Saadet Partisi ile AK Parti arasında "Erbakan yaşasaydı" polemiği sürüyor: Sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı! - Son Dakika
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Saadet Partisi ile AK Parti arasında "Erbakan yaşasaydı" polemiği sürüyor: Sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı!

04.04.2022 11:08
Saadet Partisi ile AK Parti arasında "Erbakan yaşasaydı" polemiği sürüyor: Sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı!

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, "Erbakan hoca dedikleri gibi hayatta olsaydı teravihin ilk gününü Ayasofya'da kılar, sayın Erdoğan'ın da alnından öperdi" sözlerine yanıt verdi. Aydın; "Erbakan sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı" dedi.

AK Partili Bülent Turan, katıldığı bir canlı yayında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Erbakan hoca yaşasaydı, CHP ile birlikte olurdu" şeklindeki sözlerine tepki göstermişti.

"Erbakan hoca dedikleri gibi hayatta olsaydı teravihin ilk gününü Ayasofya'da kılar, sayın Erdoğan'ın da alnından öperdi" diyen Turan, şu ifadeleri kullanmıştı:

AK PARTİLİ TURAN NE DEMİŞTİ?

"Erbakan hocanın ömrü Ayasofya açılsın demekle geçti, bunu Erdoğan açtı. Erbakan hocanın ömrü Taksim Camii açılsın diye geçti, Bunu Erdoğan açtı. Erbakan hocanın ömrü savunma sanayii diyerek geçti. Bunu Erdoğan yaptı. Erbakan hocanın ömrü IMF'siz Türkiye diyerek geçti. Bunu Erdoğan yaptı.

Saadet Partisi ile AK Parti arasında 'Erbakan yaşasaydı' polemiği sürüyor: Sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı!

Erbakan hocanın ömrü bölgemizde büyük güç olalım D8 diye geçti. Daha ötesini sayın Erdoğan yaptı. Erbakan hocanın ömrü bağımsız Türkiye diyerek geçti. Bağımsızlığın kralını, en iyisini en iddialısını bugün Erdoğan hayata geçiriyor. O yüzden Erbakan hocanın duracağı yer bellidir. Temel beyin duracağı yer bellidir. Ben isterim ki daha sakin daha makul bu işi değerlendirsinler. Tek başına Ayasofya'nın açılması bir ömür Erdoğan'ı sevmek sebebidir."

SAADET PARTİSİ'NİN YANITI GECİKMEDİ

Bülent Turan'ın açıklamalarına Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Saadet Partisi ile AK Parti arasında 'Erbakan yaşasaydı' polemiği sürüyor: Sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı!

"Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da; "Erbakan Hoca yaşasaydı…" diye cümleler kurarak, Erbakan Hocamızın hayatta olduğu dönemlerde kendilerinin neler yaptıklarını unutturacaklarını sananlar kervanına katılmış. Anlaşılan bu kervan, seçimler yaklaştıkça daha da büyüyecek" diyen Aydın paylaşımlarını şu ifadelerle sürdürdü:

Saadet Partisi ile AK Parti arasında 'Erbakan yaşasaydı' polemiği sürüyor: Sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı!

"Öncelikle Genel Başkanımıza veya bir başka insana gösterilecek hürmetin en değerlisi; sözlerini çarpıtmamak ve iftirada bulunmamaktır.

Olmayanı olmuş gibi göstermeye çalışmak ve söylenmeyeni söylenmiş gibi aktarmak bir Müslümana, hem de mübarek Ramazan günlerinde yakışmaz!"

Saadet Partisi ile AK Parti arasında 'Erbakan yaşasaydı' polemiği sürüyor: Sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı!

Erbakan Hocamız yaşasaydı şeklinde cümle kuranların, Erbakan Hocamızın hayatta olduğu dönemler ne yaptıkları ise kamuoyunun malumudur ve Ethem Sancak da geçtiğimiz günlerde bu malumu bir kez daha ilan etmiştir" diyerek sözlerine devam eden Saadet Partili Aydın, daha sonra şu cümleleri kurdu:

"ERBAKAN SİZİN DÖNEMİNİZDE EV HAPSİNDE YAŞADI"

"Erbakan Hocamız yaşasaydı ne olurduyu konuşacaksak; Erbakan Hocamız yaşarken ne oldu; bunları iyi idrak etmek gerekir.

Hocamız;

-Sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı,

-"Tekerlekli sandalye.." gibi çirkin cümlelere muhatap oldu,

-'Saadet Partisi Genel Başkanı' olarak vefat etti.

Sözün özü: Erbakan Hocamız hayattayken ağır ithamlarda bulunan sizler, bugün Erbakan Hocamız hayatta olsaydı; tıpkı bugün Saadet Partisi'ne ve Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'na kurduğunuz cümleleri bu kez de Erbakan Hocamız hakkında kuracaktınız!

Dün Erbakan Hocamızın durduğu yerden ve politikalarından rahatsız olan sizler, bugün de Saadet Partisi'nden rahatsız ve tedirgin oluyorsunuz; yani değişen bir şey yok!"

Aydın son olarak "Bilesiniz ki; hakkı ve hakikati "politik ağız"la örtemez ve geçmişten bugüne süreklilik arz eden bu kutlu yürüyüşü "siyasi kurnazlık"la engelleyemezsiniz!" dedi.

YORUMLAR (1)
  • Caner kayalı: Allah şahit Sayın Erdoğan'ın ağzından Rahmetli hocamız hakkında bir tek kötü söz çıktığını hiç işitmedim,görmedim.Zaman zaman rahmetlinin bazı kırıcı sözler söylediği oldu.Merakla özellikle takip ettim.Akabinde en küçük bir söz asla Sayın Erdoğan'ın ağzından duymadım.Bir büyük küçüğüne söz söylese asla karşılık vermez bu camiada.Ama AK Partiden ayrılan bazı kimselerin bu günlerde onları siyaset sahnesine tanıtan hatta bakanlık bile yaptıran Sayın Erdoğan'a hakarete varan sözlerini görünce üzücü Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan, Saadet Partisi, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi ile AK Parti arasında 'Erbakan yaşasaydı' polemiği sürüyor: Sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı! - Son Dakika


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