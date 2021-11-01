Roma'da Biden ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Glaskow programını iptal etti - Son Dakika

Roma'da Biden ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Glaskow programını iptal etti

Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları sonrasısaat 23.50'de yurda döndü. Glaskow'da düzenlenecek olan BM İklim Zirvesi'nde Biden ile görüşmesi planlanan Erdoğan, Glasgow'daki görüşmelere gerek kalmamasıyla programını iptal etti.

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