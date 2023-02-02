Son Dakika: Avrupa ülkelerinin İstanbul başkonsolosluklarını kapatmasına AK Parti'den sert tepki: Bu sorumsuzluk kabul edilemez

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın skandal Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri Türkiye ve İsveç arasındaki gerilimi tırmandırdı. Provokasyonun ardından Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere ve İsviçre, İstanbul'daki başkonsolosluklarını kapatma kararı aldı.

AK PARTİ'NİN YANITI SERT OLDU

Konsolosluk kapatma kararlarına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kararların sorumsuzca olduğunu söyledi.

"DAHA ÖZENLİ VE SORUMLU AÇIKLAMA YAPMALILAR"

Ömer Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz.

"TÜRKİYE GÜVENLİ BİR ÜLKEDİR"

Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır. Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler; göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'e saldırılan yerlerdir.

"BU SORUMSUZLUK KABUL EDİLEMEZ"

Ülkemizdeki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkemizin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez.

"BÜYÜKELÇİLER TERÖR OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde kameralar karşısına geçerek konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'ye karşı psikolojik harp başlatıldığını öne süren Bakan Soylu, "İşin hikayesi şudur; farklı bir ülkenin bir istihbarat elemanı, Türkiye'de DEAŞ mensubu olabileceği düşünülen birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş. Devletimiz o anı net bir şekilde izlemiştir. Elemanlık teklif ettikleri ile birlikte birkaç gezinti gerçekleştirdi o şahıs. Ardından bu istihbarat elemanı Türkiye'yi terk etmiş, bu istihbarat elemanı istediklerini elde edemeyince ilk reaksiyonu ve bilgiyi veren ülkeye bu bilgiler pazarlamış. Ondan sonra da Türkiye'de bir DEAŞ saldırısı olabilecek anlayışı ile beraber psikolojik harp yürütülmektedir. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor. 15 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. 60 milyon turist hedefi koyduğumuz günde, Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır. İstedikleri kişileri hapisten çıkaramayınca metnin altına imza atan büyükelçiler, Türkiye'ye hukuk operasyonu yapmak isteyen büyükelçiler, şimdi Türkiye'ye bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.