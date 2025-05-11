Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: "Yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı bizler kuracağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: "Yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı bizler kuracağız"

Geniş Video İzle

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: "Yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı bizler kuracağız" Çorum'da partisinin il kongresinde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi'nin Türkiye'nin en büyük teşkilatına sahip olduğunu...

11.05.2025 01:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: "Yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı bizler kuracağız"

ÇORUM - Çorum'da partisinin il kongresinde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi'nin Türkiye'nin en büyük teşkilatına sahip olduğunu belirterek, "Yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı bizler kuracağız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Çorum'daki 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Devlet Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen kongrede konuşan Genel Başkan Arıkan, Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Arıkan, "Çorum, sanayide kabına sığmayan, Anadolu'nun yükselen yıldızı olmaya aday bir şehir. Ama işler bu noktada böyle gitmiyor. 2024'te yaşanan kuraklık, bu yıl gelen zirai don, çiftçimizin belini büktü. Yüzde 50'ye varan, daha gazla oranlara varan verim kaybı yaşandı. Tarım arazileri bölünüyor, yapılaşma kontrolsüz. Bu gidişle Çorum'da tarım değil, toprak bitecek. Hayvancılıkla uğraşan kardeşimiz, yem fiyatlarına bakıp hayvanını zararına satıp meslekten çıkmak zorunda kalıyor. 150'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Çorum'un sanayi altyapısı yetersiz. Dijital dönüşümde maalesef Çorum eksik kaldı. Bu şehrin Hattuşa'sı, Alacahöyük'ü var. Ama turizmde ne rehber var, ne tanıtım var, ne altyapı var. Altyapı demişken, şu hızlı tren meselesini de bir konuşalım. Delice-Çorum Hızlı Tren Projesi'nden bahsediyorum. Yıllardır bu şehirde yaşayan, bu şehirde alın teri döken herkesin ortak bir beklentisiydi, acil bir ihtiyaçtı. Ama bakıyoruz ki mesele, ulaştırma yatırımı olmaktan çıkmış, büyük soru işaretleriyle dolu bir tabloya dönüşmüş. Ne oldu, 75 milyar lirayı bulan bir bedelle ihale yapıldı. Üstelik, kamuoyuna açık, rekabete dayalı, şeffaf bir süreçle yapılmadı, pazarlık usulüyle yapıldı. Sadece maliyet mi şaştı hayır arkadaşlar, zamanlama da şaştı" dedi.

"Çözüm mü arıyorsunuz, o zaman adres Ankara'dır, makam Gazi Meclis'tir"

Terör sorunun çözülmesi için adresin TBMM olduğunu kaydeden Arıkan, "Son günlerde ülkemizin geleceğini doğrudan ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Kimisi 'fırsat', kimisi 'tarihin dönüm noktası' şeklinde nitelendiriyor. Fakat ne gariptir ki bu gelişmelerin detaylarını ne Meclis'te duyuyoruz, ne de yetkili kurumlardan dinliyoruz. Bir bakıyorsunuz, kritik bir açıklama İtalya'dan geliyor. Bir bakıyorsunuz, yeni bir gelişmeyi sosyal medya paylaşımlarından öğreniyoruz. Biz en başından beri şunu söylüyoruz; bu ülkenin en önemli meseleleri, gizli toplantılarda, yurt dışındaki masalarda, kapalı kapılar ardında yürütülemez. Çünkü biz bu filmi daha önce izledik. Sadece Oslo'da, sadece Kandil'de, sadece İmralı'da yürütülen süreçlerin nasıl bir hayal kırıklığına dönüştüğünü bu millet çok iyi biliyor. PKK'nın 'fesih' açıklamasını büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Elbette barışın yanındayız. Terörün temizlenmesini biz de çok istiyoruz. Ama doğrusu biz bu açıklamaların aslında hiç de yabancısı değiliz. 1993'te dediler, barış gelmedi, 1995'te yine dediler, silah bırakmadılar, 1998'de, 2006'da, 2009'da ve en son 2013'te. Her defasında aynı cümleler. ve şimdi 7. kez gün gündemde. Peki ne oldu önceki 6'sında? Barış mı geldi, silahlar mı sustu, şehit haberleri mi bitti, hayır. Bu nedenle biz, geçmişten ders çıkararak diyoruz ki 'yeni süreç' diyorsanız, önce 'eski hataların' olmayacağını garanti altına alın. Ayrıca illa çözüm mü arıyorsunuz, o zaman adres bellidir Ankara'dır, makam Gazi Meclis'tir, temsilci aziz millettir" şeklinde konuştu.

