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Selahattin Demirtaş: Bugün değilse ne zaman? - Son Dakika

Selahattin Demirtaş: Bugün değilse ne zaman?

24.11.2021 14:49
Selahattin Demirtaş: Bugün değilse ne zaman?

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, muhalefete ortak miting yaparak hükümeti istifaya davet etmeleri konusunda çağrıda bulundu. Selahattin Demirtaş, "Yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemenizin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?" ifadelerini kullandı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden Meclis'te temsil edilen tüm muhalefet partilerine çağrıda bulundu.

"DERHAL SEÇİM İSTEMİNİZİN ÖNÜNDE BİR ENGEL Mİ VAR?"

Muhalefeti yedi bölgede yedi ortak miting yapmaya davet eden Demirtaş, partilerin genel başkanlarına "Derhal seçim istemenizin önünde bir engel mi var?" diye sordu.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı;

"Hiç değilse Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?"

Selahattin Demirtaş'tan muhalefet partilerine ortak miting çağrısı: Bugün değilse ne zaman?

KILIÇDAROĞLU'NUN "HELALLEŞME" ÇAĞRISINA DESTEK VERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde yaptığı "helalleşme" çağrısıyla ses getirmişti. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da yaptığı açıklama ile Kılıçdaroğlu'nun çağrısına destek vermiş ve kendi hatalarıyla da yüzleşeceklerini vurgulayarak, "Hep birlikte helalleşeceğiz" dedi.

Demirtaş şu ifadeleri kullanmıştı;

''Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta, helalleşme kavramını kullanarak önemli bir açıklama yaptı. Her türlü siyasi taktik hesaptan, ittifak ve seçim tartışmalarından bağımsız bir şekilde, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum. Çünkü geçmiş hatalarımızla samimi, dürüst ve cesur bir şekilde yüzleşip karşılıklı helalleşmeden hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak çözemeyiz. Bu nedenle, Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'nin Genel Başkanı sıfatıyla yapılmış bu açıklama tarihi önemdedir ve mutlaka sahiplenilmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken ciddi bir adımdır.''

"YOLA ÇIKILMASI ÖNEMLİDİR"

Sayın Kılıçdaroğlu'nun çabası çok kıymetlidir diyen Demirtaş, ''Toplum, devamının gelmesini bekleyecektir. Sadece şimdi değil, ileride iktidar değiştiğinde, bu helalleşme sürecinin devlet adına da kurumsal ve resmi olarak işletilmesi gerekir. Ancak bu sorumluluk ne sadece CHP'nin ne de sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nundur. Başta siyasetçiler olmak üzere herkes samimiyetle ve cesaretle elini taşın altına koymak, kendi payına düşen sorumluluk gereğince yüzleşmeye dahil olmak zorundadır. Bunun basit oy hesaplarıyla yaklaşılacak bir konu olmadığını herkesin iyi anlaması gerekir. Kaldı ki samimiyetle özeleştirisini ortaya koyan siyasetçiyi, halk kesinlikle bağrına basacaktır. Yine de ahlaklı davranmak ve risk almaktan da çekinmemek gerekir. Başka türlü siyasi öncülük de yapılamaz, toplumsal değişim de sağlanamaz. Bu nedenle, Sayın Kılıçdaroğlu'nun inisiyatif alması kıymetlidir, helalleşme için yola çıkması önemlidir'' ifadelerini kullandı.

"HEP BİRLİKTE HELALLEŞECEĞİZ"

Demirtaş, ''Doğrusu, bu konu dışarıda nasıl tartışılıyor, çok takip etme imkanım olmadı. Nihayetinde bizler haksız ve hukuksuz bir şekilde hapiste tutuluyoruz. Buradan özeleştiri yapmamız kimilerince istismar edilecek, birilerine yaranma çabası olarak yorumlanabilecektir. Kaldı ki biz siyaseten eleştirildiğimiz için değil, siyasi bir kumpas sonucunda buradayız ve siyasileşmiş mahkemelerde çok ağır ceza istemleriyle yargılanıyoruz. Bu durumumuza rağmen, bizim de halka karşı özür borcumuz var. Ben şahsen, bu özeleştiriyi ve özür dileğimi halka sunmaktan geri durmam, özeleştirimizin muhatabı siyasetin aparatına dönüşmüş mahkemeler değildir elbette. Bununla birlikte halkımıza, tüm Türkiye toplumuna sözümüz olsun, biz de kendi hatalarımızla yüzleşecek ve hep birlikte helalleşeceğiz'' dedi.

Selahattin Demirtaş: Bugün değilse ne zaman?

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