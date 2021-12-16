Üye Girişi
Siyasi partilerin asgari ücret zam oranına ilk tepkileri - Son Dakika

Siyasi partilerin asgari ücret zam oranına ilk tepkileri

16.12.2021 22:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4 bin 253 liralık asgari ücret, TBMM Genel Kurulu'nda da gündemindeydi. Yapılan yüzde 50 zam siyasi partiler arasında tartışmaya sebep oldu. Muhalefet asgari ücret artışını dolar kuru ile karşılaştırırken hükümet partisi vekilleri enflasyonun dolara göre belirlenmediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin en alt 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını, çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakamın daha da yükseleceğini söyledi.

ASGARİ ÜCRET MECLİS'TE DE GÜNÜN KONUSU OLDU

Milyonları ekran başına kilitleyen açıklamasında Erdoğan, "Bakanlığımız tarafından şahsıma aktarılan bu görüş çerçevesinde biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden, yüzde asgari ücret olarak söylüyorum, asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücretin belli olması bütçe görüşmeleri yapılan Meclis'te de günün konusu oldu.

TBMM'de gündem 'asgari ücret' oldu! İşte parti parti ilk tepkiler

BAKAN NEBATİ: TARİHİ BİR ARTIŞ

Asgari ücrete ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız enflasyonun üstünde değil, çok üstünde değil, çok çok üstünde, yani yüzde 50'lik net bir artışla asgari ücreti açıkladı. 2022 yılında asgari ücret Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 4 bin 250 net olarak uygulanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisi ile ilgili çalışma kararı aldığını açıkladı. Bu gerçekten tarihi bir artıştır. Asgari ücret net yüzde 50 arttırıldı. Damga vergisi ve gelir vergisini istisna tuttuğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

İYİ PARTİ:ARTIŞ BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Genel Kurulda söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Musavat Dervişoğlu ise, 26 Kasım'daki grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in asgari ücretin 4 bin TL'nin altında olmaması gerektiğini söylediğini hatırlatarak, dolar kurunun ise o zaman 12.1 olduğunu belirtti. Dervişoğlu, beklentilerinin asgari ücretin 5 bin TL olması olduğunu söyleyerek, "Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 194 TL, yoksulluk sınırı ise 10 bin 396 TL'dir. Bu asgari ücretle açlık sınırının biraz üstünde, yoksulluk sınırının fevkalade altında bir belirleme yapılmıştır. Bu beklentiyi karşılayacak asgari ücret değildir" ifadelerini kullandı.

MHP: ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMAMASI EN İYİ TARAFI

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, parti programlarında da yer alan asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasının bu yılki asgari ücretin en güzel tarafı olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin mevcut iktisadi şartları bakımından beklenti gerek hükümet gündeminde, gerek iş dünyasında, işveren kesiminde geçmiş yıllara nispetle daha yüksek bir oran beklentisi vardı. Ülkemiz şartları çerçevesinde belirlenen asgari ücretin ülkemize, iş dünyamıza, işçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

HDP: ASGARİ ÜCRET 274 DOLARA DÜŞTÜ

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, 1 Ocak 2021 tarihinde dolar kurunun 7.37 olduğunu hatırlatarak, o dönem asgari ücrete denk gelen ücretin 383 dolar olduğunu ifade etti. Oluç, "Asgari ücret 4 bin 250 TL'ye çıkarıldı. Dolar 15.50 seviyesinde dalgalanıyor. Yani asgari ücret 274 dolar seviyesine düşmüş oldu" diye konuştu.

CHP: ASGARİ ÜCRETLİNİN MAAŞI YÜZDE 30 ERİDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, asgari ücretlinin üşüdüğünü ve fırınlarda bayat ekmek aradığını ileri sürerek, "Bu rakam ekim ayında açıklansaydı size teşekkür ederdim. Ama bu rakam geldiğimiz noktada şu demek; tam bu yılın 2021 yılının başında asgari ücretli 385 dolar alıyordu. Şimdi bu hesaba göre 5 bin 955 TL olması gerekiyor. Dolar bu seviyedeyken asgari ücretlinin dolar bazında ücreti yüzde 30 erimiştir" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ: ENFLASYON DOLARA GÖRE HESAPLANMIYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi ve işveren ile birlikte bugüne kadar olmamış bir asgari ücreti kamuoyu ile paylaştığını söyleyerek, "Asgari ücret net 4 bin 250 TL olacak. Onun yanında çok önemli bir şeyi ifade etti; asgari ücret üzerindeki gelir vergisi ile asgari ücretten beyanname verirken alınan harçların da kaldırılması konusunda ifadeyi kullandı. Bunun bir an önce yasalaşarak, sanıyorum yasa gerekir. Çünkü vergi dilimleri yüzde 15'ten başlayan sınırın kanunla düzenlenmesi gerekir. Asgari ücretteki verginin kaldırılması ve harçların kaldırılması ile ilgili hem işçi kardeşlerimize verilen iyileşme payının, öte yandan işverenin üzerindeki yükün 450 TL civarında alınması asgari ücretin brütünün düşmesi anlamına gelecektir" diye konuştu.

Enflasyonun dolara göre hesaplanmadığını söyleyen Elitaş, şu anda toptan eşya fiyatlarındaki enflasyonun yüzde 42 olduğunu hatırlattı.

Siyasi partilerin asgari ücret zam oranına ilk tepkileri

Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret, Türk Lirası, dolar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Siyasi partilerin asgari ücret zam oranına ilk tepkileri - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
22:13 Kılıçdaroğlu, "Bu gece size bir haberim var" diyerek CHP'li belediyelerde verilecek en düşük maaşı açıkladı
22:06 Yerli SİHA hakkında Fransız Capital dergisinden yorum: Peynir ekmek gibi satılıyor
21:46 Volkan Demirel ile hocalık için anlaşma sağlandı
21:44 Ece Üner'in programı ekranlara veda ediyor
20:45 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması: 16 kilo daha fazla et alınabilir
20:33 Son Dakika! A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
20:24 Bakan Nebati'nin kardeşinin faiz kararını bilmesine Akşener'den sert tepki: Yapılan iş suçtur
19:56 Son Dakika! Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi
19:53 Boş arazide silah ve bıçak darbeleriyle öldürülmüş ceset bulundu
19:32 Galatasaray yönetiminde yaşanan istifalara Burak Elmas'tan çarpıcı açıklama
Kılıçdaroğlu, "Bu gece size bir haberim var" diyerek CHP'li belediyelerde verilecek en düşük maaşı açıkladı Kılıçdaroğlu, "Bu gece size bir haberim var" diyerek CHP'li belediyelerde verilecek en düşük maaşı açıkladı         
22:13
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı!         
14:40
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı         
13:14
Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü         
12:40
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu         
11:57
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 22:30:15. #1.13#
SON DAKİKA: Siyasi partilerin asgari ücret zam oranına ilk tepkileri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement