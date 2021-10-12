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Son dakika haber: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Fırat Kalkanı şehitleri) Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayımlamıştır. - Son Dakika

Son dakika haber: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Fırat Kalkanı şehitleri) Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayımlamıştır.

12.10.2021 11:09
Son dakika haber: MHP Genel Başkanı Bahçeli:

Son dakika habere göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Fırat Kalkanı şehitleri) Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayımlamıştır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " (Fırat Kalkanı şehitleri) Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayımlamıştır. Ne var ki özne yoktur. Saldırıyı kimin yaptığına dair en ufak bir ibare görünmemektedir. Sayın Kılıçdaroğlu, 'onlar bize mi saldıracak' dediğin PKK/ YPG'liler, şerefsizler vatan evlatlarının kanına girmişlerdir. Korkma itiraf et. PKK'ya tek bir laf et. Kaygılanma bu seni sadece ve sadece insan yapar." - ANKARA

Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı, Fırat, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: MHP Genel Başkanı Bahçeli: '(Fırat Kalkanı şehitleri) Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayımlamıştır. - Son Dakika


Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Fırat Kalkanı şehitleri) Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayımlamıştır. - Son Dakika
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