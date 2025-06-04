Partilerin bayramlaşa programı belli oldu! MHP'nin ilk ziyareti sürpriz partiye - Son Dakika
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Politika

Partilerin bayramlaşa programı belli oldu! MHP'nin ilk ziyareti sürpriz partiye

Partilerin bayramlaşa programı belli oldu! MHP\'nin ilk ziyareti sürpriz partiye
04.06.2025 11:03
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Siyasi partiler arası bayramlaşma programı, 7 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. AK Parti; CHP, Deva Partisi ve Gelecek Partisi dışındaki partilerle bayramlaşacak. MHP, ise bu bayramda DEM Parti'yi bayramlaşma programına dahil etti ve ilk olarak DEM Parti ile bayramlaşacak. CHP ise bayramı kutlamayacak.

Kurban Bayramı'na günler kala siyasi partilerin bayramlaşma programları belli oldu. Siyasi partiler, hem bayram ziyaretlerinde bulunacak hem de genel merkezlerine gelecek parti temsilcilerini karşılayacak heyetlerini belirledi. Siyasi partiler arası bayramlaşma programı, 7 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

AK PARTİ, 3 PARTİ İLE BAYRAMLAŞMAYACAK

AK Parti Genel Merkezini, MHP, DEM Parti, HÜDAPAR, Anavatan Partisi, DSP, Büyük Birlik Partisi, İyi Parti, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi heyetleri ziyaret edecek. AK Parti heyeti de aynı siyasi partilerin genel merkezlerine bayram ziyareti gerçekleştirecek. AK Parti'nin bayramlaşma programında Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi yer almıyor.

CHP BAYRAM KUTLAMAYACAK

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının cezaevinde olmasını bu bayramda da protesto edecek.

Parti bu Ramazan'da olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da partilerle bayramlaşmayacak.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin, Kurban Bayramı'nda siyasi partilerle bayramlaşma programı düzenleyip düzenlemeyeceğinin sorusuna, geçen hafta, "Geçtiğimiz bayramın öncesinde İBB Başkanımız ve yol arkadaşları hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştı. Biz o zaman, 'Bayram, bayram olmaktan çıktı' demiştik. Şu anda da aynı noktadayız. Hukuksuzluklar artarak devam ediyor. Böyle bir ortamda CHP olarak bir bayramlaşma programı yapmayı doğru bulmadık. O yüzden böyle bir bayramlaşma programımız olmayacak" diye yanıt verdi.

MHP, CHP İLE BAYRAMLAŞMAYACAK

MHP, Ramazan Bayramı partiler arası bayramlaşma programını açıkladı. Önceki yılların aksine bu kez DEM Parti'yi bayramlaşma programına dahil eden MHP,CHP ve İyi Parti ile bayramlaşmayacak. MHP heyetinde bayramlaşma için Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu, MYK üyesi Turan Şahin, MYK üyesi Özmen Alp Giray Aydemir yer alacak.

MHP'nin bayramın ikinci günü olan 7 Haziran'da yapılacak programı şöyle:

09.00 - 09.15: DSP

09.25 - 09.40: DEM Parti

09.50 - 10.05: AKP

11.10 - 11.25: SP

11.30 - 11.45: DEVA Partisi

12.10 - 12.25: Gelecek Partisi

DEM PARTİ İLK MHP'Yİ AĞIRLAYACAK

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), bayramlaşma programı belli oldu. DEM Parti'nin bayramın ikinci gününde sırasıyla MHP, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, AKP, Saadet Partisi ve DEVA Partisi heyetlerini ağırlayacağı belirtildi.

DEM Parti'nin bayramlaşma programı ise şöyle:

Heyet, 09.25-09.40 arasında Milliyetçi Hareket Partisi, 10.15-10.30 arasında Gelecek Partisi, 12.05-12.20 arası Yeniden Refah Partisi, 12.30-12.45 arasında Adalet ve Kalkınma Partisi, 13.30-13.45 arasında Saadet Partisi ve 14.10-14.25 arasında DEVA Partisi'ni ziyaret edecek.

DEM Parti de 09.25-09.40 arasında Milliyetçi Hareket Partisi, 10.15-10.30 arasında Gelecek Partisi, 12.05-12.20 arasında Yeniden Refah Partisi, 12.30-12.45 arasında Adalet ve Kalkınma Partisi, 13.30-13.45 arasında Saadet Partisi ve 14.10-14.25 arasında DEVA Partisi'ni Balgat'taki parti genel merkezinde kabul edecek.

İYİ PARTİ'NİN BAYRAMLAŞMASI KISITLI

İyi Parti, TBMM'deki partilerden MHP ve DEM Parti ile bayramlaşmayacak. AK Parti ile bayramlaşma ziyareti yapılacak. CHP ise bir önceki bayramda olduğu gibi bu bayramda da bayram programında yer almayacak.

Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Partilerin bayramlaşa programı belli oldu! MHP'nin ilk ziyareti sürpriz partiye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Blockchain:
    bayram zaten CHP nin bayramı değil o sebeple kutlamamasi gayet normal 50 63 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Bence artik dem parti ve MHP birleşsin tek parti olsun yakışır sözde milliyetcilere yakışır bahçeliye yakışır türkücü partiye 65 21 Yanıtla
  • Yoruma gelen adam:
    mhpkk 62 17 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Ayhan murat annenle de ben bayramlascam. 11 23 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Mustafa sağdıç annenin bu kadar maharetli olduğunu bilmezdim iyi muamelesi var 9 24 Yanıtla
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SON DAKİKA: Partilerin bayramlaşa programı belli oldu! MHP'nin ilk ziyareti sürpriz partiye - Son Dakika
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