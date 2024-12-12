Saadet Partisi: Her Eve Bir Anahtar

Politika

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, "Vatandaşın en temel hakkı olan barınma ihtiyacını çözen, her eve bir anahtar verebilen bir devlet anlayışını arzu ediyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde Saadet Partisi milletvekilleri söz aldı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Şahin, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin barınma ihtiyacı olduğunu belirterek, "Her vatandaşımızın evinin olduğu bir Türkiye'yi hayal edelim. Eğer büyük devlet olma iddiası taşıyorsak ki öyleyiz, vatandaşların barınma ihtiyacını çözebilecek sosyal devlet aklını ortaya koyabilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında elindeki anahtarı havaya kaldıran Şahin, "Vatandaşın en temel hakkı olan barınma ihtiyacını çözen, her eve bir anahtar verebilen bir devlet anlayışını arzu ediyoruz." dedi.

Geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede inşa edilen konutlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve emeği olanlara teşekkürlerini ileten Şahin, konut yapımının hızlandırılmasının elzem olduğunu, konutu teslim edilen bazı depremzedelerin dairesini kiraya vermesine ise müsaade edilmemesinin gerektiğini söyledi.

Şahin, İstanbul'da depreme hazırlık için alınması gereken tedbirlerin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ben, aslında İstanbul depremi değil Türkiye depremi diyorum çünkü 'İstanbul yıkılırsa, Türkiye yıkılır' gerçeğini aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Geçen yıl kasım ayında bir yasa çıkardık. İstanbul'u dönüştürmek için daha bütüncül bir bakış açısına ihtiyaç var. İstanbul'un ilçelerini gördüğümde benim uykularım kaçıyorsa, Bakan'ın, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ve ülkeyi yönetenlerin hiç uyumaması gerekir. İstanbul, ihmal edilecek bir şehir değildir. İstanbul, emaneti taşıyanlar için rahatlık makamı hiç değildir. Yerel yönetimler ile merkezi yönetimin koordineli çalışması ve bu konuyu siyaset üstü bir mesele olarak ele alması elzemdir. İstanbul için kucaklaşalım, İstanbul için ortak bir akıl ortaya koyalım."

"İklim değişikliği politikaları yetersiz kaldı"

Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de ekonomik sorunlar nedeniyle son bir yılda konut alım gücünün yüzde 65'ten yüzde 50'ye düştüğünü, konut fiyatlarının da yüzde 36 arttığını belirtti.

TOKİ'den ev alan vatandaşların büyük mağduriyet yaşadığına, konut taksitlerini ödeyemediklerine dikkati çeken Ün, "Birkaç yıl önce 900 lirayla başlayan taksitler, bugün 20 bin liralara çıktı. 650 bin liradan başlayan ev fiyatları birkaç ay içerisinde 2-3 milyonu buldu. Başlangıçta ödenebilir gibi görünen bu taksitler, yeni ödeme sisteminde astronomik şekilde arttığından vatandaş, icra takiplerine düşmeye başladı." dedi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir de iklim değişikliğinin yalnızca çevresel değil sosyal ve ekonomik bir kriz olduğunu, Türkiye'nin bu alandaki politikalarının yetersiz kaldığını dile getirdi.

Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olduğunu ve 2053 yılı için "net sıfır karbon" hedefi koyduğunu anımsatan Demir, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılmasında ilerleme kaydedilse de fosil yakıtlara olan bağımlılığımız hala çok yüksek. Ayrıca karbon ticaret sistemi ve yeşil finansman mekanizmaları tam anlamıyla devreye alınmamıştır. Bu konuda yenilenebilir enerji yatırımlarına daha fazla teşvik sağlanmalı, fosil yakıtlara verilen destekler kademeli olarak azaltılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerindeki bor madeni dolayısıyla şehir şebeke suyunda yüksek oranda arsenik bulunduğunu belirterek, "Bu insanların mağduriyetini giderin ve 100 bine yakın nüfusu arsenikli sudan kurtarın." dedi.

Milletvekili Hasan Bitmez'in ölüm yıl dönümü için taziyeler

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 12 Aralık 2023'te TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşma yaptığı sırada fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla taziyelerini iletti.

Genel Kurulda söz alan Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ile partilerin grup başkanvekilleri ve bazı milletvekilleri de 54 yaşında vefat eden Bitmez için taziyelerini sundu.