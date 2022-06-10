Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifine ilişkin, "Sağlık sektöründeki çalışanlarımızın ve emekli kardeşlerimizin hepsinin lehine. Belki tam istediklerini verememiş olabiliriz ama Türkiye şartlarında yapılabilecek olanın en iyisini yaptık." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geneli üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Türkiye'de 27 bin aile hekimi bulunduğunu, bunların sadece 3 bininin uzman olduğunu anlattı. 24 bin aile hekiminden uzman olmak isteyenlere fırsat verildiğini belirten Tamer, bu uygulamayı 6 yıl daha uzattıklarını kaydetti. Doktorların maaşlarının artırılmasına yönelik düzenleme yapıldığını söyleyen Tamer, SGK güvencesi olmayan vatandaşların borçlarının 5 bin lira altında olması halinde terkin edileceğini, bunun üzerindeki tutar için de düzenlemeye gidildiğini anlatarak, teklifin diğer maddelerine ilişkin bilgiler de verdi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, teklifi desteklediklerini ancak eksiklikleri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, sağlıkta, 38 ülkeden oluşan OECD'de son sıralarda olduğunu belirten Kuşoğlu, sağlık harcamalarının milli gelire oranında Türkiye'nin, OECD'de son, cepten sağlık harcaması oranında ise ön sıralarda yer aldığını ifade etti. Kuşoğlu, Türkiye'nin, OECD içerisinde kişi başına sağlık harcaması tutarı ile kişi başına düşen doktor sayısında da son sıralarda bulunduğunu dile getirdi.

Son dönemde yurt dışına giden hekim sayısının arttığına işaret eden Kuşoğlu, "Bu teklifte, 7 ay sonra enflasyona ve olumsuz diğer gelişmelere rağmen bu kadar düşük artışların olması, Bakanlığın veya iktidarın hiç olmazsa aralık ayında zikredilen rakamları getirmemesi anlaşılır değil. Oradaki rakamların en az iki katına çıkarılması gerekiyor. 'Kamuda para yok.' deniliyorsa, zaten şu anda ek bütçe yapma zorunluluğu da var." diye konuştu.

"Sağlık, etrafından dolaşılacak bir şey değil"

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, hekimler ve sağlık çalışanlarının yoksulluk ya da açlık sınırı altında gelirle yaşamlarını sürdürdüğünü söyledi. Teklifin, sağlık sektöründeki birçok kesimi kapsamadığını anlatan İpekyüz, düzenlemeyle hekimin maaşının yükselteceğini ancak eczacı ve hemşirenin maaşının yerinde sayacağını, iktidarın, sağlık sistemini ticarete dönüştürdüğünü ileri sürdü.

İpekyüz, TBMM'nin, sağlık çalışanlarının 7 ay boyunca dile getirdiği taleplerini dikkate alarak bir düzenleme yapması gerektiğine işaret ederek, "Sağlık, etrafından dolaşılacak bir şey değil. Pandemi bunu bize gösterdi. Bütün bunlara rağmen sağlık çalışanları özverili şekilde çalışıyorlar. Heyet oluşturalım, sahaya çıkıp gezelim. Düzenlemede iyileştirme olsa bile bütün sağlık emekçilerinin taleplerini karşılamıyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, teklifin tali komisyonda tıp alanındaki öğretim üyelerinin dile getirdiği görüşleri aktararak, hasta baktığı için "gelir getiren hekim" olarak kabul edilen öğretim üyelerinin yanı sıra laboratuvarda araştırma yapanların da bulunduğunu anımsattı. Sadece hasta bakan hekime ek ödeme yapılmasının doğru olmadığını ifade eden Yılmaz, "Türkiye'de tıp bilimi bir çıkmaza doğru gidiyor ve bu beni ürkütüyor. Elimizi çabuk tutalım, bilime öncelik verelim." sözlerini sarf etti.

Türkiye'de sağlık sisteminin bir yıl öncesine göre ne durumda olduğunun tespit edilmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, birçok ilde doktor bulunmadığı için hastaların çevre illere gitmek zorunda kaldığını anlattı. Teklifte, döner sermayelerin merkezi bütçeyle ilişkilendirildiğini de söyleyen Yılmaz, "Aklıma gelen, Sağlık Bakanlığına tahsis edilen bütçenin önemli bir kısmı YİD projelerine aktarılıyor; bunları bütçeden karşılayamıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Sağlık hizmeti kalitemiz, birçok ülkeden daha yüksek"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, sağlık çalışanlarının gelirleri üzerindeki enflasyon etkisine değinerek, teklifle yapılacak gelir artışının, enflasyonu telafi edeceğini, ilçelerdeki uzman hekim eksikliğinin giderileceğini aktardı.

Sağlık Bakanlığında bir istihdam kargaşası bulunduğunu dile getiren Kalaycı, "Aynı işlerde çalışanlar arasında farklı uygulamalar ortaya çıkarıyor ve çalışma barışını olumsuz etkiliyor. Bu konuda aslında kamu personel rejimiyle ilgili bir reform gerekiyor." diye konuştu.

Yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin genel idare hizmetleri kadrolarına alınmasını öneren Kalaycı, "Sağlık personeli okullarından mezun ebe, acil tıp teknisyeni, anestezi teknisyeni, sağlık memurları ve tıbbi sekreterlerin istihdam sorunu hepimizin karşılaştığı bir konu. Bunların gerek özel gerekse de kamuda istihdam edilmesi için gerekli şartlar sağlanmalı. Vekil ebelere de kadro verilmeli." değerlendirmelerinde bulundu.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, salgın döneminde fedakarca çalışan sağlık emekçilerine şükranlarını sundu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Sağlık hizmetlerine yönelik eleştirilere değinen Güneş, Türkiye'nin sağlık hizmeti kalitesinin, birçok ülkeden daha yüksek olduğunu kaydetti.

2002 yılından önce sağlık sektöründeki kaliteyi herkesin bildiğini, sağlıkta birçok hak ve imkanın AK Parti iktidarları döneminde sunulduğunu ifade eden Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bu konuda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin çalışmaların bir süredir yürütüldüğünü anlatan Güneş, teklifle, söz konusu kesimin bordrolu maaşının artırılmasının yanı sıra döner sermayeden pay aktarılacağına da işaret etti. AK Parti'li Güneş, teklifle, 7 bin lira olan uzman hekim maaşının 14 bin liraya çıkarılacağını, ayrıca performansa göre döner sermayeden de ödeme alacaklarını bildirdi.

Güneş, "Bu teklif, sağlık sektöründeki çalışanlarımızın ve emekli kardeşlerimizin hepsinin lehine. Belki tam istediklerini verememiş olabiliriz ama Türkiye şartlarında yapılabilecek olanın en iyisini yaptık. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.