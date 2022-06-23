'Rüşvet' iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı ilk kez olayla ilgili konuştu: Parti içindeki küçük bir grubun komplosu

Bilecik'te "rüşvet" iddiaları nedeniyle açılan bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden alınan, ardından da CHP'den ihraç edilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ilk kez konuştu. Şahin, Bilecik TOKİ bölgesindeki kadınlar kahvesinde kendisine destek veren kadınlarla birlikte bir basın açıklaması yaptı.

USULSÜZ VE GEREKSİZ ŞEKİLDE UZAKLAŞTIRILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Açıklamaya Şahin'in eşi Serpil Şahin ve avukatı Devrim Ulupınar da katıldı. Şahin, 5 aydır hakkında yürütülen bir soruşturmanın varlığı bahane edilerek belediye başkanlığı görevinden usulsüz ve gerekçesiz bir şekilde uzaklaştırıldığını öne sürdü. Şahin, "Bu süreçte beni asıl şaşırtan ve endişelendiren şey ise, üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisinin temelde şahsıma ama nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi ve onun anlayışına karşı düzenlenen bu acemice ve kötü niyetli komployu neredeyse destekleyecek kadar körleşmiş olmasıdır" diye konuştu.

"HAKKIMDA İDDİANAME BİLE DÜZENLENMEDİ"

Şahin açıklamasının devamında, "Hakkımda, bizzat şahsıma ve partime karşı bu komployu tezgahlayanların şikayetiyle başlatılan ve nihayetinde 14 Haziran 2022 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisinden ihraç edilmemle sonuçlanan bu süreçte; tam da mevcut iktidarın demokrasi anlayışıyla, hiçbir somut delile dayanmadan, uydurma ve dedikodu mahiyetindeki söylentilere itimat eden, hakkımda herhangi bir iddianame dahi düzenlenmemişken yargısız infaz yapmak suretiyle ihracıma karar veren parti disiplin kurulunun dolayısı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin, demokrasi kavramının bu kadar iğdiş edildiği bu dönemde aldığı bu kararı anlamak da kabul etmek de mümkün değildir" dedi.

"PARTİ İÇERİSİNDEKİ KÜÇÜK BİR GRUBUN KOMPLOSU"

Şahin, "Bunların arkasında durduğunu beyan eden ve benimle aynı gerekçelerle yani haklarında bir iddianame düzenlenmemiş olması, açık bir suç isnadı olmaması ve tek bir somut delil olmaması gibi savunmaları dayanak gösterilen Çan Belediye Başkanı Sayın Bülent Öz'ü tam da aynı gerekçelerle savunan Cumhuriyet Halk Partisi şahsımla ilgili aynı duruşu göstermemekteki iki yüzlü tutumunu nasıl izah edecektir merak etmekteyim. Tamamen hukuksuz olan ve parti içerisindeki küçük bir grubun komplosuyla verilmiş bu kararı tabii ki yargı yoluyla kaldıracak ve partime döneceğim. Ancak asıl mücadelem, partiden ve hatta siyasetten bu sinsi çıkarcı ahlaksız grubu tamamen silene kadar göreve devam etmek olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"BU GÜNLERİN BİTMESİ YAKINDIR"

Şahin son olarak, "Unutulmamalıdır ki Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi bu bilinci yüreğine kazımış gerçek partililerindir. Memleketin iş bilirlik, tahakküm ve liyakatsizlik rüzgarıyla yelkenleri şişirilmiş iktidar gemisine öykünenler parti içine sızmış da olsalar herkes tarafından bilinmektedirler. Bu günlerin bitmesi çok yakındır. Günü geldiğinde tüm bu muhataplarımızla gerçek demokrasi diliyle konuşacağımızı ve hesaplaşmadan helalleşmeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim. Suçluluğu mahkeme kararıyla saptanana kadar kimse suçlu sayılamaz" dedi.

"SOMUT HİÇBİR VERİ YOK"

Semih Şahin'in avukatı Devrim Ulupınar ise, hukuki süreci birebir takip ettiklerini anlatarak, "Yaklaşık 5 aylık bir süreç. Normal şartlarda 5 ay gibi bir sürede iddianamenin ortaya çıkmaması enteresan bir durum çünkü konularla ilgili yorumlar tespitler ve ifadeler ortada ve bütün bu soruşturmaya kaynak oluşturulan toplan 7 tane beyan var bu beyanları evire çevire müfettiş beyler incelediler. Hatta aynı konuyu 3 kere tüm belgeleriyle, belediye kaynaklarını inceledikler ve savcılık dosyasını yakından takip ettiğimiz için söyleyebiliriz; usulsüzlük adı altında dosyaya sunulmuş hiçbir şey yok. Sadece kendi raporları içerisinde, bu raporlarında manipülatif olduğunu baştan beri söylüyorum. Müfettiş raporlarının yorumları haricinde somut hiç bir veri yok" dedi.

Öte yandan Semih Şahin, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar'ı bütün Bilecik halkının önünde canlı yayında her konuda tartışmaya davet etti.