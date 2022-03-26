Son dakika haber: Bakan Soylu: PKK defterini kapattık - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Van İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılıp, burada yaptığı konuşmada PKK defterini kapattıklarını belirterek, "Ben Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu karış karış gezen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Ne söylerlerse söylesinler ne ortaya koyarlarsa koysunlar, onların bu coğrafyaya dayatmak istediği sürecin defterini biz kapattık. İster arkalarında Amerika olsun ister Avrupa olsun, kim olursa olsun yeni bir defter açtık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman soylu Van'ın Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Teknik Lisesi Uygulama Otelinin konferans salonunda düzenlenen AK Parti Van İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, "İnsanlarımızın acaba emekli maaşımı bu ay alabilecek miyim? diye endişe ettiği bir Türkiye'den, gecenin bir yarısında kuyruğa girip ertesi sabah banka önünde maaşımı alabilecek miyim? diye beklediği günlerden geliyoruz. Biz zor günlerden geliyoruz. Birilerinin gazete manşeti ile başbakanların itibarlarını almaya çalıştığı günlerden geliyoruz. Bir gecede yüzde kaçlık faizlerle Türkiye'nin kazancını, sizin birikimlerinizi Avrupa'nın ve dünyanın güçlü ülkeleri kendi kasalarına aktardığı günlerden geliyoruz. Akşam saat 16.00'dan sonra insanların sokağa çıkmaktan imtina ettiği, eve gitmek zorunda kaldığı zor dönemlerden geliyoruz. Siz büyük bir devrim gerçekleştirdiniz. Ben İstanbul'da doğdum ve büyüdüm. 'Kimsiniz, nereden geldiniz?' Denildiğinde 'ben Kürdüm ama' denilirdi. Hiç kimse kendi etnik kökenini, kendi mensubiyetini ifade edemezdi. Ne zaman değişti biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile beraber değişti. Herkesin kendisini ifade ettiği, herkesin kendisini ortaya koyduğu, kimsenin mensubiyetinden endişelenmediği, korkmadığı, acaba bana bir şeyler mi söyler? diye çekinmediği bir anlayışı siz yıktınız. Tayyip Erdoğan'la beraber yıktınız. Zorla, kötülüklerle yapmanız. Tam tersi oyla, demokrasiyle ve milletle beraber yıktınız. Bu ülkede insanlar kendi inançlarını ve değerlerini ortaya koymakta zorlanırlardı. Ben dindarım demekten korkarlardı. İnsanlar kıyafetlerinden dolayı ötekileştirilirdi. Altını çizerek söylemek istiyorum, Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin Türkiye'si özgür Türkiye'dir. Bugün herkes büyük bir özgüven içerisinde korkmadan, çekinmeden istediği kıyafeti giyebilen, başörtüsünü takabilen, üniversiteye gidebilen, devlet memuru olabilen, bana öteki muamelesi yapamazsın diye bütün dünyaya meydan okuyan bir Türkiye; bu meclislerden, bu istişarelerden, bu kardeşlikten geçti. Yetmedi, bununla da yetinmedi. Bu ülkede Aleviyim demek suçtu. İnsanlar söyleyemezlerdi" dedi.