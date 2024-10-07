Recai Kutan, Milli Görüş Lideri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Politika

Recai Kutan, Milli Görüş Lideri Hayatını Kaybetti

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Milli Görüş Hareketi liderlerinden Recai Kutan, 94 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

07.10.2024 14:01
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Milli Görüş Hareketi'nin liderlerinden Recai Kutan hayatını kaybetti

ANKARA - Milli Görüş Hareketi'nin ileri gelenlerinden Türk siyasetçi Mehmet Recai Kutan, 94 yaşında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Siyasi hayatına Milli Selamet Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle başlayan ve çeşitli dönemlerde bakanlık görevlerini yürüten Milli Görüş Hareketi'nin ileri gelenlerinden Türk siyasetçi Mehmet Recai Kutan, 94 yaşında tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Mehmet Recai Kutan kimdir

1930 yılında Malatya'da doğan ve ilk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamlayan Kutan, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden 1952 yılında mezun oldu.

1952-1969 yılları arasında Devlet Su İşleri'nde çeşitli görevlerde bulunan Kutan, Malatya DSİ 92. Şube Başmühendisi, Diyarbakır DSİ 10. Bölge Müdürü ve DSİ Genel Müdür Muavini olarak çalıştı. 1969'da TÜMAŞ Türk Mühendislik Müşavirlik A.Ş.'yi Genel Müdür olarak organize etti.

Siyasi hayatı

Siyasi hayatına 1974-1980 yılları arasında Milli Selamet Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle başlayan Kutan, 1977 seçimlerinde MSP'den Malatya Milletvekili oldu ve aynı yıl kurulan koalisyon hükümetinde İmar ve İskan Bakanı olarak görev yaptı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından diğer MSP yöneticileriyle birlikte 9,5 ay hapis yatan Kutan, sonrasında beraat etti.

1983'te kurulan Refah Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kutan, 20. Dönem Malatya Milletvekili olarak Meclis'e girdi. 1996-1997 yılları arasında 54. Hükümet'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı. Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından Fazilet Partisi'nin genel başkanlığına seçilen Kutan, partinin kapatılmasından sonra 2001 yılında Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve kurucu genel başkanlık görevini üstlendi. 26 Ekim 2008'deki olağan kongrede genel başkanlık görevini Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a devretti.

Son zamanlarında Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Başkanlığı görevlerini yürüten Kutan iyi derecede İngilizce, Arapça ve Fransızca bilmekteydi. Kutan evli ve 3 çocuk babasıydı.

Recai Kutan, Milli Görüş Lideri Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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