Seçim yasakları başladı! İşte geçerli olan kurallar - Son Dakika
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Seçim yasakları başladı! İşte geçerli olan kurallar

13.05.2023 19:18

Türkiye yarın gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kilitlenirken, seçim yasakları da saat 18.00 itibarıyla başladı. Buna göre propaganda yasağı 24 saat boyunca geçerli olacak. Yarın sabah 06.00'dan itibaren alkol satışı yapılamayacak. Kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Türkiye, yarın sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 4 milyondan fazla vatandaş, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oylarını kullanacak.

24 SAAT PROPAGANDA YASAĞI

Türkiye tüm dikkatini seçimlere çevirirken, 24 saat sürecek propaganda yasağı da 18.00 itibarıyla devreye girdi. Yarın sandıklar kapanana dek propaganda içerikli haber ve yayın yapılamayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YAPILAMAYACAK

Oy verme işlemi ülke genelinde 08.00'de başlayacak, saat 17.00'de bitecek. Saat 06.00 ile gece 00.00 arasında alkollü içki satışı yapılamayacak. Ayrıca seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak.

LOKANTALARDA SADECE YEMEK VERİLECEK

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

RTÜK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan propaganda yasakları ile ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da (RTÜK) yayıncı kuruluşlara uyarılarda bulundu. Seçime 10 gün kala başlayan yasak gereği sözlü, görsel basın ve yayın araçlarında anket, kamuoyu araştırması ve tahminlerin yayınlanmadığı aktarılan açıklamada, YSK tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliğinin 13 Mayıs Cumartesi saat 18.00'de sona ereceği kaydedildi.

"SAAT 18'E KADAR TAHMİN VE YORUM YASAK"

Cumartesi günü mitinglerin saat 18.00'e kadar yayınlanabileceği anımsatılan açıklamada, seçim yasaklarına ilişkin şu hatırlatmalarda bulunuldu: "Yani seçimden bir gün önce saat 18.00'den sonra yapılacak tartışma programlarında ise seçimlerde aday olmayan kişilerin, örneğin gazeteci ve akademisyen gibi konukların bulunmasında sakınca yoktur. YSK kararlarına göre seçim günü saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Seçim günü saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

"21'DEN SONRA BÜTÜN YAYINLAR SERBEST"

Sandıklar kapandıktan sonra yayın serbestisi yokken seçim sonuçlarını açıklamak, gerçek dışı bilgiler vermek ve halkı yanlış yönlendirebilecek manipülasyon amaçlı yayınlar yapmak kesinlikle yasaktır. 14 Mayıs günü saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

"KURALLARA UYMAYANLARA AĞIR YAPTIRIMLAR VAR"

Yayın yasağına uymayan kuruluşlar hakkında en ağır yaptırımlar uygulanacak. Bu kurallara titizlikle riayet edilmesi Üst Kurulumuzun tüm yayıncılardan beklentisidir. YSK seçim takvimine aykırı yayınların tespiti halinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gerekli önlemleri alacak."

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