarına ilişkin bir soruyu yanıtlarken ittifakların son 3 yılda ortaya çıktığını, ittifak sistemlerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği yanlış bir uygulama olduğunu, her partiyle iletişim içinde olduklarını belirtti.

Davutoğlu, yakın zamanda bir erken seçim bekleyip beklemediği sorusunu da " Türkiye'nin bu ekonomik şartları başka bir ülkede yaşanmış olsaydı erken seçim kaçınılmaz olurdu. Erken seçim de kötü bir alternatif gibi değil, bir çözüm gibi düşünülürdü." yanıtını verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de basın mensuplarıyla buluştu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de basın mensuplarıyla buluştu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de basın mensuplarıyla buluştu

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Kayseri, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika
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