Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Muğla'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Muğla'da incelemelerde bulundu

18.06.2022 22:58
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Muğla'da incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Muğla'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Muğla'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Varank, "Güney Ege Kalkınma Ajansı Projeleri ve Muğla Teknopark Açılış Töreni"nin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve partililerle bir araya gelen Varank, daha sonra Menteşe ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, bir pastanede vatandaşlara dondurma ikram etti.

Salihpaşalar Mahallesi'nde Coante Muğla Fabrikasını gezen Varank, Ermaş Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan ve Coante Quartz Surfaces Genel Müdürü Kenan Erdem'den üretim ve kapasite verileri, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Varank, fabrikanın yeni teknolojiyle hizmete giren üretim hattının açılışını yaptı.

Ermaş Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, Bakan Varank'a fabrikanın milli gelire katkısı ve ihracat rakamlarına ilişkin bilgi verirken, 2021 yılında başta ABD olmak üzere İspanya ve İngiltere gibi gelişmiş pazarlarda ihracat hacmini artırma başarısı gösteren Coante'nin, büyümesine 2022'de de devam ettiğini belirtti.

Varank'ın ziyareti sırasında fabrikaya gelen bir öğrenci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı şiiri okudu. Şiiri alan Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vereceğini ifade etti.

Varank daha sonra Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikea Antik Kenti'ne geldi. Burada Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) destek verdiği restorasyonda çalışmaları tamamlanan alanları gezen Bakan Varank, kazı başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten bilgi aldı.

Kazı ekibiyle de görüşen Varank, antik kentteki kazı alanları ve tarihi binalarda incelemede bulundu.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve Prof. Dr. Bilal Söğüt, Varank'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Bakan Varank, Milas Organize Sanayi Bölgesi'nde de incelemede bulundu.

Muğla programlarında Varank'a, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir ile Muğla Valisi Orhan Tavlı, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz eşlik etti.

YORUMLAR
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Varank: CHP'li belediyeler nitelikli ve doğru projelerle geldiklerinde onları da destekliyoruz (2) Varank: CHP'li belediyeler nitelikli ve doğru projelerle geldiklerinde onları da destekliyoruz (2) Son dakika: Menteşe'de motosiklet kazası: 2 yaralı Son dakika: Menteşe'de motosiklet kazası: 2 yaralı
Kaynak: AA

Mustafa Varank, Kadem Mete, AK Parti, Muğla, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Muğla'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Muğla'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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