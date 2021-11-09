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Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz - Son Dakika

Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz

09.11.2021 10:08

Son dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında şehit yakınına küfreden milletvekili Lütfü Türkkan hakkında konuştu. Akşener, "AK Parti'nin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık. Lütfü bey bir hata yaptı. Karşısındaki genel başkanına küfürler etmiş ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi. Hislerine yenik düştü. Elbette bunu mazur görecek değiliz" sözlerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada şehit yakını olduğunu ifade eden Tahir Gümren isimli vatandaş tarafından protesto edilmişti. Bunun üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği Gümren'in kulağına eğilerek sinkaflı sözler sarf etti. Ettiği küfrü önce inkar eden ancak daha sonra yayınladığı video ile kabul ederek herkesten özür dileyen Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in talimatıyla İYİ Parti Grup Başkanvekili görevinden istifa etti.

"SAKİN OLMAYA, AKILLI DAVRANMAYA MECBURUZ"

Partisinin grup toplantısına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkkan'la ilgili açıklamalarda bulundu. "Son zamanlardaki bir sorunumuza değinmek istiyorum." diyen Akşener, şöyle devam etti: "O büyük mücadelenin en önemli özelliği aynı amaç uğruna birlikte çarpan yüreklerdi. Bugünde Türkiye'nin en önemli ihtiyacı budur. Bizim görevimiz AK Parti iktidarının aksi yöndeki tüm gayretlerine karşı milletimizin her bir ferdinin yüreğinin birlikte atmasını sağlamaktır. Onlar kavga çıkarmaya çalıştıkça, havuz medyasının tuzakları ile sinir uçlarımızla oynadıkça, biz istediklerinin tam tersini yapıp sakin olmaya, akıllı davranmaya mecburuz."

"PROVOKASYON SONUCUNDA TALİHSİZ BİR OLAY YAŞADIK"

Akşener, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti: "Unutmayalım ki karşımızda bütün değerlerimizi ayaklar altına almış kirli bir zihniyet var. Tam da bu nedenle bu durumu hatırlatmış ve uyarmıştım. Milletimizin ayağına gitmemizden, dertlerini dile getirmemizden rahatsızlar. İktidarları için en büyük tehdit olarak görüyorlar bu yüzden büyük çirkinlikler yapacaklar demiştim. Nitekim, geçtiğimiz cuma AK Parti'nin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık. Rakibinizin milletvekili bir hata yapmışsa siz de bunun üzerine yürüyeceksiniz.

"LÜTFÜ BEY HİSLERİNE YENİK DÜŞTÜ"

Lütfü bey bir hata yaptı. Karşısındaki genel başkanına küfürler etmiş ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi. Hislerine yenik düştü, elbette bu hatayı maruz görecek değiliz. Bu olay sayesinde AK Parti gönüllerindeki kadın ve şehit hassasiyetini keşfettiler. Dün akşam kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda muhalefetten, STK'lara kim varsa demediğini bırakmadı. Utanmadan işi İstanbul Sözleşmesi'ne kadar getirdi. Hatta kantarın topuzunu kaçırıp Lütfü beyin kredi borcunu açıklayıp kanunları bile çiğnedi."

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz

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Son Dakika Politika Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz - Son Dakika
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