"Gündüz kuşağı programları niçin hala yayında niçin yasaklamıyorsunuz"

Gündüz kuşağı programlarıyla ilgili harekete geçilmesi gerektiğini kaydeden Arıkan, "Madem derdiniz toplumu ve aileyi korumak, soruyorum sayın yetkililer, o zaman gündüz kuşağı programları niçin hala yayında niçin yasaklamıyorsunuz? Her türlü ahlaksızlığı anlatan diziler niçin hala televizyonlarda niçin yasaklamıyorsunuz? Sosyal medya hesaplarını bir talimatla kapatanlar, muhalif kanallara milyon milyon ceza yazanlar, bu yayınları görmüyor mu? Bir de bu yılı 'Aile Yılı' ilan ettiniz. Aile yılında dişe dokunur bir icraat yapmak istiyorsanız? Buyurun, Halep ordaysa arşın burada. Başta kendi kanallarınız olmak üzere bu tarz programların hepsine son verin, biz de samimiyetinize inanalım. Öyle yalandan soruşturma uyarı kınama falan da istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençler için sanal bahis ve kumarın bir tehlike oluşturduğunu ifade eden Arıkan, "Hatırlayacaksınız, 1997'de Milli Görüş iktidarı kumarhaneleri kapatmıştı. Çünkü hem aileye, hem topluma hem de gençlere zarar veriyordu. Hatta makinalara 'tek kollu canavar' benzetmesi yapılıyordu. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki o canavar tüm Türkiye'yi sarmış durumda. Her insanımızın, her gencimizin cebine bu kumarhaneler rahatça girebiliyor. ve bunu engelleyecek tek bir adım atılmıyor. Bir nesil emekle değil, şansla kazanmanın hayaline hapsedildi. Bu da sadece ekonomik bir sorun değil, ahlaki bir çöküştür" dedi.

"Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum" ifadelerine yer veren Arıkan, "Asgari ücrete artış yapmak için yıl sonunu beklemeyin, emekli için memur için kamu işçileri için Temmuz'u beklemeyin. Enflasyon kayıplarını telafi edecek şekilde, ücretler bir an evvel güncellenmelidir ve gerekli zamlar yapılmalıdır.Bakınız tam 1 ay sonra mübarek Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Geçen bayram, Sayın Erdoğan 4 bin TL ikramiye için 'daha ne olacak' demişti. Biz söyleyelim, vu bayram emekliye bir tam maaş ikramiye olacak. Olmak zorunda, başka yolu yok. 'Paramız yok' falan demeyin, hiç lafı eveleyip gevelemeyin. Emekliye bir maaş ikramiye verin; emeklinin ahını değil, duasını alın" diye konuştu.

Saadet Partisi olarak yeni bir stratejik aklın kurucusu ve yürütücüsü olmanın zamanı geldiğini kaydederek, "Büyük bir gururla söylüyorum ki Saadet Partisi teşkilatları Türkiye'nin en güçlü teşkilatıdır. Bunu bilerek ve inanarak söylüyorum. Çünkü Saadet Partisi, 'iman varsa imkan vardır' diyenlerin partisidir. ve biliyorum ki yaşanabilir bir Türkiye'yi, Yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı bizler kuracağız. Ülkemizde yaşanan her yeni kriz, bölgemizdeki her yeni gerilim, bize gösteriyor ki artık tarihin akışı hızlanmıştır. ve bu hız, bizden daha net kararlar, daha cesur adımlar istemektedir. Bakınız, muhalefet erken seçim çağrıları yapıyor, iktidar ise sessiz. Ama zaman zaman iktidar kanadından gelen mesajlar, seçimin öne çekebileceğine işaret ediyor. Erken ya da zamanında, fark etmez. Türkiye'de seçimler hala problemli, hala adaletsiz, hala güven vermekten uzak. Özellikle 50+1 düzenlemesi uygulamada olduğu sürece, problemler devam edecek. İşte bu yüzden biz, sadece seçime hazırlanmakla kalamayız. Seçim sisteminin dayattığı dar kalıpları da aşmak zorundayız. Şimdi bu söyleyeceğime dikkat buyurunuz. Milli görüş tarihi boyunca tüm ittifaklarının stratejik aklı, kurucusu ve yürütücüsü olmuştur. Biz de diyoruz ki 56 yıllık geçmişimizin ufkuyla, teşkilatımızın gücüyle, yeni nesil siyasetimizle, yeni bir stratejik aklın kurucusu ve yürütücüsü olmanın zamanı gelmiştir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mahmut Arıkan, Politika, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: 'Yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı bizler kuracağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor

17:29
Kağıthane’de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
16:45
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
14:58
Antalya’da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
11:27
Çağdaş Atan’ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
11:15
Kongre tamam, fesih ne zaman Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
11:02
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:41
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı İlk tespit korkunç
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
10:00
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü’nü buruk geçiriyor
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü'nü buruk geçiriyor
09:58
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 17:43:20. #7.13#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: "Yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı bizler kuracağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.