Üye Girişi
Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda - Son Dakika

Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda

05.01.2022 19:40
Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, "Birlikte üretmeye, piyasanın kendi dengelerini korumaya ve üretimle ihracatla büyümeye devam edeceğiz.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, "Birlikte üretmeye, piyasanın kendi dengelerini korumaya ve üretimle ihracatla büyümeye devam edeceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin birinci bölümü üzerine İYİ Parti Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, "Stokçuluk, kanunlarımızda doğru tanımlanmış ve hapis cezası gibi ağır bir cezası var. Bu teklifte ise yalnızca Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 18'inci maddesinde para cezaları artırılıyor. Hapis cezası zaten varken siz para cezasını biraz daha artırmakla çözüm bulacağınızı iddia ediyorsunuz. Kusura bakmayın ama buna göz boyamak yani algı operasyonu denir." diye konuştu.

Devlet Demiryollarına ait İskenderun Limanı'nın 2011'de, Mersin Limanı'nın 2007'de, Samsun ve Bandırma limanlarının 2010'da 36 yıllığına; Derince Limanı'nın 2015'te 39 yıllığına işletilmek üzere özelleştirildiğini anımsatan Altıntaş, "Bu limanlardan da sözleşmesi en önce yani 2007'de imzalanan limanın devrinin üzerinden henüz 14 yıl geçmiş, sözleşme bitimine daha 22 yıl var; Derince Limanı'nın sözleşmesinin bitimine 32 yıl var. Erken seçim kararı almasanız dahi, seçimlerin 2023 Haziranı'nda olacağı da ortadayken bu acele nedir? Tekrar iktidar olacağınıza inanıyorsanız bu teklifi seçimden sonra getirin." ifadelerini kullandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, bağımsız olması gereken EPDK'nin, vatandaşa yapılan tarihi zamma yol verdiğini ileri sürerek, "Enerji lobilerine teslim oldu. Kurum amacından çıktı, EPDK talimatla çalışan, AK Parti'nin ilçe başkanlığı durumuna geldi. EPDK'ye 'Bu zamların talimatını da saraydan mı aldınız?' diye sormak lazım. Kademeli tarifeyi amacı dışına çıkardınız, insani yaşam şartlarından ve sosyal tarife olmaktan uzaklaştırdınız. Yaptığınız hukuksuzdur, fırsatçılıktır. Çıkardığınız yasaya aykırı uygulamaya geçtiniz ve yine 'Ben yaptım, oldu' dediniz. Kazanan kim oldu? Kazanan enerji lobileri oldu, kaybeden de vatandaşımız." görüşünü savundu.

"Sulamada, güneş enerji sisteminden faydalanmak gerekiyor"

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak için çok önemli bir çalışmanın içerisinde olduğunu belirterek, "Türk milletinin önümüzdeki yüzyıllarda da bu coğrafyada hür ve bağımsız bir şekilde yaşayabilmesi, enerjide dışa bağımlılıktan kurtarabilmek için bugün Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te petrol arama çalışmalarını yapan, bugün yerden yere vurduğunuz bu Enerji Bakanlığının çalışanlarının sayesinde bu aşamalar gerçekleşiyor." diye konuştu.

Yer altı su kaynaklarının bu ülkenin önemli su kaynakları olduğunun altını çizen Kaşıkçı, ancak çiftçilerin mahsulünü sulamak için bu su kaynaklarını kullandığını söyledi.

Çiftçilerin bu suyu su pompalarıyla çıkardığı için önemli miktarda elektrik faturası ödediğine dikkati çeken Kaşıkçı, şöyle devam etti:

"MHP olarak, tarımsal sulamada, bu tür önemli ovalarda, özellikle güneş enerjisi sisteminden faydalanmak gerekiyor diye düşünüyoruz. Bunu yaparken de çiftçilerimizin bireysel olarak bunu yapmalarından ziyade, aslında kuracağımız kooperatifler aracılığıyla vatandaşımızı ve çiftçilerimizi bu yöne doğru yönlendirebiliriz. Bizlerin, o bölgenin, o şehrin yerel yöneticilerinin de bu kooperatiflerin içerisinde bulunması aynı zamanda çiftçilerimize de önemli bir güven verecek diye düşünüyorum. Denizdeki dip akıntısının elektrik enerjisine çevrilmesiyle ilgili bu teklifimizi biraz sonra Sayın Bakanımıza da sunacağım ve çiftçilerimizin güneş enerjisinden daha fazla faydalanıp önemli bir girdi olan elektrik enerjisinden de tasarruf edilmesi açısından önemli bir katkı sunacağını düşünüyorum."

