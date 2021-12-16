Siyasi partilerin asgari ücret zam oranına ilk tepkileri - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin en alt 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını, çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakamın daha da yükseleceğini söyledi.

ASGARİ ÜCRET MECLİS'TE DE GÜNÜN KONUSU OLDU

Milyonları ekran başına kilitleyen açıklamasında Erdoğan, "Bakanlığımız tarafından şahsıma aktarılan bu görüş çerçevesinde biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden, yüzde asgari ücret olarak söylüyorum, asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücretin belli olması bütçe görüşmeleri yapılan Meclis'te de günün konusu oldu.

BAKAN NEBATİ: TARİHİ BİR ARTIŞ

Asgari ücrete ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız enflasyonun üstünde değil, çok üstünde değil, çok çok üstünde, yani yüzde 50'lik net bir artışla asgari ücreti açıkladı. 2022 yılında asgari ücret Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 4 bin 250 net olarak uygulanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisi ile ilgili çalışma kararı aldığını açıkladı. Bu gerçekten tarihi bir artıştır. Asgari ücret net yüzde 50 arttırıldı. Damga vergisi ve gelir vergisini istisna tuttuğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

İYİ PARTİ:ARTIŞ BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Genel Kurulda söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Musavat Dervişoğlu ise, 26 Kasım'daki grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in asgari ücretin 4 bin TL'nin altında olmaması gerektiğini söylediğini hatırlatarak, dolar kurunun ise o zaman 12.1 olduğunu belirtti. Dervişoğlu, beklentilerinin asgari ücretin 5 bin TL olması olduğunu söyleyerek, "Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 194 TL, yoksulluk sınırı ise 10 bin 396 TL'dir. Bu asgari ücretle açlık sınırının biraz üstünde, yoksulluk sınırının fevkalade altında bir belirleme yapılmıştır. Bu beklentiyi karşılayacak asgari ücret değildir" ifadelerini kullandı.

MHP: ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMAMASI EN İYİ TARAFI

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, parti programlarında da yer alan asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasının bu yılki asgari ücretin en güzel tarafı olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin mevcut iktisadi şartları bakımından beklenti gerek hükümet gündeminde, gerek iş dünyasında, işveren kesiminde geçmiş yıllara nispetle daha yüksek bir oran beklentisi vardı. Ülkemiz şartları çerçevesinde belirlenen asgari ücretin ülkemize, iş dünyamıza, işçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

HDP: ASGARİ ÜCRET 274 DOLARA DÜŞTÜ

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, 1 Ocak 2021 tarihinde dolar kurunun 7.37 olduğunu hatırlatarak, o dönem asgari ücrete denk gelen ücretin 383 dolar olduğunu ifade etti. Oluç, "Asgari ücret 4 bin 250 TL'ye çıkarıldı. Dolar 15.50 seviyesinde dalgalanıyor. Yani asgari ücret 274 dolar seviyesine düşmüş oldu" diye konuştu.

CHP: ASGARİ ÜCRETLİNİN MAAŞI YÜZDE 30 ERİDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, asgari ücretlinin üşüdüğünü ve fırınlarda bayat ekmek aradığını ileri sürerek, "Bu rakam ekim ayında açıklansaydı size teşekkür ederdim. Ama bu rakam geldiğimiz noktada şu demek; tam bu yılın 2021 yılının başında asgari ücretli 385 dolar alıyordu. Şimdi bu hesaba göre 5 bin 955 TL olması gerekiyor. Dolar bu seviyedeyken asgari ücretlinin dolar bazında ücreti yüzde 30 erimiştir" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ: ENFLASYON DOLARA GÖRE HESAPLANMIYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi ve işveren ile birlikte bugüne kadar olmamış bir asgari ücreti kamuoyu ile paylaştığını söyleyerek, "Asgari ücret net 4 bin 250 TL olacak. Onun yanında çok önemli bir şeyi ifade etti; asgari ücret üzerindeki gelir vergisi ile asgari ücretten beyanname verirken alınan harçların da kaldırılması konusunda ifadeyi kullandı. Bunun bir an önce yasalaşarak, sanıyorum yasa gerekir. Çünkü vergi dilimleri yüzde 15'ten başlayan sınırın kanunla düzenlenmesi gerekir. Asgari ücretteki verginin kaldırılması ve harçların kaldırılması ile ilgili hem işçi kardeşlerimize verilen iyileşme payının, öte yandan işverenin üzerindeki yükün 450 TL civarında alınması asgari ücretin brütünün düşmesi anlamına gelecektir" diye konuştu.

Enflasyonun dolara göre hesaplanmadığını söyleyen Elitaş, şu anda toptan eşya fiyatlarındaki enflasyonun yüzde 42 olduğunu hatırlattı.