Şırnak’ta ‘Terörsüz Türkiye’ mesajı: "Bu hedeften artık dönüşümüz yok"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Şırnak'ta yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin net mesajlar vererek, "Ülkemizden ve bölgemizden terör tamamen arındırılacaktır. Bu hedeften artık dönüşümüz yoktur" dedi. Demir, terörün sona ermesiyle Türkiye'nin önünün daha fazla yatırım, istihdam, refah ve kalkınma için açılacağını belirterek, sürecin yalnızca Türkiye'nin değil bölgenin ve dünyanın geleceği açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

AK Parti tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Şırnak'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, kentte partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şırnak Öğretmenevinde düzenlenen "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" başlıklı basın toplantısında konuşan Demir, Türkiye'nin terörle mücadeleden "Terörsüz Türkiye" hedefine uzanan sürecini değerlendirirken, AK Parti'nin siyaset anlayışı, Türkiye'nin bölgesel rolü ve Şırnak'ın son yıllarda gerçekleştirdiği dönüşüme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Hepimiz bu davanın neferiyiz"

Konuşmasının başında teşkilat mensuplarının sorumluluğuna dikkat çeken Demir, AK Parti içerisindeki makam ve sıfatlardan ziyade millete yapılan hizmetin önem taşıdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında üzerinde durduğu anlayışın "millet davası" olduğunu ifade eden Demir, siyasetin temel amacının milletin refahını artırmak, insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmesini sağlamak ve ülkenin önündeki engelleri kaldırmak olduğunu belirtti. Demir, "İsimlerimizin önündeki sıfatın hiçbir önemi yok. Eğer kendimize önem atfetmek istiyorsak, bu memlekete, bu millete, çevremize ve şehrimize ne kadar faydalı olabildiğimize bakmalıyız. Bizim asıl önemimiz buradan geliyor" dedi.

"50 yıldır terör bariyeri kuruldu"

Türkiye'nin geçmişten bugüne karşı karşıya kaldığı sorunlara da değinen Demir, ülkenin gelişmesinin ve bölgesinde söz sahibi olmasının önüne çeşitli engeller çıkarıldığını savundu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bölgenin yeniden şekillendirildiğini ifade eden Demir, Türkiye'nin Milli Mücadele ile kendi iradesini ortaya koyduğunu belirterek, terörün de Türkiye'nin büyümesinin ve kardeşliğinin önünde uzun yıllar boyunca bir engel olarak kullanıldığını söyledi. Şırnak'ın terörden en fazla etkilenen şehirlerden biri olduğuna dikkat çeken Demir, "50 yıldır mücadele edilen terör bariyeri kuruldu. Ama çok şükür bugün 86 milyon insanın birlik ve beraberlik içerisinde yarınlara birlikte yürüme kararlarının bir toplantısını yapıyoruz" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye, bölgenin de umudu"

"Terörsüz Türkiye" vizyonunun adım adım hedefine ulaştığını belirten Demir, sürecin Türkiye sınırlarını aşan bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Demir, "Terörsüz Türkiye vizyonu sadece ülkemizin değil, aynı zamanda bölgemizin ve bölgemizle ilişkili tüm dünyanın umudu haline dönüşmüştür. Terörün sona ermesiyle Türkiye daha güçlü bir şekilde bölgesine ve dünyaya açılacak. Terörden arındırılmış bir Türkiye, Gazze'ye, Afrika'ya, Türkistan'a ve bütün mazlumların, mağdurların yaşadığı yerlere elini uzatan güçlü bir Türkiye demektir" şeklinde konuştu.

Terörsüz Türkiye'nin yalnızca güvenlik anlamına gelmediğini vurgulayan Demir, terörün sona ermesinin ekonomik ve sosyal kalkınmanın da önünü açacağını söyledi. Demir, "İnsanlar daha önce hayatta kalabilme mücadelesi veriyorlardı. Can güvenliği her şeyin önündeydi. Ama artık onlar geride kaldı. Bundan sonra Türkiye'nin her tarafında daha fazla iş, daha fazla aş, daha fazla refah, daha fazla teknoloji ve daha güvenli bir Türkiye'nin yolunu açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sürecin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başladığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle kapsamlı bir projeye dönüştüğünü belirten Demir, "Bu vizyona sahip çıkmak artık hepimizin boynunun borcudur. Çocuklarımıza güvenli, güçlü ve huzurlu bir Türkiye bırakmak için hepimiz bu süreci desteklemek zorundayız" dedi.

Türkiye'de artık yeni bir dönemin başlamasını istediklerini belirten Demir, hedeflerinin silahların değil kardeşliğin konuşulduğu bir ülke olduğunu söyledi. Demir, "Biz artık buralarda silahların yerine kardeşliğin sesinin duyulduğu, huzurun adası bir Türkiye ve güzel bir dünyaya açılmış bir Türkiye bırakmak istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair düzenlemenin önemine de değinen Demir, söz konusu düzenlemenin 467 milletvekilinin oybirliğiyle kabul edilmesinin Türkiye ve siyaset açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

"Bizim çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok"

Türkiye'de yaşayan insanların ortak bir zeminde buluşması halinde çözülemeyecek hiçbir sorun bulunmadığını belirten Demir, toplumsal uzlaşının önemine dikkat çekti. Demir, "86 milyon Türk milleti, Türkiye'de yaşayan insanlar olarak bizim çözemediğimiz hiçbir sorunumuz yoktur. Yeter ki uzlaşma zemini olsun" şeklinde konuştu.

