Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadele en önemli konu

Politika

TÜRKİYE Bankalar Birliği'nin (TBB) 67'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "En önemli konu kayıt dışılıkla mücadele olacak. Çünkü kayıt dışılıkla mücadele yeni vergi olmadan vergi oranlarını artırmadan kazanandan bir miktar vergi almaktır. Bizim amacımız vergilendirilmemiş alan bırakmamaktır, şu veya bu şekilde. Dolayısıyla bu bir süreçtir. Bazı tedbirlerin zamanlaması ve dozu konusunda tartışmalar yaşanabilir. Ama bunlar hep program ihtiyaçlarına göre şekillendirilecektir." dedi.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 67'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar'ın yanı sıra uluslararası finans kurumlarından temsilciler ile kamu ve özel bankaların temsilcileri katıldı.

"TERÖRDEN EN ÇOK MUZDARİP OLAN ÜLKE BİZİZ"

Açılış konuşmasını yapan Bakan Mehmet Şimşek, "Gri listeden çıkmayı başardık. Önemli bir şey. Bugün de söyledim, genel kurulda hiçbir ülke itiraz etmedi. Oy birliğiyle çıktık hatta kararı herkes alkışladı. Neden, çünkü biz ülke olarak kara para aklama ve terörizmin finansmanını önemsiyoruz. Terörden en çok muzdarip olan ülke biziz. Dolayısıyla bizim bu konularda hassasiyetimiz var. Listeden çıkmasaydık da biz bu konularda maksimum çabayı göstermeye devam edecektik." dedi.

"ENFLASYON YÜKSELDİ AMA BU ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Şimşek, "Son 1 yıl içerisinde enflasyon yükseldi, doğru enflasyon yükseldi. Ama bu şaşırtıcı değil, çünkü geldiğimiz gün dedik ki 'bizim bir geçiş dönemine ihtiyacımız var'. Neden, çünkü çok büyük bir deprem yaşamışız. Deprem Şubat'ta olmuş ama enkazın temizlenmesi ve inşaatların başlaması siz de takdir edersiniz ki yazı buldu. Beraberinde inşaat sektöründe işçilik ve malzeme dramatik bir şekilde arttı. Tabi ki bu enflasyonist, bu bir. İkincisi yerinden olan bir sürü vatandaşımız yakın şehirlere veya büyük şehirlere taşındı. O da kiralar üzerinde ilave bir baskı oluşturdu. Dolayısıyla deprem boyutuna dikkat. Deprem aynı zamanda bütçede açığa sebep oldu. Bütçe açığını siz bir önceki yıl %1'ler seviyesinden %5'e bile çıkartsanız bu muazzam bir iti demek." diye konuştu.

"BÜTÇEYİ DÜZELTMEK İÇİN KDV'Yİ VE ÖTV'Yİ ARTIRDIK"

Şimşek, "Biz bütçeyi düzeltmek için tabi ki KDV'yi ve ÖTV'yi artırdık. Ama o bir zaruretti o dönemde. Neden, çünkü o bütçe açığını biz azaltmasak bankacılık sektörüne 'buyurun bu bütçe açığını siz finanse edin' deseydik siz kredileri kapatmadan, çağırmadan yani reel sektörü cezalandırmadan büyük ihtimalle onu finanse edemezdiniz. Merkez Bankası kaynaklarına başvuracak halimiz de yok çünkü o daha da enflasyonist olurdu. Ne yaptık, bütçeyi düzeltmeyi gerekli tedbirleri alarak yaptık." şeklinde konuştu.

"ENFLASYON EN ADALETSİZ VERGİ TÜRÜDÜR"

Bakan Mehmet Şimşek, "Adil gelir dağılımı için önce enflasyonu indirmemiz lazım. Neden, çünkü enflasyon en adaletsiz vergi türüdür. Gerçekten sabit gelirliler, yani asgari ücretlilerden emeklilerimize kadar tüm çalışanlarımızı biz enflasyona ezdirmedik ama enflasyon onlar için en zorlu en sıkıntılı makro ekonomik dengesizliktir. Bu sebepten dolayı onlar için enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye sonra daha düşük tek haneye indirmeyi hedefliyoruz." dedi.

"BİZİM AMACIMIZ VERGİLENDİRİLMEMİŞ ALAN BIRAKMAMAKTIR"

Gündemdeki yeni vergi düzenlemeleri konusunda da konuşan Bakan Şimşek, "Henüz ham, bizim bile henüz bakma fırsatı buladığımız bir taslak üzerinden bir sürü tartışma yapıldı. Göreceksiniz yakında parti grubumuz meclise sunacak. ve görecesiniz buradaki vergi düzenlemelerin temelde vergide adaleti sağlamaya yönelik olduğunu, etkinliği sağlamaya yönelik olduğunu, yükü dar gelirliye değil, asla. Yükün daha makul bir şekilde toplumun bütün bir kesimi tarafından paylaşılmasını ama özellikle sermaye kesiminin de yükü paylaşmasını sağlayacağız. Çünkü amacımız dengeli bir şekilde bütçeyi düzeltirken yükün adil bir şekilde dağılımını sağlamak. Ama en önemli konu kayıt dışılıkla mücadele olacak. Çünkü kayıt dışılıkla mücadele yeni vergi olmadan vergi oranlarını artırmadan kazanandan bir miktar vergi almaktır. Bizim amacımız vergilendirilmemiş alan bırakmamaktır, şu veya bu şekilde. Dolayısıyla bu bir süreçtir. Bazı tedbirlerin zamanlaması ve dozu konusunda tartışmalar yaşanabilir. Ama bunlar hep program ihtiyaçlarına göre şekillendirilecektir." ifadelerini kullandı.