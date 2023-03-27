İmzalarda son saatler! Doğu Perinçek'in adaylığı hayale döndü - Son Dakika
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İmzalarda son saatler! Doğu Perinçek'in adaylığı hayale döndü

27.03.2023 15:01
İmzalarda son saatler! Doğu Perinçek'in adaylığı hayale döndü

Cumhurbaşkanı adaylığı için toplanan imzalar bu akşam saat 20.00 itibarıyla sona eriyor. Dün 100 bin imzaya ulaşmayı başaran Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından 4'üncü cumhurbaşkanı adayı oldu. 25 bin imzayı ancak geçebilen Doğu Perinçek ise süre sonuna kadar 100 bin imzaya ulaşamazsa cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılamayacak.

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenler için imza toplama süreci bugün saat 20.00'de sona eriyor.

İNCE VE SİNAN OĞAN 100 BİN BARAJINI GEÇTİ

Şu ana kadar 100 bin barajını iki isim geçebildi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 112 bin, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan 109 bin imza topladı.

ERBAKAN ADAYLIK ÇEKİLDİ

Cumhur İttifakı'na katılarak yarıştan çekilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın topladığı imza sayısı ise 69 bin oldu.

Saat 13.30 itibarıyla adayların topladığı imza sayıları şöyle:

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DOĞU PERİNÇEK HAVLU ATMAYA YAKIN

25 bin imzayı geçen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de süre sonuna kadar 100 bin imzaya ulaşamazsa cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 aday katılacak.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI ONAYLANDI

Parti gruplarının kararıyla aday gösterilen Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvuruları da geçen hafta YSK tarafından onaylanmıştı.

100 BİN İMZA ŞARTI NEDİR?

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.

İMZA İLÇE SEÇİM KURULLARINA

Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.

İMZA SAYISINA ULAŞANA PARASI İADE

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

TEK BİR ADAY İÇİN İMZA

Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

KESİN LİSTE AY SONU

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

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Son Dakika Politika İmzalarda son saatler! Doğu Perinçek'in adaylığı hayale döndü - Son Dakika


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