Yasal düzenlemelerin zaman içerisinde uygulanmasıyla Türkiye'nin terörden tamamen arındırılacağına inandığını belirten Demir, konuşmasının en dikkat çeken mesajlarından birini vererek, "Ülkemizden terör, ülkemizden ve bölgemizden tamamen arındırılacaktır. Bu hedeften artık dönüşümüz yoktur" ifadelerini kullandı.

"Türkler ve Kürtler olarak kardeşçe çalışacağız"

Türkler ve Kürtlerin aynı coğrafyanın insanları olduğunu vurgulayan Demir, bölgenin huzur ve barışa kavuşması için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Demir, "Bizler kardeşler olarak aynı dinin mensubu, aynı peygambere inanan, aynı kıbleye dönen Türkler ve Kürtler olarak bölgenin huzura ve barışa kavuşması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Süreçte provokatif söylemlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Demir, "Önümüze çıkan provokatif söylemlere, kışkırtıcı ve yersiz sözlere itibar etmeyeceğiz. Sürece uhuletle ve suhuletle sahip çıkarak kardeşliğimizi pekiştirmek bizlerin en önemli vicdani, ahlaki ve imani sorumluluğudur" diye konuştu.

Mustafa Demir, konuşmasında Şırnak'ın son yıllarda yaşadığı büyük değişim ve kentte gerçekleştirilen yatırımlara da geniş yer verdi. Şırnak'ın geçmişteki hali ile bugünkü görünümü arasında büyük fark bulunduğunu aktaran Demir, kentte ulaşım, sağlık, eğitim ve altyapı alanlarında önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini söyledi. Demir, "Şırnak neredeyse küllerinden yeniden dirildi. Şırnak'ta şu anda geldiğimiz yolda otoyollar, köprüler, tüneller, şehir hastaneleri, üniversiteler var. Şırnak şu anda gelişmiş batı şehirlerinden hiçbirisinden farklı olmuyor" şeklinde konuştu.

Bu dönüşümün temelinde vatandaş odaklı hizmet anlayışının bulunduğunu belirten Demir, AK Parti'nin yerel yönetim anlayışının siyasi görüş ayrımı yapmadan bütün vatandaşlara hizmet götürmek olduğunu söyledi.

"Bize oy versin vermesin, herkese hizmet edeceğiz"

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Demir, Yarka'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığı talimatı aktararak AK Parti'nin belediyecilik anlayışını anlattı. Demir, "Mehmet Bey, belediye başkanı olduğunda Cumhurbaşkanımızın huzuruna çıktığında kendisine şu talimat verildiğini söyledi: 'Bize oy versin, vermesin, kim olursa olsun, hepsine hizmetini en güzel şekilde sunacağız.' İşte bizim şu anda yaptığımız bu" ifadelerini kullandı.

Şırnak'ta altyapı ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara da değinen Demir, özellikle doğalgaz hizmetinin ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar ulaştırılmasının önemine dikkat çekti. Konuşmasının son bölümünde CHP'nin yerel yönetim anlayışını sert sözlerle eleştiren Demir, belediye bütçelerinin vatandaşların emaneti olduğunu söyledi. Demir, "Siz nasıl milletin size emanet ettiği bu bütçeleri, milletin alın teriyle biriktirdikleri bu imkanları kendinize imkan olarak kullanırsınız? Kendi beklentileriniz, kendi kariyeriniz için planlarsınız?" diyerek tepki gösterdi.

Belediyelerin sahip olduğu kaynakların kişisel hedefler veya siyasi kariyer amacıyla kullanılmaması gerektiğini savunan Demir, "Bu emanet olarak size sunulan imkanları nasıl kendi hevesleriniz için kullanabilirsiniz?" ifadelerini kullandı.

"Bu millet CHP'ye prim vermez"

CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerini sürdüren Demir, belediyelerde tabela veya kadro değişikliklerinin vatandaşın değerlendirmesini değiştirmeyeceğini savundu. Demir, "Tabelalarını değiştirsinler, hiç önemli değil. Ne tabela koyarlarsa koysunlar, ne kadar bölünürlerse bölünsünler, vitrinlerine ne kadar değişik insanlarla koyarlarsa koysunlar, A takımlarını ne kadar değiştirirlerse değiştirsinler; bu millet CHP'ye ve türevlerine vereceği herhangi bir prim vermez" dedi.

Mustafa Demir, konuşmasının sonunda AK Parti'nin yerel yönetim anlayışının temelinde vatandaşın emaneti olan kaynakları yine vatandaş için kullanmak ve şehirlerin gelişimini sürdürmek olduğunu vurgularken, "Terörsüz Türkiye" hedefinin de kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi.

Toplantıya Mustafa Demir'in yanı sıra Yerel Yönetimler Bölge Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Koordinatörü Ali Cumhur Taşkın, Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, Abdürrahim Dusak ve Hikmet Başak, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile Siirt Milletvekili Mervan Gül katıldı.