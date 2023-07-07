Putin'in lüks zırhlı treninin iç kısmı ortaya çıktı

Yeni fotoğraflar, tıbbi bir ünite ve bir güzellik salonu bulunan Vladimir Putin'in lüks zırhlı 'hayalet' treninin iç kısmını ortaya koyuyor.

Güvenlik konusunda takıntılı olan liderin, Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaş süresince daha fazla trenle seyahat ettiği bildiriliyor. Ancak Putin için bu, halkından dikkatlice gizlenen sarayları arasında hareket ederken sıradan bir tren değil.

Putin'in başkanlık vagonları, 3.75 milyon sterlin maliyetinde 'aroma köpüğü' modu içeren 'şık bir duş' ve bir hamam, bir spor salonu ve bir kozmetoloji salonuna sahip. Bu bilgi, muhalefet politikacısı Mikhail Khodorkovsky ile bağlantılı olan Dossier Centre tarafından açıklandı.

Trende Putin'in 'yaşlanma karşıtı makineleri' yanı sıra bir akciğer ventilatörü, defibrilatör ve bir hasta monitörü bulunuyor - yani taşınabilir bir acil servis için gerekli olan her şeye sahip. Bu hizmetlerin hepsi, hakkında hiçbir şey bilmeyen Rus vergi mükellefleri tarafından finanse ediliyor.

Zırhlı tren - şu anda 60 milyon sterlinlik bir yenileme sürecinde - uçağının takip edilebildiği şekilde izlenemez ve dışarıdan bakıldığında, vatandaşlarının kullandığı diğer hizmetlere benzer görünüyor.

İçerisi farklı.

Demiryolu uzmanı Dmitry, "Bu basit bir lüks değil, bu süper bir lüks" dedi. "Tam boy tuvalet, telefon, devasa bir Panasonic TV, DVD ve VHS oynatıcılar, sadece birkaçını söylemek gerekirse. Her şey doğal ahşapla tamamlanmış, bazı devlet sembolleri mevcut."

Rapor, "Zırh, tüm treni değil, sadece bölümlerini kaplar," dedi. "Zırh Seviye III+, AK-47 veya SVD tüfeğinden gelen ateşe dayanıklıdır. Vagonların ayrıca karşılık vermek için mazgalı vardır. Bazı odalar dinlemeye karşı korumalıdır. Kozmetoloji odası 'akustik bilgi sızıntısına karşı donanım korumasına' sahiptir. Ve trenin özel bir güvenli telefon hattı var.

Yükseltilmiş versiyon bir tren sineması ve yeni bir sağlık vagonu içerecek - belki de Putin'in sağlığının mükemmel olmadığına bir işaret.

Rus demiryollarında bir hayalet tren var," dedi göçmen fotoğrafçı Mikhail Korotkov. "Hiçbir tarife ya da kamuya açık sistemlerde bulunamaz. Pencereleri perdeli, lokomotiflerin numarası ve kimlikleri yok… Tüm diğer düzenli trenler onun için yol verir. Yanlarında Grand Service Express logosu var ve plakalar her zaman aynı rotayı gösterir: Yevpatoria - St. Petersburg."

Putin, Valdai Sarayı'nda sevgilisi Alina Kabaeva ile birlikte veya Karadeniz'deki 1 milyar sterlinlik Gelendzhik kaçamağına onu götürebilen bir tren üzerinde "Başkanlık Yolcu" olarak bilinir.

Her ikisi de nükleer sığınağı ile donatılmıştır. Putin'in ana Moskova bölgesi konutu Novo-Ogaryovo dahil olmak üzere ana Putin lokasyonları için özel istasyonlar inşa edildi.

Dossier Centre araştırmacıları, trenin inşaatı ve bakımına ilişkin bağlantıları belirlemek için 25.000 sayfa belgeyi taradı. Tren, zırhının ağırlığı nedeniyle saatte 100 mil hızla gidiyor. Bazı vagonlar 100 ton ağırlığında. Yükseltilmiş versiyonun daha hızlı olması bekleniyor, saatte 124 mil hıza kadar çıkabilecek. "Herhangi bir uçak takip edilebilir," dedi rapor. "Ya da bir zırhlı treni kullanabilirsiniz. Ve, Dossier Centre'ün bulduğu gibi, bu sadece daha güvenli değil, aynı zamanda çok daha rahat. Şimdi gerçek bir başkanlık treninin içinde ne olduğunu biliyoruz."

Özel bir iletişim sistemi, Putin'in dünya ile iletişimde kalmasını sağlar - ve onun bir tünelin içinden bile geçerken propaganda kanallarını TV'de kesintisiz izlemesini sağlar.

Funding, Putin'in en yakın yandaşlarından biri olan Yury Kovalchuk dahil olmak üzere Putin'in oligark dostları tarafından sağlanmaktadır.