-"Tüm bu çalışmalar yargı denetimi içinde yürüyecektir"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Teklifte yer alan düzenlemelere benzer bir uygulamanın olup olmadığına dair bir soruya Altunyaldız, "Benzer uygulama; 4760 sayılı kanun kapsamında Hazine Taşınmazlarının Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile ilgili bir düzenleme yapıldığına dair bir bilgi var elimizde. Anayasa Mahkemesine iptali için açılan davanın olumsuz sonuçlandığına dair bilgiyi paylaşmak istiyorum. Bu uygulama tüm limanlar için otomatik işleyecek bir uygulama değil. Bir talep süresi, değerlendirme süreçleri var. Sonunda onay süreçleri var. Dolayısıyla yapılmak istenen şey; idarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukuk denetimine, yargı denetimine tabi olması prensibi ve anlayışı gereği tüm bu çalışmalar yargı denetimi içinde yürüyecektir." yanıtını verdi.

Süreçlerin belirlendiğini vurgulayan Altunyaldız, buna ilişkin iddiaların bir temeli olmadığını bildirdi.

-"Piyasayı bozan stokçuluk faaliyetleri sonucunda firmalara ceza"

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda 2020'de 2 bin 900, 2021'de 2 bin 703 olmak üzere toplamda 5 bin 603 dosya görüşülüp karara bağlandığını ifade eden Altunyaldız, "Bu kapsamda 896 dosyada aykırılık tespit edilmiş ve fahiş fiyat artışı, piyasayı bozan stokçuluk faaliyetleri sonucunda firmalara toplamda 25 milyon 444 bin 478 TL idari para cezası uygulanmıştır." bilgisini paylaştı.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle 545 bin 550 TL idari para cezası uygulandığını hatırlatan Altunyaldız, "81 ilde 15 Eylül - 28 Aralık 2021 tarihleri arasında Ticaret Uyum Müdürlüklerince gerçekleştirilen haksız fiyat denetimlerinde toplam 14 bin firma ve 101 bin 338 ürün incelenmiş ve denetlenmiştir." dedi.

Altunyaldız, yapılan düzenlemeyle ceza alt ve üst sınırlarını düzenlemek ve değiştirmek suretiyle etkinliği artırmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Birlikte üretmeye, piyasanın kendi dengelerini korumaya ve üretimle ihracatla büyümeye devam edeceğiz." dedi.

YORUMLAR
500

Ziya Altunyaldız, Türkiye, Enerji, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda - Son Dakika


Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 143 kişi vefat etti, 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 143 kişi vefat etti, 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
19:55
Sürünme numarasıyla dilenen adam, zabıtaları görünce hemen ayağa kalktı Sürünme numarasıyla dilenen adam, zabıtaları görünce hemen ayağa kalktı         
17:57
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek         
16:54
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
19:55 Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 143 kişi vefat etti, 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi
19:48 Süper Kupa sahibini buluyor! Beşiktaş ve Antalyaspor'un finaldeki ilk 11'leri belli oldu
19:40 AK Partili üyenin kendisine "geri zekalı" demesine sinirlenen Tanju Özcan adeta çıldırdı
19:34 Erdoğan ve Bahçeli'nin sürpriz görüşmesinde gözler masadaki ayrıntıya takıldı
19:28 Can güvenliği tehlikede! Tecavüzden yatan Mendy başka bir hapishaneye götürüldü
19:22 ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin kızının iPhone telefon kullanması İranlılardan tepki çekti
18:43 Ahmet Çakar'dan bomba paylaşım! Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'ye gidişini kutladılar
18:20 Ekrem İmamoğlu, yürüyen merdivene ters binen kedi paylaşımı ile Kılıçdaroğlu'na gönderme mi yaptı? CHP'den açıklama geldi
18:03 Fenerbahçe'nin gündemindeki Löw'ün istediği tutar belli oldu! Yıllık 4.5 milyon talep etti
17:55 Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 20:05:41. #1.13#
SON DAKİKA: Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement