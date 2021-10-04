MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın bölge istişare toplantılarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin düzenlediği bölge istişare toplantılarının, MHP'nin 2023 ve sonrası için belirlediği stratejik hedeflere ulaşmak üzere emin adımlarla yürüdüğünü ve parti teşkilatlarının 2023'te gerçekleştirilecek seçimler için Genel Başkan Devlet Bahçeli liderliğinde şimdiden hazır ve nazır olduğunu ortaya koyduğunu bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, her dönemde Türkiye'nin sadece bugününü değil, gelecek yıllarını da içine alan kapsamlı bir faaliyet programı yürütmeyi gelenek haline getiren MHP'nin bu defa da 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle genel ve yerel seçimler için yoğun bir çalışma sürecine girdiğini belirtti.

Çalışmaların ilk adımını 9 ilde gerçekleştirilen bölge istişare toplantılarının oluşturduğunu kaydeden Yalçın, "Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 - Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler" mottosu altındaki toplantıların, 4 Eylül'de Afyonkarahisar'daki açılışın ardından, Bursa, Manisa, Erzincan, Konya, Gaziantep, Amasya, İstanbul, Kayseri ve Ankara'da düzenlendiğini aktardı.

Kayseri ve Ankara'da gerçekleştirilen toplantılarla istişari mahiyetteki toplantıların tamamlandığını ifade eden Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her biri büyük coşku ile heyecan içinde yapılan, aynı zamanda teşkilatlarımızın disiplin ve dinamizmini ortaya koyan bu toplantılar, bundan sonraki dönemde atılacak adımlara da ivme kazandırmıştır. Böylece teşkilatlarımızın genel merkezimizle üstün bir uyum içinde çalıştığı, çeşitli il ve ilçelerden gelen katılımcı arkadaşlarımızın önümüzdeki dönemde sürdürülecek propaganda ve halkla kucaklaşma faaliyetlerine katkıda bulunmaya ziyadesiyle istekli olduğu memnuniyetle gözlenmiştir. Toplantılar vesilesiyle ortaya çıkan sinerjinin bütün vatan sathına yayılması için arkadaşlarımızın gereken performansı göstermeye önceki dönemlerden daha arzulu oldukları gözlemlenmiştir."

Bölge istişare toplantıları sırasında Türkiye'nin çeşitli meseleleri hakkında parti tarafından ortaya konan isabetli tespitlerin kamuoyuyla paylaşıldığını ve neticede MHP'nin takip ettiği politikaların millet nezdinde anlamlı karşılığının olduğunun bir kez daha gözler önüne serildiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı karşısındaki çok başlı muhalefetin kendine bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemekte bile zorlandığı, alternatif siyaset üretemediği bir dönemde MHP'nin ortaya koyduğu misyon ve vizyon hem ittifakın gelecekte yapacağı hamleler hem de partimizin kendi programı açısından doyurucu olmuştur. Bölge istişare toplantıları, MHP'nin 2023 ve sonrası için belirlediği stratejik hedeflere ulaşmak üzere emin adımlarla yürüdüğünü ve teşkilatlarımızın, 2023 yılında gerçekleştirilecek seçimler için Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde şimdiden hazır ve nazır olduğunu ortaya koymuştur."