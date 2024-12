Sarıgül'den Erzincan Bütçesi Eleştirisi

Politika

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan'ın, 2025 yılı bütçesinden hakkını alamadığını ileri sürerek, "Can Erzincanlılar buna razı değil." ifadesini kullandı.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanacak 2025 yılı bütçesinin hayat pahalılığı, işsizlik ve yoksulluk meselelerine çözüm bulamayacağını savundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini takip ettiğini anlatan Sarıgül, "halkın bütçeden memnun olmadığını ve bütçeyi yapanların tercihini, 85 milyondan yana kullanmadığını" öne sürdü.

CHP'li Sarıgül, "Can Erzincan'ımızda, yapımı süren, yıllardır bitmeyen tünellerimiz, yollarımız, barajlarımız bütçeden ne kadar pay alacak? Sivas'tan hızlı tren, can Erzincan'a doğru gelecek mi? Can Erzincan'ın, çiftçilerimizin, emeklilerimizin, işçilerin, memurun, esnafın cebi bu bütçede para görecek mi?" sorularını yöneltti.

Erzincan'ın hakkını ve hukukunu savunmaya, kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğini dile getiren Sarıgül, "Dünkü güneşle bugünkü çamaşırlar asla kurutulamaz. Can Erzincan, bütçeden hakkını alamıyor, can Erzincan görmezden geliniyor. Can Erzincanlılar buna razı değil." sözlerini sarf etti.