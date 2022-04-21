Rusya kenti ele geçirdi ama Mariopul'deki 2 bin Ukraynalı askeri nelerin beklediğini kimse bilmiyor - Son Dakika
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Rusya kenti ele geçirdi ama Mariopul'deki 2 bin Ukraynalı askeri nelerin beklediğini kimse bilmiyor

21.04.2022 11:20

57. gününe giren Rus-Ukrayna çatışmasında, en sert sahnelerin yaşandığı Mariupol'de Rus ordusu tam kontrolü sağladı. Kentin ele geçirildiğini resmi olarak açıklayan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Mariupol'de durumun sakin olduğunu söyledi. Ancak kenti son ana kadar savunan 2 bin Ukraynalı askere ne olacağı da merak ediliyor. Rusya lideri Putin, kentten ayrılmak isteyenlerin can güvenliğini sağlanacağını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna işgalinin 57. gününde Mariupol kentini ele geçirdiklerini açıkladı. Putin, operasyon sonrası Şoygu'yu tebrik etti. Kentte durumun sakin olduğunu belirtilirken gözler, bölgede bulunan 2 bin Ukraynalı askerin akıbetine çevrildi.

UKRAYNA GÜÇLERİ AZOVSTAL'DA BULUNAN BİR FABRİKADA SIKIŞTI

Rus yetkililer kentteki sivillerin ayrılmasına müsaade edileceğini açıkladı. Ancak Mariupol'ün Azovstal bölgesindeki bir fabrikada bulunan 2 bin Ukrayna askere ne olacağına dair henüz net bir açıklama yapılmadı. Bölgede yaklaşık 3500 Ukraynalı asker olduğunu açıklayan Bakanlık, Ukraynalı askerlere teslim olun çağrısı yaptıklarını, 1.478 askerin teslim olduğunu, 2 bin askerin ise hala fabrikada olduğunu duyurdu.

PUTİN, SANAYİ BÖLGESİNE SALDIRILARIN DURDURULMASINI EMRETTİ

Mariupol'ün alınmasının ardından Putin, kentteki sanayi bölgesine düzenlenen saldırıların durdurulması emrini verip, "Mariupol'ü ele geçirmek bir başarı, Azovstal'dan ayrılan Ukraynalıların can güvenliği sağlanacak." ifadelerini kullandı. Putin, silah bırakan Ukraynalı güçlere iyi muamele yapılmasını istedi.

RUSYA, ASKERLERİN TAHLİYE KORİDORUNU KULLANMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Fabrika içindeki 36. Deniz Piyade Birliği'nin Komutanı Serhiy Volina Rus güçlerine teslim olmayacaklarını açıklayıp ''Belki de son saatlerimiz'' açıklamasını yapmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı ise fabrikadaki sivillerin ve Ukraynalı silahlı güçlerin çıkması için açılan koridorun kullanılmadığını açıklamıştı.

RUSYA İÇİN MARİUPOL NEDEN ÖNEMLİ?

Şubat ayında başlayan işgal girişiminde Rus ordusunun gücünü en fazla hisseden kentlerden biri Mariupol oldu. Ukrayna'nın Karadeniz ile olan bağlantısına darbe vurmak isteyen ve Donbass bölgesi ile bağlantı kurmak isteyen Rusya, bu şehri savaşın başından beri talan etti.

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SON DAKİKA: Rusya kenti ele geçirdi ama Mariopul'deki 2 bin Ukraynalı askeri nelerin beklediğini kimse bilmiyor - Son Dakika
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