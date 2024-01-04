Seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor! 17 Ocak\'a kadar güncelleme yapılabilecek

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik seçmen listeleri bugün askıya çıkarılacak.

17 OCAK'A KADAR GÜNCELLEME YAPILABİLECEK

Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere hazırlanırken, seçmen listeleri 4-17 ocak tarihlerinde mahalle muhtarlıklarında askıda bulunacak. Adres değişikliğine ilişkin işlemlerin bu süreç içinde nüfus müdürlüklerinden yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen listelerinin güncelleştirilmesi için uygulama esaslarını belirledi. Seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi bugün başlayacak. 17 Ocak tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapılabilecek.

ADERS TAŞIMAK İÇİN FATURA İBRAZI GEREKECEK

Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek. Seçmen niteliği olduğu halde listelerde adı bulunmayanlar da başvuru yapabilecek. Bu kişiler herhangi bir hizmete ait faturayı ya da kira sözleşmesini ibraz etmek zorunda olacak.

Adreslerini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler elektrik, su, telefon, doğal gaz gibi faturalarını ibraz etmek suretiyle askı süresi içerisinde başvuru yapabilecek.

36 SİYASİ PARTİ SEÇİME KATILACAK

Önceki gün de Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 36 siyasi partinin katılabilme yeterliliğine ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, alfabetik sırayla seçime katılabilecek partiler Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ile Zafer Partisi olarak belirlendi.