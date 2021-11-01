Roma'da Biden ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Glaskow programını iptal etti - Son Dakika

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'dan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nden sonra BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ncı Taraflar Konferansı (COP26) için de 1-2 Kasım'da Birleşik Krallık'a gidecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın konferansın düzenleneceği Glasgow'da görüşmesi bekleniyordu.
Ancak Odatv'nin haberine göre; G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında görüşme gerçekleşince Glasgow'da yapılması planlanan görüşmeler de iptal oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'daki G20 liderler zirvesi temaslarının ardından "TUR" uçağı ile saat 23.50'de yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.
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