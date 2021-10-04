Üye Girişi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın bölge istişare toplantılarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın bölge istişare toplantılarını değerlendirdi Açıklaması

04.10.2021 11:19
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın bölge istişare toplantılarını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin düzenlediği bölge istişare toplantılarının, MHP'nin 2023 ve sonrası için belirlediği stratejik hedeflere ulaşmak üzere emin adımlarla yürüdüğünü ve parti teşkilatlarının 2023'te gerçekleştirilecek seçimler için Genel Başkan Devlet...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin düzenlediği bölge istişare toplantılarının, MHP'nin 2023 ve sonrası için belirlediği stratejik hedeflere ulaşmak üzere emin adımlarla yürüdüğünü ve parti teşkilatlarının 2023'te gerçekleştirilecek seçimler için Genel Başkan Devlet Bahçeli liderliğinde şimdiden hazır ve nazır olduğunu ortaya koyduğunu bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, her dönemde Türkiye'nin sadece bugününü değil, gelecek yıllarını da içine alan kapsamlı bir faaliyet programı yürütmeyi gelenek haline getiren MHP'nin bu defa da 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle genel ve yerel seçimler için yoğun bir çalışma sürecine girdiğini belirtti.

Çalışmaların ilk adımını 9 ilde gerçekleştirilen bölge istişare toplantılarının oluşturduğunu kaydeden Yalçın, "Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 - Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler" mottosu altındaki toplantıların, 4 Eylül'de Afyonkarahisar'daki açılışın ardından, Bursa, Manisa, Erzincan, Konya, Gaziantep, Amasya, İstanbul, Kayseri ve Ankara'da düzenlendiğini aktardı.

Kayseri ve Ankara'da gerçekleştirilen toplantılarla istişari mahiyetteki toplantıların tamamlandığını ifade eden Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her biri büyük coşku ile heyecan içinde yapılan, aynı zamanda teşkilatlarımızın disiplin ve dinamizmini ortaya koyan bu toplantılar, bundan sonraki dönemde atılacak adımlara da ivme kazandırmıştır. Böylece teşkilatlarımızın genel merkezimizle üstün bir uyum içinde çalıştığı, çeşitli il ve ilçelerden gelen katılımcı arkadaşlarımızın önümüzdeki dönemde sürdürülecek propaganda ve halkla kucaklaşma faaliyetlerine katkıda bulunmaya ziyadesiyle istekli olduğu memnuniyetle gözlenmiştir. Toplantılar vesilesiyle ortaya çıkan sinerjinin bütün vatan sathına yayılması için arkadaşlarımızın gereken performansı göstermeye önceki dönemlerden daha arzulu oldukları gözlemlenmiştir."

Bölge istişare toplantıları sırasında Türkiye'nin çeşitli meseleleri hakkında parti tarafından ortaya konan isabetli tespitlerin kamuoyuyla paylaşıldığını ve neticede MHP'nin takip ettiği politikaların millet nezdinde anlamlı karşılığının olduğunun bir kez daha gözler önüne serildiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı karşısındaki çok başlı muhalefetin kendine bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemekte bile zorlandığı, alternatif siyaset üretemediği bir dönemde MHP'nin ortaya koyduğu misyon ve vizyon hem ittifakın gelecekte yapacağı hamleler hem de partimizin kendi programı açısından doyurucu olmuştur. Bölge istişare toplantıları, MHP'nin 2023 ve sonrası için belirlediği stratejik hedeflere ulaşmak üzere emin adımlarla yürüdüğünü ve teşkilatlarımızın, 2023 yılında gerçekleştirilecek seçimler için Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde şimdiden hazır ve nazır olduğunu ortaya koymuştur."

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın bölge istişare toplantılarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş sonrası açıklamalarda bulundu: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak 11:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş sonrası açıklamalarda bulundu: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı 11:26 Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 11:17 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan "Erdoğan hasta, yerine birileri hazırlanmalı" sözlerine cevap
Alacak verecek meselesi sebebiyle 3 kişiyi rehin alan adam, saatler sonra operasyonla gözaltına alındı 11:11 Alacak verecek meselesi sebebiyle 3 kişiyi rehin alan adam, saatler sonra operasyonla gözaltına alındı Ünlü şarkıcı Alişan, kendisine küfreden sarı-kırmızılı taraftarlara yanıt verdi 11:05 Ünlü şarkıcı Alişan, kendisine küfreden sarı-kırmızılı taraftarlara yanıt verdi Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor 10:45 Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor
Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirildi! Paket aşımı olmayacak 10:28 Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirildi! Paket aşımı olmayacak ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde bulunan çocuklara gerilla eğitimi veriyor 10:17 ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde bulunan çocuklara gerilla eğitimi veriyor

Son Dakika Haberleri
11:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş sonrası açıklamalarda bulundu: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak
11:28 GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında Rize Başkanı'na gönderme yaptı
11:27 MEB'den öğrencilere yardımcı kaynak desteği! Her ay 5 bin soru var
11:17 Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi
11:11 Alacak verecek meselesi sebebiyle 3 kişiyi rehin alan adam, saatler sonra operasyonla gözaltına alındı
11:09 Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:05 Ünlü şarkıcı Alişan, kendisine küfreden sarı-kırmızılı taraftarlara yanıt verdi
10:40 Güven Yalçın, performansı ile mest etti! İşte Sergen Yalçın'ın yeni prensi
10:38 Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,87'den alıcı buluyor
10:27 Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirildi! Paket aşımı olmayacak
GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında Rize Başkanı'na gönderme yaptı GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında Rize Başkanı'na gönderme yaptı         
11:29
MEB'den öğrencilere yardımcı kaynak desteği! Her ay 5 bin soru var MEB'den öğrencilere yardımcı kaynak desteği! Her ay 5 bin soru var         
11:27
Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi         
11:18
Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi         
11:11
Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor         
11:09
Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi         
10:52
13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti         
10:38
Son dakika: Ekim ayında kira artışlara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek Son dakika: Ekim ayında kira artışlara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek         
10:23
Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu         
10:09
Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin         
10:00
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt         
19:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 11:39:20. #1.12#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın bölge istişare toplantılarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement