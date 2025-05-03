Sırrı Süreyya Önder ilk değil! İşte görevine devam ederken hayatını kaybeden vekillerimiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarihine, sadece yasama faaliyetleri değil, zaman zaman yaşanan dramatik olaylar da damgasını vurdu. Meclis çatısı altında görev yaparken hayatını kaybeden milletvekilleri, kamuoyunda derin üzüntü yaratmış ve siyasi tarihin acı hatıraları arasına girmişti.

Sizler için TBMM çatısı altında hayatını kaybeden milletvekillerini derledik:

HALİT PAŞA – ARDAHAN MİLLETVEKİLİ (1925)

Cumhuriyet'in ilk yıllarında TBMM'de yaşanan en trajik olaylardan biri Halit Paşa'nın ölümüydü. 9 Şubat 1925'te çıkan bir tartışmada silahla vurulan Halit Paşa, beş gün sonra yaşamını yitirdi. Bu olay, Meclis'te yaşanan ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

MEHMET ABDURRAZAK CEYLAN – SİİRT MİLLETVEKİLİ (1989)

1989 yılında TBMM'de silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Abdurrazak Ceylan, olay yerinde hayatını kaybetti. Bu olay, güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle yoğun kamuoyu tepkisine neden oldu.

FEVZİ ŞIHANLIOĞLU – ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ (2001)

30 Ocak 2001'de Meclis Genel Kurulu'nda çıkan hararetli tartışmalar sırasında fenalaşan AK Parti Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Şıhanlıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASAN BİTMEZ – KOCAELİ MİLLETVEKİLİ (2023)

12 Aralık 2023'te TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sonrası aniden yere yığılan Saadet Partili Hasan Bitmez, kalp krizi geçirdi. İki gün sonra hastanede hayatını kaybetti. O anlar canlı yayın kameralarına da yansıdı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER – İSTANBUL MİLLETVEKİLİ, TBMM BAŞKANVEKİLİ (2025)

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizinin ardından 18 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliği nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti.